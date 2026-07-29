Im Juli 2024 raubten zwei maskierte Männer einen kleinen Bielefelder Schmuckladen aus und attackierten den Mitarbeiter. Sie entkamen mit Schmuck im Wert von über 100.000 Euro.

Der Raubüberfall auf den Schmuckladen in Bielefeld wurde von Überwachungskameras gefilmt. Quelle: Kripo Bielefeld

Dienstag, 23. Juli 2024: Der Inhaber eines Schmuckladens in der Innenstadt von Bielefeld musste an diesem Tag einen wichtigen Termin wahrnehmen und bat deshalb seinen Neffen, ihn für ein paar Stunden im Laden zu vertreten. Pünktlich um 10 Uhr öffnete dieser das Geschäft. Es dauerte nicht lange, da betraten zwei Männer den Laden. Sie waren maskiert. Was danach geschah, wurde von einer Überwachungskamera dokumentiert.

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Elektroschocker als Schlagwaffe

Bewaffnet mit einem Klappstuhl wollte der junge Mann die beiden Männer in die Flucht schlagen. Doch er kam nur bis zur Bürotür. Dort kam es zur Konfrontation mit den beiden Angreifern.

Sie rissen ihm den Stuhl aus den Händen und schlugen auf den wehrlosen Neffen des Juweliers ein. Dabei benutzte einer der Täter einen großen Gegenstand, den das Opfer später als Elektroschocker beschrieb. Schwer verletzt stellte der junge Mann schließlich jegliche Gegenwehr ein und ergab sich.

XY-Szenenfoto: Sie schlugen den Angestellten brutal zusammen - dann raubten sie den Laden aus. Quelle: ZDF

Täter unmaskiert gefilmt

Während einer der Männer ihn im Büro bewachte, raffte sein Begleiter im Verkaufsraum Goldschmuck im Wert von über 100.000 Euro aus den Vitrinen zusammen und verstaute ihn in einer mitgebrachten Sporttasche.

Aus den Videoaufnahmen des Überfalls ergaben sich später für die Kripo wertvolle Erkenntnisse zum Aussehen der mutmaßlichen Täter: Kurz vor dem Hereinkommen ist einer der Männer für einen Moment unmaskiert vor der Ladentür zu sehen. Seinem Begleiter rutschte während des Leerens der Vitrinen ein Ärmel hoch und gab den Blick auf einen Teil seines Tattoos am linken Handgelenk frei.

Mutige Verfolgungsjagd endet ohne Erfolg

Zwei Arbeiter einer nahen Baustelle nahmen im Vorbeigehen den Überfall wahr. Sie beobachteten, wie die Räuber aus dem Laden flohen und zu Fuß die angrenzende Straße überquerten und davonrannten.

Nach einem kurzen Blick in das Geschäft nahmen sie die Verfolgung auf. Der verletzte Verkäufer fand in einem Nachbargeschäft Hilfe.

Während ihrer Verfolgungsjagd riefen die beiden Arbeiter die Polizei und hielten die Beamten über die Fluchtrichtung auf dem Laufenden. Doch schon nach wenigen Metern verloren sie die beiden Männer an einer Parallelstraße aus den Augen. Und auch die Polizei konnte trotz Großfahndung ihre Spur nicht mehr aufnehmen.

Personenbeschreibungen

Unmaskierter Tatverdächtiger Quelle: Kripo Bielefeld Der erste Tatverdächtige ist Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur. Er trug einen blauen Kapuzenpullover der Marke "Adidas" mit weißem Emblem und den typischen weißen Streifen an Schultern und Ärmeln, darunter ein weißes T-Shirt. Dazu eine schwarze Jogginghose der Marke "Nike" sowie weiße Sportschuhe. Besonders auffällig waren seine knallroten Handschuhe. Maskiert war er mit einer schwarzen Sturmhaube. Tatverdächtiger mit Tattoo Quelle: Kripo Bielefeld Sein Komplize ist ebenfalls etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss, eine schwarze Hose, weiße Sneaker und schwarze Handschuhe mit weißem Aufdruck auf dem Handrücken. Auf dem Video auch zu sehen: der Bund seiner vermutlich weißen oder hellgrauen Boxershorts der Marke "Uomo". Besonders auffällig: ein Tattoo mit unbekanntem Motiv am linken Handgelenk. Der Mann hatte eine mittelgroße, schwarze Sporttasche der Marke "Under Armour" umhängen, in der er die Beutestücke verstaute. Als Schlagwaffe benutzten die Täter einen Gegenstand, möglicherweise ein Elektroschockgerät, das vielleicht defekt war.

Fragen nach Zeugen

Wer erkennt die beiden Männer auf den Überwachungsfotos oder / und anhand der Beschreibungen?

Wer kennt einen Mann mit einer solchen Tätowierung?

Wer erkennt das Motiv der Tätowierung und kann hierzu nähere Angaben machen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Bielefeld

Telefon: 0521 / 545 11 10

Ab 30. Juli 0521 / 545 0

Quelle: ZDF