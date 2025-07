Traunstein: Gewalt in Priesterseminar

Eine Studie arbeitet die Fälle in dem Internat, in dem auch der spätere Papst Benedikt XVI. , Joseph Ratzinger, einst untergebracht war, nun auf. Es geht um "körperliche, psychische und spirituelle Gewalt gegen minderjährige Seminaristen", wie das Frankfurter Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik mitteilt, das die Untersuchung leitet. Im Fokus stehen dabei die 1960er, 70er und 80er Jahre.

Auch Berichte über sexualisierte Gewalt

Georg Rieperdinger muss immer noch weinen

So erging es auch Georg Rieperdinger, der Ende der 1970er Jahre an das Studienseminar kam und heute noch weinen muss, wenn er an die Zeit denkt. Sein damaliger Direktor habe ihn systematisch fertiggemacht, berichtet er. Der Priester habe die Lügen verbreitet, Rieperdinger habe mit Drogen zu tun und seine damalige Freundin, die es nach Angaben des ehemaligen Seminaristen gar nicht gab, in einen Selbstmordversuch getrieben.