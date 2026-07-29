Aktenzeichen XY vom 29.07.2026:Was geschah mit Sven Kühn aus Gotha?
Seit zwei Jahren wird Sven Kühn aus Gotha vermisst: Der damals 47-Jährige verschwand ohne Geld und Ausweispapiere. Wurde er Opfer eines Verbrechens?
Am 4. Mai 2024 sah seine Mutter Sven Kühn aus Gotha zum letzten Mal. Tage später, am 7. und am 8. Mai, schrieb sie ihm noch eine Nachricht. Danach blieb auch sein Handy ausgeschaltet. Seitdem fehlt von ihrem Sohn jede Spur. Warum Sven Kühn sein gewohntes Lebensumfeld verlassen haben sollte, bleibt bis heute unklar. Er war ohne Personalausweis und ohne Geld unterwegs.
Oft in Gotha unterwegs
Sven Kühn stammte aus dem thüringischen Gotha. Dort hielt er sich häufig am Coburger Platz, am Hersdorfplatz sowie am Weichenwerk in der Südstraße auf. Außerdem soll er häufig im Gothaer Ostviertel auf dem ehemaligen POCO-Gelände unterwegs gewesen sein sowie auf dem Seeberg in der Gemeinde Drei Gleichen.
Spur ins Gothaer Drogenmilieu?
Gerüchten zufolge gab es auch eine Verbindung zur Calypso Bar in Gotha. Er soll Kontakt zu einer Frau gehabt haben, die dort gearbeitet haben soll. Sie soll von ihm schwanger gewesen sein.
Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass Sven Kühn im Drogenmilieu von Gotha an die falschen Personen geraten und Opfer eines Verbrechens geworden ist.
Personenbeschreibung
Sven Kühn ist 1,71 Meter groß und wog zum Zeitpunkt seines Verschwindens etwa 64 Kilogramm. Er wurde zuletzt mit kurzen schwarzen Haaren gesehen. Er hat grau-blaue Augen und sprach Hochdeutsch mit thüringischer Mundart.
Er hat auffällige Tätowierungen: auf dem rechten Oberarm eine Darstellung des Todes mit Sense, auf dem linken Oberarm eine Darstellung des Todes mit Stundenglas und auf der rechten Wade ein Tribal.
Am Tag seines Verschwindens trug er vermutlich eine schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover sowie ockerfarbene New-Balance-Schuhe. Außerdem hatte er vermutlich einen hellgrauen Rucksack bei sich.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat Sven Kühn nach dem 4. Mai 2024 noch gesehen?
- Wer hat Hinweise darauf, was mit ihm geschehen ist?
Kripo Gotha
Telefon: 03621 / 78 14 12
Ab 30. Juli: 03621 / 78 0
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