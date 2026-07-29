Aktenzeichen XY vom 29. Juli: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Erste vielversprechende Zuschauerhinweise gingen bereits ein. Ein Überblick.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

In der aktuellen Ausgabe ging es unter anderem um das rätselhafte Verschwinden eines fünfjährigen Mädchens. 29.07.2026 | 90:40 min

Neben zwei Cold Cases ging es diesmal bei Aktenzeichen XY um einen aktuellen Mordfall, zwei brutale Raubüberfälle und einen rätselhaften Vermisstenfall. Schon während der Live-Sendung gingen zahlreiche Hinweise bei den Ermittlern ein. Welche davon für die Ermittlungen von Bedeutung sind, wird nun geprüft. Das größte Hinweisaufkommen galt dem Fall der vermissten Inga Gehricke. Die Zuschauer drückten ihre große Anteilnahme aus.

Wo ist Inga Gehricke? Zahlreiche Anrufe zum Vermisstenfall

Vor mehr als elf Jahren verschwand die fünfjährige Inga Gehricke während einer Familienfeier auf dem Wilhelmshof bei Stendal spurlos. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und zahlreicher neuer Ermittlungsansätze fehlt bis heute jede Spur von ihr. Hatte Inga einen Unfall? Wurde sie entführt oder getötet?

Während der Sendung gingen zahlreiche Anrufe ein, die für die Ermittler vielversprechend klangen. Ob sich darunter neue Ermittlungsansätze befinden, wird nun geprüft.

Aktenzeichen XY vom 29.07.2026 : Rätsel um vermisste Inga Gehricke aus Schönebeck Am 2. Mai 2015 verschwand die fünfjährige Inga Gehricke aus Schönebeck bei einem Familienausflug in Stendal. Welche Hinweise sich die Polizei elf Jahre danach erhofft. mit Video 2:18

Mord an Daniel Emminger: Neue Hinweise zur Tatwaffe

Der 33-jährige Daniel Emminger wurde vermutlich in der Nacht zum 1. April 2026 auf seinem abgelegenen Hof im Unterallgäu erschossen. Für die Kripo deutet vieles auf eine gezielte Hinrichtung hin. Doch wer hätte ein Motiv? Störte sich jemand an seinem alternativen Lebensstil oder spielten Eifersucht und persönliche Konflikte eine Rolle?

Die Kripo Memmingen hoffte vor allem auf Hinweise auf die Tatwaffe und mögliche Mitwisser. Und genau die hat sie wohl bekommen. Denn noch während der Sendung gingen mehrere Hinweise von Personen aus der Umgebung ein, die etwas zu einer entsprechenden Waffe sagen konnten. Welche Bedeutung diese Hinweise für die Ermittlungen haben, wird nun überprüft.

Aktenzeichen XY vom 29.07.2026 : 33-Jähriger auf Selbstversorger-Hof im Unterallgäu ermordet Daniel Emminger wurde im Frühjahr 2026 in seinem abgelegenen Anwesen im Unterallgäu erschossen. Die Kripo Memmingen sucht dringend Zeugen der Tat auf dem Selbstversorger-Hof. mit Video 90:40

Raubüberfall in Waizendorf: Ein Hinweis aus dem Ausland

Zwei maskierte Männer überfielen am 24. April 2024 ein Mehrfamilienhaus im oberfränkischen Waizendorf. Sie überwältigten zunächst zwei Bewohner in ihren Wohnungen und fesselten sie. Anschließend drangen sie in die dritte Wohnung ein, die offenbar ihr eigentliches Ziel war. Mit Bargeld, Uhren, einer Münzsammlung sowie einem Koffer und einem Rucksack flüchteten sie anschließend vom Tatort.

Die Kripo Bamberg sucht Zeugen, die am Morgen des Überfalls verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Besonders interessant ist dabei ein Holzlager am Waldrand, an dem die Täter vermutlich ihr Fluchtfahrzeug abgestellt hatten. Außerdem hoffen die Ermittler auf Hinweise zu einem am Tatort gefundenen Teil einer Taser-Patrone.

Während der Sendung ging ein besonders interessanter Hinweis ein. Er stammt aus dem Ausland und klinge vielversprechend, so die Ermittler. Mehr könne zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht verraten werden.

Aktenzeichen XY vom 29.07.2026 : Raubüberfall in Waizendorf: Beute erst im dritten Anlauf Zwei maskierte Männer drangen im April 2024 nacheinander in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Waizendorf (Stegaurach) ein. Erst in der letzten Wohnung machten sie Beute. mit Video 90:40

Cold Case Lieselotte Hohlmann: Eine neue Zeugin

Fast 29 Jahre nach dem Mord an der Millionärin Lieselotte Hohlmann beschäftigt der Fall die Kripo Essen noch immer. Die 78-Jährige wurde 1997 in ihrer Villa erschlagen. Der Täter verschwand mit Bargeld, Schmuck, dem Spazierstock der Frau und ihren Notizbüchern. Bis heute ist unklar, ob ein persönliches Motiv oder ein Raubmord hinter der Tat steckt.

In letzter Sekunde erreichte die Beamten an den Telefonen im Studio ein Anruf einer ehemaligen Mitarbeiterin von Lieselotte Hohlmann. Zur Stunde findet die Vernehmung mit der Zeugin statt.

Aktenzeichen XY vom 29.07.2026 : Mord an Essener Millionärin seit Jahrzehnten ungeklärt Vor 29 Jahren wurde die Millionärin Lieselotte Hohlmann in ihrer Villa in Essen brutal ermordet. Spielten zwei Notizbücher bei der Tat eine wichtige Rolle? mit Video 90:40

Quelle: ZDF