Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Heimreise statt Achtelfinale: Die deutsche Nationalmannschaft scheidet bei der WM aus, ehe sie richtig begonnen hat. Schon wieder. Zwei andere Topteams sind hingegen weiter.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen, liebe Fußball-Fans.

Was für ein Drama! Schon wieder. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Nach dem Vorrundenaus 2018 und 2022 hat sie sich erneut früh von einer Weltmeisterschaft verabschiedet. Gegen den krassen Außenseiter Paraguay scheiterte die DFB-Elf im Elfmeterschießen und muss die Heimreise antreten.

Die Enttäuschung nach dem vorzeitigen WM-Aus war Julian Nagelsmann, allen Spielern und den Fans ins Gesicht geschrieben. Wie es mit dem Bundestrainer weitergeht? Er selbst schließt einen Rücktritt aus. Er sei "keiner, der wegläuft", sagte Nagelsmann im ZDF.

Nach dem WM-Aus schimpft Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Schiedsrichter. Einen Rücktritt schließt er hingegen aus - er sei "keiner, der wegläuft". 30.06.2026 | 4:10 min

Im ersten Sechzehntelfinale des Tages hatte sich Brasilien ins Achtelfinale gezittert. Erst in der Nachspielzeit gelang den Südamerikanern der entscheidende Treffer gegen starke Japaner. Bei der Partie zwischen den Niederlanden und Marokko brauchte es einen Elfmeter-Krimi, ehe ein Sieger feststand.

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Das ist in der Nacht passiert

Der Mainzer Kaishu Sano bringt Japan in Führung, dennoch reicht es nicht zum Weiterkommen. Brasilien kommt zurück in die Partie und gewinnt durch einen Treffer in der letzten Minute mit 2:1.

Brasilien und Japan bestritten das zweite WM-Sechzehntelfinale bei diesem Turnier. Die Entscheidung fiel erst in der allerletzten Minute. 29.06.2026 | 8:49 min

Das nächste frühe Aus für Deutschland bei einer Weltmeisterschaft! Die DFB-Elf scheitert im Elfmeterschießen an Paraguay.

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Der WM-Traum der Niederlande ist geplatzt. Die Elftal von Bondscoach Ronald Koeman verlor das intensive Sechzehntelfinale gegen Marokko mit 2:3 im Elfmeterschießen.

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Platz zwei in der starken Gruppe mit Frankreich und Senegal spricht für die außergewöhnliche spielerische Stärke der Norweger. Im Gruppenfinale gegen Frankreich ließen sie zudem ihre besten Spieler auf der Bank, weil das Weiterkommen schon gesichert war.

So können Erling Haaland und Co. also mehr oder weniger ausgeruht ins Match gehen. Wie gefährlich der Gegner von der Elfenbeinküste aber ist, hat auch die DFB-Elf schon erfahren müssen. Der 2:1-Sieg der Nagelsmänner in der Gruppenphase war ein hart erkämpfter.

Frankreich hat die Gruppenphase mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 10:2 sehr souverän absolviert und seinen Status als Favorit auf den Titel untermauert. Das Starensemble um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise ist nun gegen Schweden gefordert.

Auch gegen die Mannschaft von Graham Potter, die mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres zwar ein Top-Duo im Sturm hat, sind "Les Bleus" der klare Favorit.

Nach einer perfekten Vorrunde trifft Co-Gastgeber Mexiko im heimischen Aztekenstadion auf Ecuador. Damit wartet auf die Mexikaner eine schwere Aufgabe.

Obwohl Ecuador "nur" als einer der besten Gruppendritten weitergekommen ist, stellte die Mannschaft beim Sieg gegen Deutschland ihre Stärken unter Beweis und kann auch Mexiko gefährlich werden.

Unsere Analyse

Hingucker der Nacht

Foul oder nicht? Der Treffer von Jonathan Tah in der Verlängerung hätte womöglich das Weiterkommen bedeutet.

Das vermeintliche Tor von Jonathan Tah zur 2:1-Führung für die DFB-Elf wurde nach einem VAR-Einsatz aberkannt. ZDF-Schiedsrichterexperte Torsten Kinhöfer ordnet die Szene ein. 30.06.2026 | 0:12 min

Zitat des Tages

Das ist ausgeschlossen! „ Julian Nagelsmann über einen Rücktritt als Bundestrainer

Es ist also schon wieder passiert: Eine Fußball-WM geht in die entscheidende Phase ohne das deutsche Team. Wenn die Enttäuschung bei den Fans verraucht ist, lässt sich bestimmt die ein oder andere Mannschaft finden, der man die Daumen drückt.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion