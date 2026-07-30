Update am Morgen:Friedrich Merz und seine 15 Kritiker
von Dominik Rzepka
Guten Morgen,
wenn Friedrich Merz ab heute Urlaub macht, dürfte er hoffen, dass der Rest seines Sommers ruhig wird. Ruhiger als die teils chaotischen Tage und Wochen zuletzt.
Da gab es schon Ungeheuerlichkeiten: ein CDU-Landesverband, der ihn auslädt. Kritik, er führe die CDU wie ein Unternehmen. Und eine Pressemitteilung eines geschassten Regierungsmitglieds, die seinen Stil moniert.
Auch in der Sondersitzung der Unionsfraktion gestern gab es Kritik an Merz. Etwa an seiner Kommunikation, sagt der Dresdner CDU-Abgeordnete Markus Reichel bei ZDFheute live und meint damit, dass die Abberufung Patrick Schnieders als Verkehrsminister demütigend gewesen sei.
Etwa 15 Wortmeldungen soll es gegeben haben. Kritik gibt es auch daran, dass Merz bei seiner Kabinettsumbildung vor allem Ostdeutsche entfernt hat.
Insgesamt aber hat die Fraktion Merz geschont. Kritik ja, Widerstand nein. Fast 92 Prozent für den Spahn-Nachfolger Thorsten Frei sind ein gutes Ergebnis, auch für Merz. Frei sagt am Abend in der ZDF-Sendung "Was nun?":
Er sehe keinen Autoritätsverlust bei Merz, auch wenn die Lage der Union objektiv "keine gute" sei, so Frei. Das ganz große Aufbegehren gegen den Kanzler ist also erst einmal ausgeblieben. Und so sieht es so aus, als könne Merz tatsächlich auf ein bisschen weniger Drama hoffen in den kommenden Urlaubs-Wochen.
Herzliche Grüße aus Berlin
Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio
Was im Nahen Osten und in Iran passiert ist
USA greifen erneut Iran an: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag eine "schwere Angriffswelle" gegen Iran abgeschlossen. Die Einsätze seien eine Reaktion auf einen früheren iranischen Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien gewesen, teilte das Militär mit.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.
Was im Ukraine-Krieg passiert ist
Ukrainischer F-16-Kampfjet abgestürzt: Die Ukraine hat einen der für sie wertvollen westlichen Kampfjets vom Typ F-16 bei der Verteidigung des eigenen Luftraums verloren. Die Maschine sei abgestürzt, als sie feindliche Flugobjekte abfing, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.
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Was heute noch wichtig ist
Bahn präsentiert Halbjahresbericht: Die Deutsche Bahn stellt heute ihre Bilanz für das erste Halbjahr 2026 vor. Der Konzern steht wegen roter Zahlen und strikter Sparvorgaben, insbesondere bei der Güterverkehrssparte DB Cargo, stark unter wirtschaftlichem Druck. Medienberichten zufolge macht die Bahn in ihrem Kerngeschäft aber diesmal seit Jahren wieder Gewinn.
Reiche besucht Industriestandorte: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht im Rahmen ihrer Sommerreise das Kaliwerk Zielitz und die Salzgitter AG, um sich über heimische Rohstoffe, den Bergbau und die grüne Transformation der Stahlindustrie zu informieren.
Wo findet der ESC 2027 statt? Sofia oder Burgas? Heute dürfte die Gaststadt des 71. Eurovision Song Contests für 2027 bekanntgegeben werden. Traditionell findet der nächste ESC in dem Land statt, das den Sieger des Vorjahres gestellt hatte. 2026 hatte die Sängerin Dara mit "Bangaranga" erstmals den ESC für Bulgarien gewonnen.
Ausführlich informiert
Die FIFA plant einen milliardenschweren Investoren-Deal. DFB-Boss Neuendorf bringt sogar einen WM-Boykott ins Spiel. Big Business statt Fußball-Leidenschaft? Was Infantinos Pläne bedeuten - ZDFheute live analysiert.
Sportlich in den Tag
Bei der Fußball-WM wurde vermehrt im tiefen Block verteidigt. Jürgen Klinsmann glaubt, dass die Entwicklung auch den Fußball in Europa und die Klubwettbewerbe stärker prägen wird, wie Frank Hellmann berichtet.
Grafik des Tages
Zum ersten Mal seit Jahren ist der Anteil von Frauen in den Vorständen großer deutscher Unternehmen zurückgegangen: Im Mai 2026 waren laut der Initiative "Frauen in die Aufsichtsräte" (FidAR) 19,1 Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt. Ein Jahr zuvor waren es 19,9 Prozent. Untersucht wurden 183 Unternehmen, darunter Firmen aus Dax, MDax und SDax.
Gesagt
Heute ist der Tag der Freundschaft. Nutzen Sie die Gelegenheit doch einmal, Ihre Wertschätzung für Ihre Liebsten zu zeigen. Das macht nach einer YouGov-Umfrage für das Druck- und Design-Unternehmen VistaPrint nur knapp jede und jeder Dritte (31 Prozent) regelmäßig. 43 Prozent äußern demnach selten, wie wichtig Freundinnen und Freunde für sie sind. 21 Prozent haben es nach eigenen Worten noch nie gesagt.
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So wird das Wetter heute
Heute startet der Tag mit viel Sonne. Ab Mittag kommen im Westen Gewitter mit stürmischem Wind auf, die Richtung Nordosten ziehen und bis zum Abend die Elbe erreichen. Mit 30 bis 39 Grad wird es extrem heiß.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von Torben Heine.
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