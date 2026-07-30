Update am Morgen: Friedrich Merz und seine 15 Kritiker

Guten Morgen,

wenn Friedrich Merz ab heute Urlaub macht, dürfte er hoffen, dass der Rest seines Sommers ruhig wird. Ruhiger als die teils chaotischen Tage und Wochen zuletzt.

Da gab es schon Ungeheuerlichkeiten: ein CDU-Landesverband, der ihn auslädt. Kritik, er führe die CDU wie ein Unternehmen. Und eine Pressemitteilung eines geschassten Regierungsmitglieds, die seinen Stil moniert.

Auch in der Sondersitzung der Unionsfraktion gestern gab es Kritik an Merz. Etwa an seiner Kommunikation, sagt der Dresdner CDU-Abgeordnete Markus Reichel bei ZDFheute live und meint damit, dass die Abberufung Patrick Schnieders als Verkehrsminister demütigend gewesen sei.

Etwa 15 Wortmeldungen soll es gegeben haben. Kritik gibt es auch daran, dass Merz bei seiner Kabinettsumbildung vor allem Ostdeutsche entfernt hat.

Die Tatsache, dass 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes im Osten leben, das muss sich natürlich generell in der Politik niederschlagen. „ Markus Reichel, CDU

Insgesamt aber hat die Fraktion Merz geschont. Kritik ja, Widerstand nein. Fast 92 Prozent für den Spahn-Nachfolger Thorsten Frei sind ein gutes Ergebnis, auch für Merz. Frei sagt am Abend in der ZDF-Sendung "Was nun?":

Ich glaube nicht, dass er gerettet werden muss, überhaupt nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass es ihn stärkt. „ Thorsten Frei, neuer Unionsfraktions-Chef

Er sehe keinen Autoritätsverlust bei Merz, auch wenn die Lage der Union objektiv "keine gute" sei, so Frei. Das ganz große Aufbegehren gegen den Kanzler ist also erst einmal ausgeblieben. Und so sieht es so aus, als könne Merz tatsächlich auf ein bisschen weniger Drama hoffen in den kommenden Urlaubs-Wochen.

Herzliche Grüße aus Berlin

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Nahen Osten und in Iran passiert ist

USA greifen erneut Iran an: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag eine "schwere Angriffswelle" gegen Iran abgeschlossen. Die Einsätze seien eine Reaktion auf einen früheren iranischen Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien gewesen, teilte das Militär mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukrainischer F-16-Kampfjet abgestürzt: Die Ukraine hat einen der für sie wertvollen westlichen Kampfjets vom Typ F-16 bei der Verteidigung des eigenen Luftraums verloren. Die Maschine sei abgestürzt, als sie feindliche Flugobjekte abfing, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 30.07.2026, 00:30 Uhr 30.07.2026 | 0:54 min

Bahn präsentiert Halbjahresbericht: Die Deutsche Bahn stellt heute ihre Bilanz für das erste Halbjahr 2026 vor. Der Konzern steht wegen roter Zahlen und strikter Sparvorgaben, insbesondere bei der Güterverkehrssparte DB Cargo, stark unter wirtschaftlichem Druck. Medienberichten zufolge macht die Bahn in ihrem Kerngeschäft aber diesmal seit Jahren wieder Gewinn.

Reiche besucht Industriestandorte: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht im Rahmen ihrer Sommerreise das Kaliwerk Zielitz und die Salzgitter AG, um sich über heimische Rohstoffe, den Bergbau und die grüne Transformation der Stahlindustrie zu informieren.

Wo findet der ESC 2027 statt? Sofia oder Burgas? Heute dürfte die Gaststadt des 71. Eurovision Song Contests für 2027 bekanntgegeben werden. Traditionell findet der nächste ESC in dem Land statt, das den Sieger des Vorjahres gestellt hatte. 2026 hatte die Sängerin Dara mit "Bangaranga" erstmals den ESC für Bulgarien gewonnen.

Ausführlich informiert

Die FIFA plant einen milliardenschweren Investoren-Deal. DFB-Boss Neuendorf bringt sogar einen WM-Boykott ins Spiel. Big Business statt Fußball-Leidenschaft? Was Infantinos Pläne bedeuten - ZDFheute live analysiert.

ZDFheute live, 29.07.2026, 20:00 Uhr 29.07.2026 | 29:03 min

Sportlich in den Tag

Bei der Fußball-WM wurde vermehrt im tiefen Block verteidigt. Jürgen Klinsmann glaubt, dass die Entwicklung auch den Fußball in Europa und die Klubwettbewerbe stärker prägen wird, wie Frank Hellmann berichtet.

Grafik des Tages

Zum ersten Mal seit Jahren ist der Anteil von Frauen in den Vorständen großer deutscher Unternehmen zurückgegangen: Im Mai 2026 waren laut der Initiative "Frauen in die Aufsichtsräte" (FidAR) 19,1 Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt. Ein Jahr zuvor waren es 19,9 Prozent. Untersucht wurden 183 Unternehmen, darunter Firmen aus Dax, MDax und SDax.

Gesagt

Es verlangt einiges an Mut, sich seinen Feinden entgegenzustellen, doch genauso viel, den eigenen Freunden in den Weg zu treten. „ Albus Dumbledore, Figur aus J.K. Rowlings "Harry Potter"

Heute ist der Tag der Freundschaft. Nutzen Sie die Gelegenheit doch einmal, Ihre Wertschätzung für Ihre Liebsten zu zeigen. Das macht nach einer YouGov-Umfrage für das Druck- und Design-Unternehmen VistaPrint nur knapp jede und jeder Dritte (31 Prozent) regelmäßig. 43 Prozent äußern demnach selten, wie wichtig Freundinnen und Freunde für sie sind. 21 Prozent haben es nach eigenen Worten noch nie gesagt.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 30.07.2026 | 1:28 min

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So wird das Wetter heute

Heute startet der Tag mit viel Sonne. Ab Mittag kommen im Westen Gewitter mit stürmischem Wind auf, die Richtung Nordosten ziehen und bis zum Abend die Elbe erreichen. Mit 30 bis 39 Grad wird es extrem heiß.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Torben Heine.