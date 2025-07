Ferientermine: Darum geht's im Streit zwischen NRW und Bayern

Nordrhein-Westfalen startet als neuntes Bundesland in die Ferien. Zum Auftakt wird es auf Straßen, an Flughäfen und in Zügen deutlich voller.

Worum geht es im aktuellen Streit der Bundesländer?

"NRW hätte auch gerne mal einen späteren Ferienstart", sagte Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) am Wochenende der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Interview hinter der Paywall). Daraufhin schlossen sich mehrere Länder Fellers Vorstoß an.

So sagte unter anderem der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber ( SPD ) der "Bild"-Zeitung: "Sommerferien sind kein Länderprivileg, sondern Teil verlässlicher Lebensplanung für alle Familien - und zwar bundesweit." Es brauche in der Kultusministerkonferenz "konstruktive und gemeinsame Lösungen - auch von den Ländern, die sich bisher wenig beweglich zeigen". Die Thüringer CDU-Fraktion sprach von einer Regelung "aus einem anderen Jahrhundert".

Was sagen die, die es betrifft?

Die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrates, Aline Sommer-Noack, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Aus vielen Ländern wurde in den vergangenen Jahren wiederholt angemerkt, dass ein einheitlicher rollierender Ferienzyklus die Planbarkeit für Familien, insbesondere mit Kindern in verschiedenen Schularten oder Bundesländern, deutlich erleichtern könnte - gerade in den Sommermonaten, in denen Ferienzeiten und Betreuungssituationen oft besonders herausfordernd sind."