Jahre arbeitete Steffen Bilger als Verkehrsexperte, nun soll er das Ressort anführen. Der neue Minister hofft auf Infrastruktur-Milliarden - und stimmt auf Verspätungen ein.

„Wir brauchen einen pragmatischen, realistischen Blick auf die Verkehrspolitik“, sagt Steffen Bilger (CDU), neuer Bundesverkehrsminister. 29.07.2026 | 6:38 min

Nun soll er es richten: Nach der Personaldebatte rund um das Verkehrsministerium übernimmt Steffen Bilger (CDU) die Spitze des Ressorts. Im heute journal erklärt der neue Minister, wie er die Bahn wieder pünktlich machen will - und was er von der Diskussion rund um das Personalkarussell hält.

Sehen Sie das Interview mit Verkehrsminister Steffen Bilger oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Bilger: Lief nicht alles rund bei Debatte um Ministerium

Steffen Bilger arbeitete selbst jahrelang als Verkehrspolitiker, wechselte dann allerdings die Spur: Als Parlamentarischer Geschäftsführer fungierte er eher als Generalist in der Fraktion - und sollte laut Plan auch den neuen Fraktionsvorsitzenden Thorsten Frei unterstützen. Doch dann kam die Beförderung zum Ministeriumschef - kurz nach einer unglücklichen Entlassung seines Vorgängers Patrick Schnieder.

"Man kann sicher sagen, […] dass es nicht rund lief", erklärte Bilger mit Blick auf die Kritik an der zunächst ungewissen Nachbesetzung des Ressorts. Nach intensiver Diskussion hätten auch die Unionsabgeordneten seine Besetzung "positiv zur Kenntnis genommen".

Jetzt bin ich wieder in meinem alten Fachthema. „ Steffen Bilger (CDU), neuer Verkehrsminister

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die neuen Mitglieder der Bundesregierung ernannt. Darunter Steffen Bilger, der neue Bundesverkehrsminister. 29.07.2026 | 3:06 min

Neuer Verkehrsminister hofft auf Infrastruktur-Milliarden

In seiner neuen Funktion will Bilger von seiner alten Expertise profitieren. Er wisse, dass die Politik in der Vergangenheit auch Fehler gemacht habe. So hätte Berlin der Deutschen Bahn Vorgaben gemacht, die nicht realistisch waren.

Pragmatismus sei nötig, fordert Bilger. Doch es sei auch etwas anders als früher: Mit dem Infrastrukturpaket der Bundesregierung stünden dem Verkehrsministerium 170 Milliarden Euro zur Verfügung. "Das ist schon eine große Veränderung", so Bilger. Nun stünde für den Ausbau der Infrastruktur genug Geld bereit.

Zudem habe die Bundesregierung vor wenigen Tagen ein Gesetz verabschiedet, das eine schnellere Planung und Umsetzung von Verkehrsprojekten ermögliche.

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Wie Bilger die Bahn ändern will

Und das Leidthema Deutsche Bahn? "Ich werde mich intensiv um dieses Thema kümmern", verspricht Bilger. Ein Treffen mit Bahn-Chefin Evelyn Palla sei bereits ausgemacht, auch mit den Gewerkschaftsspitzen wolle er zügig telefonieren.

Er werde in seiner Amtszeit auf pünktliche - und saubere Züge - pochen, auch die Sicherheit in und außerhalb der Waggons solle verbessert werden.

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Bilger: "Ich kann keine Wunder versprechen"

Ex-Minister Patrick Schnieder nannte den Zustand der Deutschen Bahn "demokratiegefährdend". Bilger stimmt zu: Früher seien die Menschen an pünktliche Züge gewöhnt gewesen - "so war es vor etlichen Jahren, muss man mittlerweile sagen."

Der Zustand sei sinnbildlich für viele Probleme im Land, doch auch die Tausenden engagierten Mitarbeiter der Bahn müssten gesehen werden.

Einen konkreten Zeitplan für diese Verbesserungswünsche nennt der neue Minister nicht. Infrastruktur brauche Zeit, so Bilger. Auf Investitionen würden auch in Zukunft Baustellen und Verspätungen folgen.

Ich kann keine Wunder versprechen. „ Steffen Bilger (CDU), neuer Verkehrsminister

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