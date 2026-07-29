Daniel Emminger wurde im Frühjahr 2025 in seinem abgelegenen Anwesen im Unterallgäu erschossen. Die Kripo Memmingen sucht dringend Zeugen der Tat auf dem Selbstversorger-Hof.

Warum musste Daniel Emminger sterben? Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen auf Motiv und Täter. Quelle: Kripo Memmingen

Der 33-jährige Daniel Emminger lebte allein auf seinem gepachteten Einödhof im Weiler Kunzach bei Breitenbrunn im bayerischen Landkreis Unterallgäu.

Er betrieb dort den Verein "Autarkia Naturnah" mit Fokus auf Selbstversorgung und alternative Lebensweisen - bis zu seinem gewaltsamen Tod in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 2025.

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Kannten sich Täter und Opfer?

Die Ermittler der eigens eingerichteten "Soko Waldrand" gehen von einem gezielten Tötungsdelikt aus. Daniel Emminger wurde vermutlich mit einer Langwaffe, beispielsweise einem Gewehr, ermordet.

Projektile konnten am Tatort sichergestellt werden, von der Waffe fehlt bis heute jede Spur. Möglicherweise wurde diese nach dem Mord entsorgt. Die Polizei geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten.

Auf diesem Hof im Weiler Kunzach bei Breitenbrunn führte Daniel Emminger einen alternativen Lebensstil. Quelle: Kripo Memmingen

Wer hatte ein Motiv?

Daniel Emminger führte nach Aussagen seines Umfelds einen unkonventionellen, friedliebenden Lebensstil. Er galt als sympathischer und charismatischer Mensch mit einem großen Freundeskreis, ohne offene Feindschaften. Der 33-Jährige war geschieden und hatte einen fünfjährigen Sohn, um den er sich regelmäßig kümmerte.

Auf seinem Anwesen, das weder über einen Kanalanschluss noch über eine Wasser- oder Stromversorgung verfügte, veranstaltete er gelegentlich kleinere Festivals mit esoterischen Kursen und ging Interessen wie Rutengehen, Astrologie und der Herstellung pflanzlicher Essenzen nach.

Die Mordkommission schließt nicht aus, dass Eifersucht, Neid oder Ablehnung gegenüber Emmingers Lebensstil als Tatmotiv in Frage kommen.

Hinweise auf einen geübten Schützen

Die Waffe wurde im Inneren des Hauses abgefeuert. Bei dem verwendeten Kaliber muss ein extremer Schalldruckpegel entstanden sein, der deutlich über der menschlichen Schmerzgrenze gelegen haben dürfte. Er müsste lauter gewesen sein als ein startender Düsenjet.

Deshalb könnte der Täter einen Gehörschutz verwendet oder als Folge der Tat einen Hörschaden davongetragen haben. Zudem glaubt die Soko Waldrand, dass der Täter im Umgang mit Schusswaffen geübt gewesen sein könnte. Vielleicht handelt es sich um einen Jäger oder Sportschützen.

Mitten im Wald: Der Hof von Daniel Emminger im Unterallgäu. Hier wurde er 2025 erschossen. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat in der Nacht zum 1. April 2025 im Weiler Kunzach oder in der Umgebung von Breitenbrunn verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kennt eine Person, der nach dem 1. April 2025 ein Gewehr gefehlt hat oder dieses möglicherweise entsorgt hat?

Wer hat nach dem 1. April 2025 eine Person bemerkt, die offensichtlich an einem Gehörschaden litt?

Wer weiß von nicht registrierten Jagdwaffen oder alten Gewehren aus Kriegszeiten, die jemandem zugänglich waren?

Wer kann Hinweise auf das Motiv oder den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters bzw. der Täterin geben?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Memmingen

Telefon: 08331 / 100 499

Ab 30. Juli: 08331 / 100 201

Quelle: ZDF