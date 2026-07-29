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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Raubüberfall auf Mehrfamilienhaus in Waizendorf

Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:Raubüberfall in Waizendorf: Beute erst im dritten Anlauf

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Zwei maskierte Männer drangen im April 2024 nacheinander in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Waizendorf (Stegaurach) ein. Erst in der letzten Wohnung machten sie Beute.

Nachgestellte Szene: Ein maskierter Mann fesselt einen älteren Mann mit silbernem Klebeband an einen Stuhl und kippt ihn um.

XY-Szenenfoto: Die Täter fesselten ihr Opfer an einen Stuhl und kippten diesen aus unerklärlichen Gründen um.

Quelle: ZDF

Der Überfall ereignete sich in einem Mehrparteienhaus im kleinen Ort Stegaurach-Waizendorf, südlich von Bamberg. Tatzeit war Mittwoch, 24. April 2024, um 8:10 Uhr.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 29. Juli 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der aktuellen Ausgabe widmen sich Rudi Cerne und die Kripo mit einer neuen Kampagne vermissten Kindern. Sie hoffen auf Mithilfe im Fall einer verschwundenen Fünfjährigen.

29.07.2026

Beim Überfall zwei Opfer überwältigt und gefesselt

Durch ein Fenster kletterten die Täter in die Wohnung im Erdgeschoss. Dort knebelten sie einen der Hausbewohner und fesselten ihn an einen Stuhl, den sie dann auf den Boden legten. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Im ersten Stock brachen die Täter eine weitere Wohnung auf und stießen dort auf ihr nächstes Opfer. Sie feuerten einen Taser auf den Mann ab und fesselten ihn ebenfalls an einen Stuhl, den sie umkippten.

Münzsammlung, Bargeld und Uhren erbeutet

Ihr eigentliches Ziel war aber die dritte Wohnung im Haus. Hier lebte ein Rentner, der zum Tatzeitpunkt allerdings nicht zu Hause war. Diese Wohnung durchsuchten die Täter gründlich. Sie nahmen eine Münzsammlung mit Silbermünzen, Bargeld und mehrere Armbanduhren an sich.

Vergleichsstück eines schwarzen Hartschalenkoffers, den die Täter mitgenommen haben. Marke: EPIC, Modell: Jetstream SL.

Solch einen Koffer des Modells Jetstream SL der Marke EPIC nahmen die Täter mit.

Quelle: Kripo Bamberg

Zum Abtransport der Beute verwendeten sie einen dunklen Eastpak-Rucksack und einen Trolley. Beides stammte vom Tatort. Als ein Wecker im Haus zu klingeln begann, verschwanden die Täter. Vielleicht glaubten sie, ein Alarm sei ausgelöst worden. Eines der Opfer konnte sich befreien und den Rettungsdienst verständigen.

Spurensuche führt zu Holzlager am Waldrand

Am Tatort fand die Polizei ein gelbes Kunststoffteil. Die Abdeckung einer Taser-Patrone, wie sich später herausstellte.

Ein gelbes Kunststoffstück, das die Täter am Tatort zurückgelassen haben. Es stammt von der Abdeckung einer Taser-Patrone.

Dieses Kunststoffstück stammt von der Patrone eines Tasers und wurde am Tatort gefunden.

Quelle: Kripo Bamberg

Suchhunde führten die Polizei nach der Tat zu einer nahegelegenen Stelle am Waldrand. Dort befindet sich ein Holzlager am Rande des Fahrradwegs parallel zur Staatsstraße 2254. Wahrscheinlich hatten die Täter dort ihr Fluchtauto abgestellt.

Foto eines Holzlagers am Rande eines Fahrradwegs. Hierhin führten Suchhunde die Polizei.

An diesem Holzlager in der Nähe des Tatorts verlor sich die Spur der Täter.

Quelle: ZDF

Personenbeschreibungen

Beide Täter waren etwa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Einer der Männer trug ein schwarzes Sweatshirt, vorne mit weißem Schriftzug, den die Opfer aber nicht näher beschreiben konnten.

Karte, auf der der mögliche Abstellort des Fluchtfahrzeugs am Waldrand bei Waizendorf eingezeichnet ist.

Karte des möglichen Abstellorts des Fluchtfahrzeugs

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Fragen nach Zeugen

  • Wo sind nach der Tat der geraubte Rucksack und der Trolley aufgefunden worden? Bei dem Trolley handelt es sich um einen schwarzen Hartschalenkoffer der Marke EPIC, Modell Jetstream SL, Größe 66 Zentimeter, mit ausziehbarem Griff und Rollen.
  • Wer hat am Morgen des Tattags in Waizendorf, im angrenzenden Wald und an dem Holzlager tatrelevante Beobachtungen gemacht?

Kripo Bamberg
Telefon 0951 / 91 29 129
Ab 30. Juli: 0951 / 91 29 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 29.07.2026 ab 20:15 Uhr.
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Aktenzeichen XY

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