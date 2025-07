EU schlägt neuen Haushalt ab 2028 vor

An diesem Mittwoch will die EU-Kommission Vorschläge für den wahrscheinlich billionenschweren EU-Mehrjahreshaushalt ab 2028 vorlegen. So soll mehr Geld für die Aufrüstung gegen Russland ausgegeben werden. Gleichzeitig soll der Geldtopf für die Agrarpolitik mit anderen Politikbereichen zusammengelegt werden. Auch die Förderkriterien könnten sich ändern.