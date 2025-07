Update am Abend: Skepsis nach Zoll-Deal und Hilfe für Gaza

Update am Abend

Guten Abend,

die EU und die USA haben eine Einigung in ihrem Zoll-Streit erzielt, das ist seit gestern bekannt. Heute nun die Nachricht: Der Deal sieht vor, dass US-Automobile künftig zollfrei in die Europäische Union importiert werden können. Das bestätigt ein Sprecher der EU-Kommission dem ZDF. Bisher wurden 10 Prozent fällig. Eine Voraussetzung gibt's allerdings auch: Die USA müssten sich an ihren Teil der Vereinbarung halten. Dieser sieht vor, dass die aktuell fälligen Zölle von 27,5 Prozent auf 15 Prozent sinken.

Deal mit Trump: US-Autos sollen bald zollfrei in EU kommen

An der Börse sorgt die Nachricht über die Einigung erstmal für Erleichterung - doch Begeisterung sieht anders aus, erklärt ZDF-Korrespondentin Stefanie Barrett:

28.07.2025 | 1:20 min

Auch sonst sind die Reaktionen auf die Einigung im Zollstreit verhalten. Die deutsche Industrie warnt vor einem "fatalen Signal":

Deutsche Industrie ist skeptisch: Reaktionen auf Zollstreit-Einigung

Trump verkürzt Ultimatum an Putin

Während sein Zollstreit mit der EU nun beigelegt ist, hat Trump bei einem anderen Vorhaben noch keine Fortschritte erzielt: der Beendigung des Ukraine-Kriegs. Um Druck auf Russland auszuüben, kündigte der US-Präsident nun an, sein 50-Tage-Ultimatum an Wladimir Putin zu verkürzen. Er sei "enttäuscht" vom russischen Präsidenten, sagte Trump in Schottland.

Ultimatum wegen Ukraine-Krieg: Trump will Zoll-Frist für Putin verkürzen

"Ich werde eine neue Frist von etwa zehn oder zwölf Tagen ab heute setzen", sagte Trump. Zuvor hatte er angekündigt, Zölle in der Höhe von "etwa 100 Prozent" zu verhängen, sollte es in 50 Tagen keinen Frieden in der Ukraine geben. Diese Zölle sollen dann als Sanktionen gegen Länder wie China, Indien oder Brasilien fungieren, die weiter Geschäfte mit Russland machen.

Einen Überblick über die Lage der Kämpfe geben unsere Experten Christian Mölling und András Rácz hier:

Ukraine wehrt sich: Russische Luftangriffe auch auf besiedelte Gebiete

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Lage in Gaza weiterhin prekär

28.07.2025 | 2:28 min

Die Hilfslieferungen für die vom Hunger geplagten Menschen im Gazastreifen laufen wieder an, doch sie reichen nach Angaben der UN noch immer nicht aus. 500 bis 600 Lastwagen mit Hilfsgütern wären mindestens nötig, um eine katastrophale Gesundheitskrise abzuwenden - und zwar pro Tag. Nachdem am Sonntag nach israelischen Angaben mehr als 120 Lkw-Ladungen nach Gaza gelangten, folgten am Montag 180 weitere Lastwagen. Sie warteten nun auf ihre Abholung und Verteilung der Güter.

Um 19:20 Uhr senden wir ein ZDF spezial zu der Situation im Gazastreifen. Im Gespräch sind Antoine Renard, WFP-Landesdirektor für Palästina und Johann Wadephul, CDU-Außenminister. Sie können das ZDF Spezial im TV sehen oder hier streamen

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog.

Erdrutsch offenbar Ursache für Zugunglück

Drei Tote, mehr als 40 Verletzte - offenbar hat Starkregen das Zugunglück im Landkreis Biberach ausgelöst. Dort war am Sonntagabend ein Regionalzug entgleist, der auf dem Weg nach Ulm war.

