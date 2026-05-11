Update am Abend: Hitzetote, Waldbrände und Gewinn bei der Bahn

Guten Abend,

die Hitze hat Deutschland und Europa fest im Griff - mit dramatischen und sofort sichtbaren Folgen. So starben hierzulande in diesem Jahr hierzulande bereits fast 10.000 Menschen durch die extremen Temperaturen. Seit Wochen kämpfen zudem mehrere europäische Länder gegen Waldbrände - und eine Beruhigung der Lage ist nicht in Sicht. Außerdem heute wichtig: Die Bahn macht wieder Plus.

9.800 Hitzetote in diesem Sommer

Das ist passiert: Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet, dass in diesem Jahr bereits 9.800 Menschen in Deutschland durch Hitze gestorben sind. Damit liegt die Zahl schon jetzt höher als im gesamten Sommer 2018, in dem ebenfalls überdurchschnittlich viele Hitzetote verzeichnet wurden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet, dass in diesem Jahr bereits 9.800 Menschen in Deutschland durch Hitze gestorben sind. Damit liegt die Zahl schon jetzt höher als im gesamten Sommer 2018, in dem ebenfalls überdurchschnittlich viele Hitzetote verzeichnet wurden. Das ist der Hintergrund: Das RKI berechnet die Anzahl der Hitzetoten mithilfe eines statistischen Modells, da der Tod meist durch eine Kombination aus Vorerkrankungen und Hitzeexposition verursacht wird, wie meine Kollegin Luisa Billmayer zeigt. Einen grafischen Überblick, wie unterschiedlich die einzelnen Bundesländer betroffen sind, bekommen Sie hier.

Das RKI berechnet die Anzahl der Hitzetoten mithilfe eines statistischen Modells, da der Tod meist durch eine Kombination aus Vorerkrankungen und Hitzeexposition verursacht wird, wie meine Kollegin Luisa Billmayer zeigt. Einen grafischen Überblick, wie unterschiedlich die einzelnen Bundesländer betroffen sind, bekommen Sie hier. Das fordert der Deutsche Städtetag: Unterstützung beim Hitzeschutz und der Anpassung der Städte an den Klimawandel. "Unterm Strich reden wir da über Milliardensummen bundesweit, die investiert werden müssen", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt dem "RND". Unter anderem gehe es dabei um Konzepte für Entsiegelung, Stadtgrün oder Wasseraufnahme. Eine Übersicht über Hitzeschutz-Maßnahmen in Städten und deren Umsetzbarkeit finden Sie hier.

heute Xpress, 30.07.2026, ab 12 Uhr 30.07.2026 | 0:25 min

Mehr zur aktuellen Hitzewelle:

Höhepunkt der Hitze und schwere Gewitter

Europa kämpft weiter gegen Waldbrände

Das ist passiert: Frankreich, Spanien, Griechenland, die Türkei - etliche Länder in Europa kämpfen derzeit mit Waldbränden. Die aktuelle Hitzewelle und starke Winde fachen die Brände weiter an. Zahlreiche Menschen mussten bereits aus ihren Häusern fliehen, Tausende Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. Hier informieren wir Sie über die aktuelle Lage in den einzelnen Ländern.

Frankreich, Spanien, Griechenland, die Türkei - etliche Länder in Europa kämpfen derzeit mit Waldbränden. Die aktuelle Hitzewelle und starke Winde fachen die Brände weiter an. Zahlreiche Menschen mussten bereits aus ihren Häusern fliehen, Tausende Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. Hier informieren wir Sie über die aktuelle Lage in den einzelnen Ländern. Das ist der Hintergrund: Die Flammen wüten in manchen Regionen teilweise bereits seit Wochen. Zehntausende Hektar Land sind bereits verbrannt, Einsatzkräfte kommen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.

Die Flammen wüten in manchen Regionen teilweise bereits seit Wochen. Zehntausende Hektar Land sind bereits verbrannt, Einsatzkräfte kommen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Das sagt ZDF-Korrespondent Thomas Walde: Zwar könne bei einem der heftigsten Brände nahe Bordeaux in Frankreich "leichte Entspannung" gemeldet werden, im gesamten Land loderten aber noch immer 26 größere Feuer. Nahe Paris habe sich gezeigt, dass auch Feuer, die als kontrolliert gelten, "jederzeit" erneut aufflammen könnten. "Es ist in weiten Gebieten sehr trocken und sehr heiß. Daher kann es auch wieder schlechter werden."

ZDFheute live, 30.07.2026, ab 13:15 Uhr 30.07.2026 | 26:27 min

Deutsche Bahn macht wieder Gewinn

Das ist passiert: Zum ersten Mal seit 2019 schreibt die Deutsche Bahn wieder schwarze Zahlen. Nach Steuern steht für das erste Halbjahr ein Plus von 147 Millionen Euro unter dem Strich. Bahnchefin Evelyn Palla sprach von einem "wichtigen Meilenstein", sagte aber auch, sie sei "erst zufrieden, wenn auch die Qualität im täglichen Eisenbahnverkehr überzeugt".

