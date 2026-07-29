Zwei maskierte Männer drangen im April 2024 nacheinander in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Waizendorf (Stegaurach) ein. Erst in der letzten Wohnung machten sie Beute.

XY-Szenenfoto: Die Täter fesselten ihr Opfer an einen Stuhl und kippten diesen aus unerklärlichen Gründen um. Quelle: ZDF

Der Überfall ereignete sich in einem Mehrparteienhaus im kleinen Ort Stegaurach-Waizendorf, südlich von Bamberg. Tatzeit war Mittwoch, 24. April 2024, um 8:10 Uhr.

In der aktuellen Ausgabe widmen sich Rudi Cerne und die Kripo mit einer neuen Kampagne vermissten Kindern. Sie hoffen auf Mithilfe im Fall einer verschwundenen Fünfjährigen. 29.07.2026

Beim Überfall zwei Opfer überwältigt und gefesselt

Durch ein Fenster kletterten die Täter in die Wohnung im Erdgeschoss. Dort knebelten sie einen der Hausbewohner und fesselten ihn an einen Stuhl, den sie dann auf den Boden legten. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Im ersten Stock brachen die Täter eine weitere Wohnung auf und stießen dort auf ihr nächstes Opfer. Sie feuerten einen Taser auf den Mann ab und fesselten ihn ebenfalls an einen Stuhl, den sie umkippten.

Münzsammlung, Bargeld und Uhren erbeutet

Ihr eigentliches Ziel war aber die dritte Wohnung im Haus. Hier lebte ein Rentner, der zum Tatzeitpunkt allerdings nicht zu Hause war. Diese Wohnung durchsuchten die Täter gründlich. Sie nahmen eine Münzsammlung mit Silbermünzen, Bargeld und mehrere Armbanduhren an sich.

Solch einen Koffer des Modells Jetstream SL der Marke EPIC nahmen die Täter mit. Quelle: Kripo Bamberg

Zum Abtransport der Beute verwendeten sie einen dunklen Eastpak-Rucksack und einen Trolley. Beides stammte vom Tatort. Als ein Wecker im Haus zu klingeln begann, verschwanden die Täter. Vielleicht glaubten sie, ein Alarm sei ausgelöst worden. Eines der Opfer konnte sich befreien und den Rettungsdienst verständigen.

Spurensuche führt zu Holzlager am Waldrand

Am Tatort fand die Polizei ein gelbes Kunststoffteil. Die Abdeckung einer Taser-Patrone, wie sich später herausstellte.

Dieses Kunststoffstück stammt von der Patrone eines Tasers und wurde am Tatort gefunden. Quelle: Kripo Bamberg

Suchhunde führten die Polizei nach der Tat zu einer nahegelegenen Stelle am Waldrand. Dort befindet sich ein Holzlager am Rande des Fahrradwegs parallel zur Staatsstraße 2254. Wahrscheinlich hatten die Täter dort ihr Fluchtauto abgestellt.

An diesem Holzlager in der Nähe des Tatorts verlor sich die Spur der Täter. Quelle: ZDF

Personenbeschreibungen

Beide Täter waren etwa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Einer der Männer trug ein schwarzes Sweatshirt, vorne mit weißem Schriftzug, den die Opfer aber nicht näher beschreiben konnten.

Karte des möglichen Abstellorts des Fluchtfahrzeugs Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wo sind nach der Tat der geraubte Rucksack und der Trolley aufgefunden worden? Bei dem Trolley handelt es sich um einen schwarzen Hartschalenkoffer der Marke EPIC, Modell Jetstream SL, Größe 66 Zentimeter, mit ausziehbarem Griff und Rollen.

Wer hat am Morgen des Tattags in Waizendorf, im angrenzenden Wald und an dem Holzlager tatrelevante Beobachtungen gemacht?

Zuständig Kripo Bamberg

Telefon 0951 / 91 29 129

Ab 30. Juli: 0951 / 91 29 0

Quelle: ZDF