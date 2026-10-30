ZDFsportstudio Update:Sport-Wochenende: Bayern - BVB, Zverev und Weltjugendspiele
von Frank Schmidt
FC Bayern gegen BVB: Der Bundesliga-Gipfel überstrahlt das Sport-Wochenende. Außerdem die Youth Olympic Games 2026 und die Vorfreude auf die neue Tennis-Weltrangliste.
Liebe Sport-Fans,
was für eine emotionale Achterbahnfahrt für den FC Bayern innerhalb weniger Tage! Erst der Schock über den Kompany-Kollaps im Training, dann der Trauerfall um den plötzlichen Herztod von Joshua Kimmichs Vater.
Und als ob die Bayern all das mühelos wegstecken würden, folgt ein Liga-Auswärtssieg in Freiburg und ein souveräner 6:1-Pokalsieg gegen Magdeburg.
Zwischendrin räumt Bayern-Goalgetter Harry Kane im Vorbeigehen den Ballon d’Or bei der Wahl des weltbesten Kickers der vergangenen Saison ab.
Mit diesem Rückenwind geht der deutsche Branchenprimus gestärkt ins Bundesliga-Spitzenspiel der beiden noch ungeschlagenen Klubs gegen den ersten Verfolger Borussia Dortmund.
Ob die bislang beste Defensive der Bundesliga dem Bayern-Sturmlauf Stand halten wird, könnt ihr am Samstag ausführlich im aktuellen sportstudio sehen, wo ab 22:30 Uhr im Stream die ersten Spielbilder zu sehen sind (TV ab 23 Uhr). Als Sendungsgast kommt Tennis-Ass Laura Siegemund ins Studio und spricht über das Hamsterrad auf der Tour, ständige Reisen, körperliche Grenzen und ihren weiteren Karriereplan.
Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.
Zverev: Nr. 1 der Tenniswelt
Bayern-Edelfan Boris Becker dürfte derzeit aus einem ganz speziellen Grund warm ums Herz werden. Mit Alexander Zverev besteigt am Montag offiziell erstmals nach 35 Jahren wieder ein Deutscher den Tennis-Thron als Nummer 1 der ATP-Weltrangliste. Anfang 1991 ist das letztmals eben jenem Boris Becker gelungen.
Bayern-Frauen auf europäischer Bühne
Die Bayern-Frauen quälen sich in der Champions League derzeit, ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Nur ein Sieg aus drei Spielen steht zu Buche: Immerhin springt gegen Real Madrid nach 0:2-Rückstand noch ein Remis heraus.
Besser machen können es die Bayern-Frauen am Sonntag im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (Anstoß 15 Uhr). Die Highlights dieses Spiels und ausgewählter anderer Spiele ab Freitag mit in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.
Was hat eigentlich Mbappé mit Mao Zedong zu tun?
Ein Stück Kulturkampf der besonderen Art liefern sich unter der Woche Real Madrids Kylian Mbappé und China. Der französische Superstar in Diensten der Königlichen hatte sich via Socialmedia über den chinesischen "Diktator" Mao Zedong belustigt und damit das fernöstliche Reich empfindlich getroffen. Es geht immerhin um den Gründervater der Volksrepublik.
Wohl auch aus Angst vor der Aufkündigung lukrativer Deals mühen sich der spanische La-Liga-Verband und auch Real Madrid mit Entschuldigungen um Schadensbegrenzung für die vermeintliche Entgleisung.
Borussia Mönchengladbach: Quo vadis?
Wenn sich am Samstagabend Bayern und Dortmunder um die Liga-Spitze duellieren, kann dabei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach nur wehmütig zusehen.
Der Bolzplatz befasst sich in seiner jüngsten Ausgabe mit den Ursachen für die ausgewachsene Krise beim Traditionsklub.
Youth Olympic Games live im ZDF
Die Youth Olympic Games 2026 in Dakar sind die erste olympische Veranstaltung auf afrikanischem Boden überhaupt. Neben klassischen Sportarten gehören junge Trendsportarten wie Breaking und 3x3-Basketball zum Programm.
Besonders im Fokus stehen auch die strandnahen Disziplinen wie etwa Coastal Rowing (Küstenrudern), Beachhandball und auch die Premiere von Beach-Wrestling (Strandringen).
Los geht’s am Samstag unter anderem mit der Eröffnungsfeier im ZDF-Livestream ab 19:25 Uhr. Bis zum 5. November zeigt ZDFsportstudio.de täglich Wettkämpfe im Livestream.
Euer Live-Sport für dieses Wochenende
Hingucker: Gratulationscour der Bayern-Stars
Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute.de, bei ZDFsportstudio.de und auf unseren Social-Kanälen sowie im täglichen WhatsApp-Update. Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.
Bis dahin wissen wir auch, ob der BVB zumindest ein wenig an der Vormachtstellung der Bayern rütteln konnte oder weiterhin alles beim Alten bleibt!
Sportliche Grüße,
Frank Schmidt und die ZDFsportstudio-Redaktion
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