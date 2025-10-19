Fall Fabian: Weiterhin kein Verdächtiger

Neun Tage nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian in Güstrow ist immer noch unklar, wer das Kind getötet hat. Bei einem Familiengottesdienst wurde des Jungen gedacht.

Die Ermittlungen zum Tod des kleinen Fabian laufen auf Hochtouren. Quelle: dpa

Ungewissheit und Trauer in Güstrow südlich von Rostock: Neun Tage nach dem Verschwinden des kleinen Fabian, dessen Leiche am vergangenen Dienstag gefunden wurde, ist immer noch unklar, wer das Kind getötet hat. Der Achtjährige, der unweit von Güstrow an einem Tümpel entdeckt wurde, wies Anzeichen von Gewalt auf.

Bei einem Familiengottesdienst gedachten am Sonntag in der Pfarrkirche von Güstrow rund 100 Menschen des Grundschülers.

Ich habe so viele Fragen und doch so wenig Antworten. „ Vikar Tim Trabe in seiner Predigt anlässlich eienes Gedenkgottesdienstes

Worte, die zu den derzeitigen Ermittlungen passen und vielen aus der Seele sprechen dürften.

Am Sonntag gedachten Menschen in der Pfarrkirche von Güstrow des kleinen Fabian. Quelle: dpa

Angespannte Stimmung

Bürgermeister Sascha Zimmermann (FDP) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Stimmung in Güstrow sei angespannt. Alle hofften, dass die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft schnell zum Erfolg führen, damit klar werde, was passiert ist und ob eine Gefahr für die Stadtgesellschaft bestehe. "Manche sagen, sie trauen sich nicht mehr, ihre Kinder alleine aus dem Haus zu lassen."

Die Ermittler arbeiteten nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch am Wochenende weiter. Aus jedem Ermittlungsschritt ergäben sich neue Ansätze, die weiterverfolgt würden. Auch Hinweise aus der Bevölkerung würden abgearbeitet, sobald dafür wieder Luft sei. Doch auch am Sonntagnachmittag sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock, es gebe bisher keine Festnahme. Weitere Angaben machte sie nicht.

Der Fall Fabian erschüttert nicht nur ganz Güstrow. Jetzt wurden Brandspuren an der Leiche des Kindes entdeckt. Ein Verwandter wird zur Identifikation des Körpers hinzugezogen. 15.10.2025 | 2:20 min

Kerzen und Plüschtiere an der Kirche

Vor der Güstrower Pfarrkirche wächst das Meer an Kerzen für Fabian. Drinnen sagt Vikar Trabe: "Hier erinnern wir uns daran, dass wir nicht allein durch die Dunkelheit unserer Trauer gehen müssen." Und weiter: "Wir halten fest daran, dass Gemeinschaft uns trägt, wenn die Sorgen unerträglich werden, und dass das Licht stärker ist als Angst." Einen Termin für die Beerdigung von Fabian gibt es dem Bürgermeister zufolge bisher nicht.

Auch im Sportverein, in dem Fabian Fußball spielte, wird um den Jungen getrauert. "Fabian war ein ruhiger, schüchterner Junge. So habe ich ihn kennengelernt. Der auf dem Fußballplatz aufgeblüht ist, wenn er den Ball hatte. Ist rumgesprungen und hat sich gefreut", sagte der stellvertretende Vorsitzende des ETSV Güstrow, Jan Boralewski. In Erinnerung an ihren Fußballkameraden ließen die Kinder des Vereins am Freitag Luftballons fliegen.

Der gewaltsame Tod des kleinen Fabian hat auch die Verantwortlichen und Fans des FC Hansa Rostock bewegt. Vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Wehen Wiesbaden gab es am Samstag im Ostseestadion eine Schweigeminute für den Jungen, wie die "Ostsee-Zeitung" berichtete. Auf der Tribüne war ein Plakat zu lesen:

MV trauert - Ruhe in Frieden, kleiner Fabian. „ Banner des FC Hansa Rostock vor dem Heimspiel

In Güstrow ist der achtjährige Fabian verschwunden und wird von der Polizei gesucht. Die Polizei bittet nun darum, keine privaten Suchaktionen zu starten, da dies Spuren überdecken könnte. 13.10.2025 | 2:34 min

Fabian verschwand am 10. Oktober

Fabian war am 10. Oktober verschwunden. Am Abend desselben Tages meldete seine Mutter ihn als vermisst. Es folgte eine tagelange Suche - auch vom Hubschrauber und von Booten aus sowie mit Hunden.

Gefunden wurde Fabians Leiche schließlich am Dienstagvormittag in der Nähe des Wohnorts seines Vaters. Eine Frau berichtete der Polizei, ihr Hund habe bei einem Spaziergang angeschlagen.