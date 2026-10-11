Route zwischen Dischibuti und Jemen:Mindestens 139 Flüchtlinge vor der Küste Dschibutis ertrunken
Am Horn Afrikas ereignet sich ein Schiffsunglück: Ein Schiff mit 305 geflüchteten Menschen an Bord kentert, mehr als 100 von ihnen sterben.
Bei einem Schiffsunglück am Horn von Afrika sind nach Angaben der UN mindestens 139 Migranten ums Leben gekommen. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntag mitteilte, kenterte ein Boot mit 305 Menschen an Bord auf dem Weg von Dschibuti in den Jemen auf der arabischen Halbinsel. Dutzende von ihnen werden noch vermisst. Das Unglück ereignete sich bereits in der Nacht zum Freitag nördlich der dschibutischen Hafenstadt Obock.
Zunächst wurden den Angaben zufolge 109 Leichen geborgen. Unter den Toten waren 15 Kinder. Die dschibutischen Behörden setzten die Such- und Rettungsmaßnahmen fort, erklärte die IOM weiter. Mehr als 80 Menschen, alle aus Äthiopien, überlebten den Schiffbruch. Die IOM betreute 64 Überlebende in Obock.
Im vergangenen Jahr hätten dort mehr als 900 Menschen ihr Leben verloren oder gälten als vermisst.
Zehntausende suchen Arbeit in den reichen Golfstaaten
Jedes Jahr machen sich der Organisation zufolge Zehntausende Migranten vom Horn von Afrika auf den Weg durch Dschibuti und überqueren die Meerstraße von Bab el-Mandeb in Richtung Jemen, wo sich die Huthi-Miliz und Regierungstruppen bekämpfen.
Sie hofften, die wohlhabenden Golfstaaten zu erreichen und dort Sicherheit und Arbeit zu finden. Die Menschen wollten Armut, Unsicherheit und den wachsenden Folgen der Erderwärmung entkommen, erklärte die IOM.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Flüchtlinge
Krise in Spaniens Exklave:Tausende Migranten harren in Ceuta ausBrigitte Müller, Ceutamit Video1:21
SPD-Politikerin Alabali-Radovan:Vom Flüchtlingskind zur Entwicklungsministerinvon Stefanie Reulmannmit Video1:26
Fehlende Gelder:UNHCR: Flüchtlinge müssen vor Winter geschützt werdenmit Video6:12
Gipfel in München:Dobrindt schwört Europa auf noch härteren Migrationskurs einvon Eva Schiller und Jutta Sonnewaldmit Video2:14