FC Bayern gegen BVB: Der Bundesliga-Gipfel überstrahlt das Sport-Wochenende. Außerdem die Youth Olympic Games 2026 und die Vorfreude auf die neue Tennis-Weltrangliste.

In München steigt am Samstag der Klassiker im deutschen Fußball: FC Bayern gegen BVB Quelle: imago/Ulrich Wagner

Liebe Sport-Fans,

was für eine emotionale Achterbahnfahrt für den FC Bayern innerhalb weniger Tage! Erst der Schock über den Kompany-Kollaps im Training, dann der Trauerfall um den plötzlichen Herztod von Joshua Kimmichs Vater.

Und als ob die Bayern all das mühelos wegstecken würden, folgt ein Liga-Auswärtssieg in Freiburg und ein souveräner 6:1-Pokalsieg gegen Magdeburg.

Der FC Bayern erledigt seine Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Magdeburg souverän. Der Zweitligist hält in Hälfte eins gut mit, hat gegen die individuelle Klasse der Münchner aber keine Chance. 28.10.2026 | 9:04 min

Zwischendrin räumt Bayern-Goalgetter Harry Kane im Vorbeigehen den Ballon d’Or bei der Wahl des weltbesten Kickers der vergangenen Saison ab.

Mit diesem Rückenwind geht der deutsche Branchenprimus gestärkt ins Bundesliga-Spitzenspiel der beiden noch ungeschlagenen Klubs gegen den ersten Verfolger Borussia Dortmund.

Die Highlights der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen mit Originalkommentar von Gari Paubandt. 27.10.2026 | 6:59 min

Ob die bislang beste Defensive der Bundesliga dem Bayern-Sturmlauf Stand halten wird, könnt ihr am Samstag ausführlich im aktuellen sportstudio sehen, wo ab 22:30 Uhr im Stream die ersten Spielbilder zu sehen sind (TV ab 23 Uhr). Als Sendungsgast kommt Tennis-Ass Laura Siegemund ins Studio und spricht über das Hamsterrad auf der Tour, ständige Reisen, körperliche Grenzen und ihren weiteren Karriereplan.

"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Studiogast: Tennisspielerin Laura Siegemund. 31.10.2026

Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Zverev: Nr. 1 der Tenniswelt

Bayern-Edelfan Boris Becker dürfte derzeit aus einem ganz speziellen Grund warm ums Herz werden. Mit Alexander Zverev besteigt am Montag offiziell erstmals nach 35 Jahren wieder ein Deutscher den Tennis-Thron als Nummer 1 der ATP-Weltrangliste. Anfang 1991 ist das letztmals eben jenem Boris Becker gelungen.

35 Jahre nach Boris Becker ist wieder ein deutscher Spieler die Nummer eins der Tennis-Welt. Alexander Zverev übernimmt nach seinem Sieg über Tallon Griekspoor die Spitze. 30.10.2026 | 2:20 min

Bayern-Frauen auf europäischer Bühne

Die Bayern-Frauen quälen sich in der Champions League derzeit, ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Nur ein Sieg aus drei Spielen steht zu Buche: Immerhin springt gegen Real Madrid nach 0:2-Rückstand noch ein Remis heraus.

Die Highlights der Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid mit Originalkommentar von Claudia Neumann. 28.10.2026 | 9:57 min

Besser machen können es die Bayern-Frauen am Sonntag im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (Anstoß 15 Uhr). Die Highlights dieses Spiels und ausgewählter anderer Spiele ab Freitag mit in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Was hat eigentlich Mbappé mit Mao Zedong zu tun?

Ein Stück Kulturkampf der besonderen Art liefern sich unter der Woche Real Madrids Kylian Mbappé und China. Der französische Superstar in Diensten der Königlichen hatte sich via Socialmedia über den chinesischen "Diktator" Mao Zedong belustigt und damit das fernöstliche Reich empfindlich getroffen. Es geht immerhin um den Gründervater der Volksrepublik.

Fußball-Superstar Kylian Mbappé verliert nach einem mutmaßlichen Mao-Scherz zwei Sponsoren. Chinas Staatsmedien kündigen einen Sendestopp für Real Madrid an, La Liga reagiert. 28.10.2026 | 1:27 min

Wohl auch aus Angst vor der Aufkündigung lukrativer Deals mühen sich der spanische La-Liga-Verband und auch Real Madrid mit Entschuldigungen um Schadensbegrenzung für die vermeintliche Entgleisung.

Borussia Mönchengladbach: Quo vadis?

Wenn sich am Samstagabend Bayern und Dortmunder um die Liga-Spitze duellieren, kann dabei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach nur wehmütig zusehen.

Der Bolzplatz befasst sich in seiner jüngsten Ausgabe mit den Ursachen für die ausgewachsene Krise beim Traditionsklub.

Aus der Königsklasse in wenigen Jahren ans Tabellenende: Die Borussia steckt in einer gefährlichen Abwärtsspirale. Folgt jetzt der Abstieg oder gibt es Hoffnung am Niederrhein? 29.10.2026 | 15:24 min

Youth Olympic Games live im ZDF

Die Youth Olympic Games 2026 in Dakar sind die erste olympische Veranstaltung auf afrikanischem Boden überhaupt. Neben klassischen Sportarten gehören junge Trendsportarten wie Breaking und 3x3-Basketball zum Programm.

Besonders im Fokus stehen auch die strandnahen Disziplinen wie etwa Coastal Rowing (Küstenrudern), Beachhandball und auch die Premiere von Beach-Wrestling (Strandringen).

19:25 - 21 Uhr: Eröffnungsfeier Youth Olympic Games in Dakar, Kommentatoren: Meili Scheidemann und Sebastian Ungermanns. 31.10.2026

Los geht’s am Samstag unter anderem mit der Eröffnungsfeier im ZDF-Livestream ab 19:25 Uhr. Bis zum 5. November zeigt ZDFsportstudio.de täglich Wettkämpfe im Livestream.

Euer Live-Sport für dieses Wochenende

Hingucker: Gratulationscour der Bayern-Stars

Erst gratulierte Michael Olise seinem Bayern-Kollegen zum Gewinn des Ballon d'Or. Danach revanchierte sich Kane bei Olise für dessen Doppelpack im DFB-Pokal gegen Magdeburg. 29.10.2026 | 0:20 min

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Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

Bis dahin wissen wir auch, ob der BVB zumindest ein wenig an der Vormachtstellung der Bayern rütteln konnte oder weiterhin alles beim Alten bleibt!

Sportliche Grüße,

Frank Schmidt und die ZDFsportstudio-Redaktion