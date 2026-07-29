Seit zwei Jahren wird Sven Kühn aus Gotha vermisst: Der damals 47-Jährige verschwand ohne Geld und Ausweispapiere. Wurde er Opfer eines Verbrechens?

Sven Kühn wird seit Mai 2024 vermisst. Quelle: Kripo Gotha

Am 4. Mai 2024 sah seine Mutter Sven Kühn aus Gotha zum letzten Mal. Tage später, am 7. und am 8. Mai, schrieb sie ihm noch eine Nachricht. Danach blieb auch sein Handy ausgeschaltet. Seitdem fehlt von ihrem Sohn jede Spur. Warum Sven Kühn sein gewohntes Lebensumfeld verlassen haben sollte, bleibt bis heute unklar. Er war ohne Personalausweis und ohne Geld unterwegs.

In der aktuellen Ausgabe widmen sich Rudi Cerne und die Kripo mit einer neuen Kampagne vermissten Kindern. Sie hoffen auf Mithilfe im Fall einer verschwundenen Fünfjährigen. 29.07.2026

Oft in Gotha unterwegs

Sven Kühn stammte aus dem thüringischen Gotha. Dort hielt er sich häufig am Coburger Platz, am Hersdorfplatz sowie am Weichenwerk in der Südstraße auf. Außerdem soll er häufig im Gothaer Ostviertel auf dem ehemaligen POCO-Gelände unterwegs gewesen sein sowie auf dem Seeberg in der Gemeinde Drei Gleichen.

Der Vermisste hielt sich im Raum Gotha auf. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Spur ins Gothaer Drogenmilieu?

Gerüchten zufolge gab es auch eine Verbindung zur Calypso Bar in Gotha. Er soll Kontakt zu einer Frau gehabt haben, die dort gearbeitet haben soll. Sie soll von ihm schwanger gewesen sein.

Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass Sven Kühn im Drogenmilieu von Gotha an die falschen Personen geraten und Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Personenbeschreibung

Sven Kühn ist 1,71 Meter groß und wog zum Zeitpunkt seines Verschwindens etwa 64 Kilogramm. Er wurde zuletzt mit kurzen schwarzen Haaren gesehen. Er hat grau-blaue Augen und sprach Hochdeutsch mit thüringischer Mundart.

Er hat auffällige Tätowierungen: auf dem rechten Oberarm eine Darstellung des Todes mit Sense, auf dem linken Oberarm eine Darstellung des Todes mit Stundenglas und auf der rechten Wade ein Tribal.

Ein markantes Merkmal: Sind jemandem diese Tätowierungen aufgefallen? Quelle: Kripo Gotha

Am Tag seines Verschwindens trug er vermutlich eine schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover sowie ockerfarbene New-Balance-Schuhe. Außerdem hatte er vermutlich einen hellgrauen Rucksack bei sich.

Fragen nach Zeugen

Wer hat Sven Kühn nach dem 4. Mai 2024 noch gesehen?

Wer hat Hinweise darauf, was mit ihm geschehen ist?

Zuständig Kripo Gotha

Telefon: 03621 / 78 14 12

Ab 30. Juli: 03621 / 78 0

Quelle: ZDF