Zum ersten Mal seit 2019 schreibt die Deutsche Bahn wieder schwarze Zahlen. Nach Steuern steht für das erste Halbjahr ein Plus von 147 Millionen Euro unter dem Strich. Bahnchefin Evelyn Palla sprach von einem "wichtigen Meilenstein", sagte aber auch, sie sei "erst zufrieden, wenn auch die Qualität im täglichen Eisenbahnverkehr überzeugt". Das ist der Hintergrund: Laut Palla zeigen erste Maßnahmen zur Kostensenkung sowie der Personalabbau in der Konzernleitung Wirkung. Zudem hätten alle Geschäftsfelder ihr operatives Ergebnis stabil gehalten oder verbessert. Bei den Pünktlichkeitswerten sowie dem Zustand des Schienennetzes hinkt der Konzern jedoch seinen eigenen Zielen hinterher.

Laut Palla zeigen erste Maßnahmen zur Kostensenkung sowie der Personalabbau in der Konzernleitung Wirkung. Zudem hätten alle Geschäftsfelder ihr operatives Ergebnis stabil gehalten oder verbessert. Bei den Pünktlichkeitswerten sowie dem Zustand des Schienennetzes hinkt der Konzern jedoch seinen eigenen Zielen hinterher. Das sagt der Verkehrsexperte Christian Böttger: Wegen der weiterhin hohen Unpünktlichkeit und ausbleibender positiver Effekte durch die Generalsanierung sehe er noch keine Wende bei der Deutschen Bahn. Geld stehe zwar zur Verfügung, es gebe jedoch unter anderem Probleme bei der Rekrutierung von geeignetem Personal. Jahrelang hätten Bahn und Bund den Netzzustand zudem fälschlicherweise als "einwandfrei" bewertet. "Man hat das sehr lustlos betrieben und es gibt auch kein Interesse an Aufarbeitung", so der Wirtschaftsingenieur.

heute in Deutschland, 30.07.2026, ab 14 Uhr 30.07.2026 | 1:58 min

Grafik des Tages

Ab heute lebt die Menschheit auf Pump: Es ist Erdüberlastungstag. Der Tag gibt an, ab wann die Menschheit alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die die Erde innerhalb eines Jahres herstellen kann. Die Folgen dauerhafter Überlastung zeigen sich unter anderem in Entwaldung, Bodenerosion, dem Verlust an Biodiversität und der Zunahme von CO2 in der Atmosphäre. Doch es gibt einige Länder, deren derzeitiger ökologischer Fußabdruck pro Kopf geringer ist als die weltweite Biokapazität pro Kopf.

Ratgeber: Fünf Buchtipps für die Sommerferien

Egal ob am Strand, zu Hause oder im Freibad - ein gutes Buch gehört dazu. Diese fünf Buchtipps bieten spannende, unterhaltsame und inspirierende Geschichten für die ganze Familie:

Volle Kanne, 17.07.2026, ab 09:05 Uhr 17.07.2026 | 7:50 min

Der sportliche Tag

WM-Boykott der Europäer? Sollte die FIFA tatsächlich Anteile an der Fußball-WM verkaufen, würde das nächste Turnier ohne Europäer stattfinden. Das haben die UEFA-Nationen einstimmig beschlossen. Der afrikanische Fußball-Dachverband CAF möchte den umstrittenen Plänen zur Privatisierung dagegen zustimmen.

ZDF-Mittagsmagazin, 30.07.2026, ab 12 Uhr 30.07.2026 | 2:25 min

Die Fußball-Bundesligen boomen weiter. In der abgelaufenen Saison besuchten durchschnittlich knapp 35.000 Zuschauer die Spiele der 1. und 2. Liga - so viele wie noch nie.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Die Unfallzahlen steigen: Wie können E-Scooter-Fahrer sicherer durch den Verkehr kommen? Dafür gibt es spezielle Sicherheitstrainings:

ZDF-Mittagsmagazin, 30.07.2026, ab 12 Uhr 30.07.2026 | 8:53 min

Ein Lichtblick

Trotz des Iran-Kriegs ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal gewachsen - das dritte Mal in Folge. Experten werten das als positives Signal, sehen aber weiterhin Risiken.

Auf die Ohren

"Der Trump-Effekt": Kritiker werfen US-Präsident Trump seit langem eine Nähe zu Kremlchef Putin vor. Jetzt mehren sich die Anzeichen für eine Unterstützung der Ukraine. In der neuen Folge des auslandsjournal-Podcasts geht es um die Frage: Ist Donald Trump plötzlich auf der Seite der Ukraine?

Streaming-Tipps für den Abend

"Für immer Freibad": Es ist 1999. Simon hat das Abi in der Tasche und ein Jurastudium vor sich, zumindest laut Vater Rainer. Den Sommer seines Lebens verbringt er aber lieber im Freibad. Grund dafür ist Mira. (Coming-of-Age-Komödie, 1 Std. 29 Min.)

13.07.2026 | 88:59 min

"Sarah Tacke": In ihrem neuen Talkformat diskutiert Sarah Tacke nach dem Anschlag auf den CSD über Konsequenzen und sucht nach konstruktiven Antworten - ab 22:15 Uhr im ZDF. Bis zum 27. August gibt es jeden Donnerstag eine neue Ausgabe.

ZDF-Mittagsmagazin, 30.07.2026, ab 12 Uhr 30.07.2026 | 8:02 min

Rezept des Tages: Petersilien-Risotto mit Fenchelsalat

Die Petersilie sorgt für die grüne Farbe und liefert viel Vitamin C. Der Fenchel schmeckt nach Anis und gibt dem Rezept nochmal eine andere Note. Als Crunch wählt Mario Kotaska Pumpernickel. Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Volle Kanne, 30.07.2026, ab 09:05 Uhr 30.07.2026 | 5:11 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Torben Heine und das gesamte ZDFheute-Team