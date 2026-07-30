Millionenschaden nach Brand in Lauterbach

Im hessischen Lauterbach an der Deutschen Fachwerkstraße hat sich ein Feuer rasant auf dem Marktplatz ausgebreitet. Die Feuerwehr macht nun erste Schätzungen zur Schadenshöhe.

Am Mittwoch ist es zu einem Feuer in Lauterbach in Hessen gekommen. Die Unglücksursache ist bislang nicht bekannt. 29.07.2026 | 0:37 min

Bei einem Brand in der Altstadt von Lauterbach in Hessen mit mehreren beschädigten Fachwerkhäusern ist nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von mindestens fünf Millionen Euro entstanden. Fünf Menschen seien durch Rauchgase verletzt worden: zwei Einsatzkräfte und drei Anwohner, teilte die Polizei mit.

Das Feuer sei am Mittwoch in einem Restaurant am Marktplatz ausgebrochen und habe sich sehr schnell ausgebreitet.

Insgesamt fünf Häuser unbewohnbar

Drei Häuser seien wohl vom Brand selbst betroffen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Durch die Hitze und auch die Löscharbeiten seien aber insgesamt fünf Häuser unbewohnbar. Zudem seien die betroffenen Gebäude teilweise einsturzgefährdet.

Die Kreisstadt Lauterbach im Vogelbergkreis hat 14.000 Einwohner und liegt an der Deutschen Fachwerkstraße. Die alten Fachwerkhäuser, vorwiegend aus dem 17. und 18. Jahrhundert, lehnen sich in langer Reihe an die alte Stadtmauer aus dem Jahr 1266 an.

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Quelle: dpa