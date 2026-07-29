Am 2. Mai 2015 verschwand die fünfjährige Inga Gehricke aus Schönebeck bei einem Familienausflug in Stendal. Welche Hinweise sich die Polizei elf Jahre danach erhofft.

Der Fall Inga Gehricke bleibt ungeklärt und beschäftigt die Ermittler bis heute. Das Verschwinden von der Fünfjährigen ist einer der Fälle bei Aktenzeichen XY am 29. Juli. 28.07.2026 | 2:11 min

Die Familie von Inga Gehricke hat den Ausflug auf den Wilhelmshof in Stendal in Sachsen-Anhalt mit Freunden unternommen. Nachdem sie um die Mittagszeit angekommen waren, verbrachten sie den Tag gemeinsam mit unterschiedlichen Aktivitäten.

Das Diakoniewerk Wilhelmshof liegt recht abgelegen in Stendal, umgeben von einem sehr großen Waldgebiet. Die Zufahrt ist nur über eine einzige Straße möglich, die nach Uchtspringe und zur Bundesstraße 188 führt.

XY-Szenenfoto: Bei einem fröhlichen Ausflug mit drei Familien ist Inga zunächst immer unter Aufsicht. Quelle: ZDF

Kurz vor dem Abendessen verliert sich Spur von Inga Gehricke

Nach dem Mittagessen streiften alle Kinder der drei befreundeten Familien ausgelassen über das Gelände. Nahe dem Waldrand gab es eine kleine Grillecke, an der sich alle Mitglieder der Gruppe aufhielten. Unter anderem stand dort auch ein Spielpferd aus Blech.

Die Fünfjährige verschwand auf dem Wilhelmshof in Stendal, nahe Uchtspringe. Das Gelände der Diakonie ist umgeben von Wald und nur über eine einzige Zufahrtsstraße erreichbar. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Kurz vor 18 Uhr begannen die Vorbereitungen für das gemeinsame Abendessen. Dabei fiel auf, dass sich Inga eher untypisch verhielt: Sie war auf einmal in sich gekehrt, zurückhaltend und ruhig. Gegen 18:40 Uhr hielt sich Inga mit zwei älteren Kindern der Gruppe beim Spielpferd aus Stahl auf. Auch hier war sie sehr still und beteiligte sich nicht am Spiel. Es ist ihr letztes Lebenszeichen. Danach verschwand die Fünfjährige spurlos.

Neue Ermittlungen ohne Durchbruch

Inzwischen hat eine Cold-Case-Einheit den Fall wieder aufgenommen. Dabei führte ein Rechtspsychologe spezielle Interviews mit den Familienmitgliedern in der Hoffnung, dass sich diese besser an Details von damals erinnern. Außerdem gab es umfassende Suchmaßnahmen im umliegenden Waldgebiet, auch mit GPS-Trackern.

Mehrere Teiche wurden abgepumpt und mit Hilfe des THW händisch durchsucht. Zudem wurden die Operative Fallanalyse des LKA sowie Archäologen, Geologen und das Umweltamt hinzugezogen. Doch alles brachte nicht den erhofften Erfolg. Bis heute ist Inga verschwunden.

Die letzten Aufnahmen von Inga Gehricke, bevor sie am 2. Mai 2015 bei Stendal spurlos verschwand. Quelle: Kripo Halle (Saale)

Personenbeschreibung

Inga Gehricke wurde am 18. August 2009 geboren und war zum Zeitpunkt des Verschwindens fünf Jahre alt, sah jedoch älter aus: etwa sechs bis sieben Jahre. Sie war etwa 1,18 Meter groß, von schlanker, zarter Statur, mit blauen Augen und mittelblonden Haaren, die zu Zöpfen geflochten waren. Auffällig waren Narben am Hinterkopf und das Fehlen der beiden oberen Schneidezähne.



blaue Jeans mit Auswaschung, Größe 116, Marke "Topolino" von "Ernstings Family"

mintgrünes Langarmshirt mit aufgedrucktem Schmetterling auf Brusthöhe, im Schulterbereich mit Rüschen, Marke "Topolino" von "Ernstings Family", Größe 116 oder 122

Schuhe mit jeweils zwei Klettverschlüssen, Farbe dunkelpink / violett / beerenfarbig, Marke "Elefant", Obermaterial Wildleder, Größe 30

Haarschmuck: links und rechts oberhalb des Kopfes jeweils eine rosafarbene Kronenhaarspange; links und rechts über den Ohren rosafarbene Haarspangen mit Blütenmuster; leuchtend neongelbe Haargummis Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Inga folgende Kleidung:

Fragen nach Zeugen

Wo wurde Inga Gehricke nach dem 2. Mai 2015 noch gesehen?

Ist an einem Ort ein kleines Mädchen aufgetaucht, das zuvor dort nicht gelebt hat oder nicht bekannt war?

Ist irgendwo die Kleidung von Inga bei einem fremden Mädchen aufgefallen oder hat jemand die Kleidungsstücke irgendwo gefunden?

Gibt es Autofahrer, die am 2. Mai 2015 gegen 19 Uhr oder danach nahe Uchtspringe an der B 188 unterwegs waren und möglicherweise noch Dashcam-Aufzeichnungen von dem Tag haben?

Vielleicht waren auch Spaziergänger im Bereich Uchtspringe unterwegs und haben an dem Tag Handyfotos oder -videos gemacht? Die Polizei bittet, ihr diese Aufnahmen zu schicken.



... sich an diesem Tag am Wilhelmshof oder in der Nähe aufgehalten haben und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben.

... Personen oder Fahrzeuge dort auf dem Gelände gesehen haben, die sie nicht zuordnen konnten.

... Ahnungen, Beobachtungen, Vermutungen haben und sich damals möglicherweise aus verschiedenen Gründen nicht bei der Polizei gemeldet haben.

... sich eventuell aufgrund ihrer beruflichen oder privaten Situation bisher nicht trauten, die Polizei zu informieren. Sachdienliche Hinweise können diskret behandelt werden. Außerdem erhofft sich die Cold-Case-Unit Hinweise von Personen, die …

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, sind 25.000 Euro von der Polizeiinspektion Halle (Saale) ausgelobt. Von privater Seite sind weitere 25.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Halle (Saale)

Telefon: 0345 / 224 13 91 & 0345 / 224 191

Ab 30. Juli: 0345 / 224 0