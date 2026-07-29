Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:Raubüberfall in Waizendorf: Beute erst im dritten Anlauf
Zwei maskierte Männer drangen im April 2024 nacheinander in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Waizendorf (Stegaurach) ein. Erst in der letzten Wohnung machten sie Beute.
Der Überfall ereignete sich in einem Mehrparteienhaus im kleinen Ort Stegaurach-Waizendorf, südlich von Bamberg. Tatzeit war Mittwoch, 24. April 2024, um 8:10 Uhr.
Beim Überfall zwei Opfer überwältigt und gefesselt
Durch ein Fenster kletterten die Täter in die Wohnung im Erdgeschoss. Dort knebelten sie einen der Hausbewohner und fesselten ihn an einen Stuhl, den sie dann auf den Boden legten. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.
Im ersten Stock brachen die Täter eine weitere Wohnung auf und stießen dort auf ihr nächstes Opfer. Sie feuerten einen Taser auf den Mann ab und fesselten ihn ebenfalls an einen Stuhl, den sie umkippten.
Münzsammlung, Bargeld und Uhren erbeutet
Ihr eigentliches Ziel war aber die dritte Wohnung im Haus. Hier lebte ein Rentner, der zum Tatzeitpunkt allerdings nicht zu Hause war. Diese Wohnung durchsuchten die Täter gründlich. Sie nahmen eine Münzsammlung mit Silbermünzen, Bargeld und mehrere Armbanduhren an sich.
Zum Abtransport der Beute verwendeten sie einen dunklen Eastpak-Rucksack und einen Trolley. Beides stammte vom Tatort. Als ein Wecker im Haus zu klingeln begann, verschwanden die Täter. Vielleicht glaubten sie, ein Alarm sei ausgelöst worden. Eines der Opfer konnte sich befreien und den Rettungsdienst verständigen.
Spurensuche führt zu Holzlager am Waldrand
Am Tatort fand die Polizei ein gelbes Kunststoffteil. Die Abdeckung einer Taser-Patrone, wie sich später herausstellte.
Suchhunde führten die Polizei nach der Tat zu einer nahegelegenen Stelle am Waldrand. Dort befindet sich ein Holzlager am Rande des Fahrradwegs parallel zur Staatsstraße 2254. Wahrscheinlich hatten die Täter dort ihr Fluchtauto abgestellt.
Personenbeschreibungen
Beide Täter waren etwa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Einer der Männer trug ein schwarzes Sweatshirt, vorne mit weißem Schriftzug, den die Opfer aber nicht näher beschreiben konnten.
Fragen nach Zeugen
- Wo sind nach der Tat der geraubte Rucksack und der Trolley aufgefunden worden? Bei dem Trolley handelt es sich um einen schwarzen Hartschalenkoffer der Marke EPIC, Modell Jetstream SL, Größe 66 Zentimeter, mit ausziehbarem Griff und Rollen.
- Wer hat am Morgen des Tattags in Waizendorf, im angrenzenden Wald und an dem Holzlager tatrelevante Beobachtungen gemacht?
Kripo Bamberg
Telefon 0951 / 91 29 129
Ab 30. Juli: 0951 / 91 29 0
Mehr zu Aktenzeichen XY
Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle
Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:XY-Preis 2026: Sexualstraftäter überführtVideo8:06
Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:33-Jähriger auf Selbstversorger-Hof im Unterallgäu ermordetLive
Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:Was geschah mit Sven Kühn aus Gotha?Live
Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:Mord an Essener Millionärin seit Jahrzehnten ungeklärtLive
Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:Brutaler Überfall auf Schmuckladen in BielefeldLive
Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:Raubüberfall in Waizendorf: Beute erst im dritten AnlaufLive
Die Nominierungen für 2026:XY-Preis: Mit Zivilcourage ins Rampenlichtmit Video3:29