Bielefeld: Tatverdächtiger gefasst

Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld ist der gesuchte mutmaßliche Täter gefasst. Laut Polizei handelt es sich um einen 35-jährigen Syrer.

Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld ist ein Tatverdächtiger in Heiligenhaus bei Düsseldorf festgenommen worden. Es handle sich eindeutig um den gesuchten Hauptverdächtigen, teilte die Polizei mit. Er sei noch in der Nacht identifiziert worden und soll im Laufe des Dienstags dem Haftrichter vorgeführt werden.