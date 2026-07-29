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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Rätselhafter Mord an Millionärswitwe in Essen

Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:Mord an Essener Millionärin seit Jahrzehnten ungeklärt

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Vor 29 Jahren wurde die Millionärin Lieselotte Hohlmann in ihrer Villa in Essen brutal ermordet. Spielten zwei Notizbücher bei der Tat eine wichtige Rolle?

Die ermordete Lieselotte Hohlmann

Lieselotte Hohlmann wurde im Alter von 78 Jahren brutal ermordet.

Quelle: Polizei Essen

Die 78-jährige Lieselotte Hohlmann lebte im Essener Stadtteil Burgaltendorf und war gut situiert. Ihr verstorbener Ehemann hatte ihr mehrere Häuser sowie ein Geschäft für Haushaltswaren hinterlassen. Lieselotte Hohlmann galt als ausgesprochen vorsichtig und ließ nur Personen ins Haus, die sie kannte. Dennoch wurde die Seniorin am 27. August 1997 in ihrer Villa ermordet.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 29. Juli 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der aktuellen Ausgabe widmen sich Rudi Cerne und die Kripo mit einer neuen Kampagne vermissten Kindern. Sie hoffen auf Mithilfe im Fall einer verschwundenen Fünfjährigen.

29.07.2026

Enthielten Notizbücher Namen des Mörders?

Vermutlich wurde sie erschlagen und das mit ihrem eigenen Gehstock, den der unbekannte Täter nach dem Mord mitnahm. Zudem entwendete der Täter nach Erkenntnissen der Polizei aus der Handtasche seines Opfers rund 10.000 D-Mark Bargeld, Goldschmuck und zwei Notizbücher. Hätten die Bücher womöglich Aufschluss über seine Identität geben können?

Nachgestellte Szene: Eine Frau schreibt in ein Notizbuch.

XY-Szenenfoto: Zwei Notizbücher, in denen die Millionärswitwe alles aufschrieb, waren nach der Tat verschwunden.

Quelle: ZDF

Die 78-Jährige notierte alles in ihren zwei Notizbüchern: jedes Telefonat und jeden Besuch, mit Uhrzeit und Datum. Auch Personen, die sich angekündigt hatten, wurden darin namentlich aufgeführt.

Vergleichsmodell der mutmaßlichen Tatwaffe: ein Gehstock mit Messing-Pferdekopf

Vergleichsstück: Als Tatwaffe nutzte der Mörder vermutlich den auffälligen Gehstock seines Opfers.

Quelle: Polizei Essen

Raubmord oder persönliches Motiv?

War der Täter unbemerkt ins Haus gelangt und hatte es vor allem auf Geld und Wertgegenstände abgesehen? Wie die polizeiliche Spurensicherung ergab, hatte der Täter das Haus nicht durchsucht und auch den Tresor außer Acht gelassen. Der Polizei liegen zwei männliche DNA-Spuren vor, die bislang keiner Person zugeordnet werden konnten.

Die Villa von Lieselotte Hohlmann aus der Luft.

Die Villa von Lieselotte Hohlmann lag in Essen-Burgaltendorf in einem idyllischen Wohnviertel.

Quelle: Polizei Essen

Unbekannter fragte vor der Tat nach Adresse

Für die Ermittler ist auch folgender Umstand von Interesse: In den Tagen vor der Tat soll ein unbekannter Mann im Alter von etwa 50 bis 60 Jahren im Ortsteil Burgaltendorf mehrfach nach der Adresse von Lieselotte Hohlmann gefragt haben. Er habe angegeben, ein Bekannter der 78-Jährigen zu sein und sie besuchen zu wollen.

Der Unbekannte soll in einer silber- oder pastellfarbenen Limousine mit Stufenheck unterwegs gewesen sein, möglicherweise ein Mercedes oder ein Audi. Aber weder das Fahrzeug noch der Mann konnten identifiziert werden. Sicher sind sich Zeugen nur über eines: Das Auto hatte kein Essener Kennzeichen.

Karte der Umgebung des Tatorts in Essen-Burgaltendorf

Lage des Tatorts in der Charlottenstraße im Essener Stadtteil Burgaltendorf.

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat rund um die Tat etwas Auffälliges vor der Villa oder in der Umgebung gesehen? Wer kann Angaben zu dem Mann machen, der wenige Tage vor der Tat in Essen-Burgaltendorf Erkundigungen über Lieselotte Hohlmann eingeholt haben soll?
  • Ist der Gehstock des Opfers irgendwo aufgefallen? Er besteht aus Messing, das Griffstück ist wie ein Pferdekopf gestaltet.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Zuständig
Kripo Essen
Telefon: 0201 / 829 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 29.07.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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