27.07.2025 | 0:30 min

Mutmaßlich sei durch die Menge an Regen ein Abwasserschacht übergelaufen, so die Polizei. Das Wasser habe vermutlich einen Erdrutsch im Böschungsbereich hinunter zu den Bahngleisen ausgelöst. Wie die Polizei weiterhin mitteilte, seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Mehr dazu:

Wie kann man solche Unglücke künftig verhindern? Wie das Schienennetz der Bahn besser geschützt werden kann, hat Sicherheits-Experte Lukas Iffländer heute Nachmittag bei ZDFheute live erklärt. Hier können Sie den Stream anschauen:

Zugunglück bei Riedlingen: Wie Zugentgleisungen verhindern?

Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha

28.07.2025 | 0:21 min

Vorsichtige Entspannung im bewaffneten Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha: Die beiden südostasiatischen Länder haben sich auf eine bedingungslose Waffenruhe geeinigt. Der teilte der Vermittler, der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim, mit.

Einigung in Malaysia: Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha

Am Donnerstag war die Lage an der Grenze eskaliert, mehr als 30 Menschen wurden bei dem Konflikt bisher getötet. Mehr als 200.000 Menschen flohen wegen der Gefechte. Beiden Seiten werfen sich gegenseitig vor, die Eskalation herbeigeführt zu haben. In den vergangenen Tagen war auch der internationale Druck auf die beiden Länder immer mehr gewachsen, unter anderem von seiten der USA.

Parlamentswahlen in Syrien angesetzt

Quelle: ZDF

Mitte September soll in Syrien die erste Wahl seit dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad stattfinden. Wie die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana meldet, gab der Vorsitzende des im Juni gebildeten Wahlausschusses den Zeitraum zwischen dem 15. und 20. September für die Wahl an.

Erste Wahl seit Sturz von Assad: Syrien will neues Parlament im September wählen

140 der 210 Abgeordneten sollen von den regionalen Wahlgremien gewählt werden, die restlichen 70 ernennt Übergangspräsident Ahmad al-Scharaa.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz ist Geschichte: Am Ende eines packenden Turniers mit einem Zuschauer- und einem Torrekord sind die Engländerinnen erneut das beste Team Europas. Von der Euro 2025 wird aber noch mehr als Vermächtnis bleiben:

Nach der EM in der Schweiz: Meilenstein für Zukunft des Frauenfußballs

Volle Stadien und große Emotionen: Die Fußball-EM in der Schweiz 2025 hat nicht nur sportlich begeistert - genießen Sie hier noch einmal die Highlights und Geschichten hinter dem Turnier!

Gesagt

Quelle: ZDF

Im deutschen Bildungssystem stoßen Kinder mit Migrationshintergrund noch immer auf große Schwierigkeiten, wie OECD-Direktor Andreas Schleicher sagt. Gründe dafür seien laut Schleicher mangelnde frühkindliche Bildung und falsche Verteilung von Ressourcen im Bildungssystem. Gut ausgestattete Kitas mit einem klaren Bildungsauftrag seien der beste Weg, um sicherzustellen, dass alle Kinder die Sprache beherrschten und damit gleich gut in der Schule folgen können.

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Eine Gruppe deutscher Investmentbanker macht einen Teambuilding-Workshop in den schottischen Highlands. Viele haben Angst um ihren Job. Und ein Pfau sieht blau. 06.07.2025 | 105:21 min

Eine Gruppe deutscher Investmentbanker ist für einen Teambuilding-Workshop in den schottischen Highlands unterwegs. Doch statt eines entspannten Programms beschäftigt viele von ihnen die Angst um ihren Job. Dann schneit ein Schneesturm die Truppe ein - und ein Tier verschwindet, "Der Pfau" . Die Ereignisse sorgen dafür, dass aus dem Arbeitstrip ein Krimi à la Agatha Christie wird. (106 Minuten)

13.07.2025 | 43:34 min

Wer ist die Schönste im ganzen Land? Seit 1927 gibt es die Wahl zur "Miss Germany", die erstmals im Berliner Sportpalast stattfand. Wie der Wettbewerb und auch der Anspruch an die "schönste Frau Deutschlands" geändert haben, beleuchtet die Terra-X-History Doku "Miss Germany. Wer ist die Schönste im ganzen Land?" . (44 Minuten)

Genießen Sie Ihren Abend!

Anna Grösch und das gesamte ZDFheute-Team