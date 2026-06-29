Die WM-Vorrunde ist vorbei und die FIFA hat erste Zahlen veröffentlicht. Wenig überraschend wurden einige Rekord gebrochen. Eine Übersicht.

Zuschauerrekord geknackt: Die WM-Vorrunde wurde von 4.644.549 Zuschauern besucht. Quelle: action press

Die XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko hat dem Fußball-Weltverband erwartungsgemäß einige Rekordzahlen beschert. Die 72 Spiele in der Vorrunde etwa wurden in den Stadien von insgesamt 4.644.549 Zuschauern besucht.

Damit knackte das Turnier schon vor Beginn der K.o.-Phase den Zuschauerrekord der WM 1994 in den USA mit rund 3,6 Millionen Zuschauern. Mit einem bisherigen Zuschauerschnitt von 64.508 Zuschauern kommt diese Weltmeisterschaft bislang allerdings nicht an jene von 1994 heran.

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Die in der ersten Turnierphase erzielten 215 Tore - also im Schnitt etwa drei pro Partie - markierten nach FIFA-Angaben zudem einen Rekord. Zum Vergleich: Bei der ganzen WM 2022 fielen 172 Treffer - allerdings wurden in Katar ebenso wie bei allen Turnieren seit 1998 auch nur insgesamt jeweils 64 Spiele ausgetragen.

2,8 Millionen Bier, fast eine Million Flaschen Wasser

Wie der Weltverband mitteilte, kamen in der Vorrunde 999 Spieler zum Einsatz - Kanadas Bayern-Star Alphonso Davies wurde dann im ersten Sechzehntelfinale gegen Südafrika (1:0) der 1000. Akteur, der bei dieser WM auflief.

Weil die Fanmassen in den Arenen auch verköstigt werden wollten, registrierte die FIFA zudem 2,8 Millionen verkaufte Biere und fast eine Million verkaufte Flaschen Wasser. Zudem wurden 300.000 Hotdogs gekauft.

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