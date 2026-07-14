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Kriminalität

Niedersachsen: Mutmaßlicher Brandanschlag legt Bahnverkehr lahm

Zugstrecke zwischen Hamburg und Cuxhaven:Bahnverkehr steht nach mutmaßlichem Brandanschlag still

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In Niedersachsen hat ein Brand an einem Verteilerkasten zu Schäden an Signalleitungen der Bahn geführt. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein Reparaturtrupp arbeitet an einem Verteilerkasten nach einem mutmaßlichen Brandanschlag.

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag wurde der Zugverkehr zwischen Hamburg und Cuxhaven eingestellt. In Neu Wulmstorf brannte nachts ein Verteilerkasten, dabei wurden Signalleitungen beschädigt.

14.07.2026 | 0:20 min

Nach einem Brand an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Cuxhaven ist der Zugverkehr eingestellt worden. Im niedersächsischen Neu Wulmstorf habe in der Nacht ein Verteilerkasten gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Behörde geht von Brandstiftung aus.

Das Feuer habe die Schieneninfrastruktur beschädigt, sagte eine Bahnsprecherin.

Dauer der Streckensperrung noch unklar

Zugfahrten im Abschnitt zwischen Hamburg-Neugraben und Buxtehude in Richtung Stade seien derzeit nicht möglich, teilte die Bahn mit. Auch sei noch unklar, wie lange die Sperrung andauere. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

Für den betroffenen S-Bahn-Verkehr der Linie S5 wurde nach Bahn-Angaben ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen zwischen Neugraben und Stade eingerichtet. Auch zwischen Stade und Cuxhaven fährt der Schienenersatzverkehr. Die Bahn riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt zu informieren und eine längere Fahrtzeit einzuplanen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Böschungsbrand an einer Bahnstrecke.

Ebenfalls gebrannt hat es vergangene Woche an der Strecke Köln Düsseldorf. Ermittler gehen von Sabotage aus. Ein Bekennerschreiben einer linksextremen Gruppe ist aufgetaucht. Die wichtige Verbindung ist inzwischen wieder frei.

11.07.2026 | 1:07 min

Brand beschädigte Signalleitungen

Nach Polizeiangaben meldete ein Zeuge gegen 1:15 Uhr Feuerschein an einem Technikgebäude eines Bahnübergangs. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, war dieses Feuer nahezu erloschen - allerdings brannte in 50 Metern Entfernung ein Verteilerkasten.

Dieses Feuer beschädigte den Angaben zufolge Signalleitungen. Der Zugverkehr wurde daher unterbrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei sicherte Spuren.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 14.07.2026 in dem Beitrag "Zugverkehr in Hamburg-Cuxhaven eingestellt" um 11:37 Uhr.
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Deutsche BahnNiedersachsenHamburg

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