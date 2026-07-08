Am 23. März 2024 verschwand die 43-jährige Corina Niemand spurlos aus ihrer Wohnung in Dresden. Hatte sich die zweifache Mutter heimlich mit jemandem verabredet?

XY-Szenenfoto: Corina Niemand war zweifache Mutter. Sie wird seit 2024 vermisst. Quelle: ZDF

Am Morgen des 23. März 2024 wurde Corina Niemand ein letztes Mal gesehen. Sie lag noch im Bett, als ihr Freund gegen 5:10 Uhr die Wohnung "Am Südwesthang 11" in Dresden-Dölzschen verließ. Das Paar hatte sich für den Nachmittag in Leipzig verabredet. Um 7:24 Uhr schickte ihr Freund noch eine Nachricht. Sie blieb ungelesen. Auch Corinas Sohn schrieb seiner Mutter um 8:30 Uhr - Corina Niemand antwortete nicht.

In der XY-Spezialausgabe baten Rudi Cerne und die Kripo um Mithilfe bei der Aufklärung von fünf Vermisstenfällen. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de. 08.07.2026 | 90:13 min

Wohnung wirkte unauffällig

Nachdem sämtliche Anrufe und Nachrichten erfolglos blieben, alarmierte der Freund schließlich die Polizei. Er ging von einem Notfall aus. Gegen 14:15 Uhr betraten Polizeibeamte Corina Niemands Wohnung. Alles sah völlig normal aus, nur zwei Dinge fehlten: ihr Handy und die Wohnungsschlüssel. Es schien, als habe die 43-Jährige irgendwann zwischen 5:10 und 14:10 Uhr nur kurz die Wohnung verlassen wollen.

Neben dem Beruf und Kindern war Corina Niemand sportbegeistert und viel in der Natur. Quelle: Kripo Dresden / Privat

Hinweise auf anonyme Kontakte zu Männern

Corina Niemand und ihr Freund führten eine offene Beziehung. Heimliche Verabredungen mit Dritten waren davon aber ausgeschlossen. Allerdings fand die Polizei Hinweise auf anonyme Männer-Kontakte in einschlägigen Online-Foren. Wollte Corina Niemand am Morgen ihres Verschwindens nur kurz spazieren gehen? Oder traf sie heimlich eine unbekannte Person?

Vermutlich trug Corina Niemand bei ihrem Verschwinden einen dunklen Steppmantel und rote Wollhandschuhe. Auch ihr Privathandy mit eckiger Hülle ist verschwunden. Quelle: Privat

Schockierender Knochenfund

Nur wenige Wochen vor der "Aktenzeichen XY... Vermisst"-Sendung wurde in einem Wäldchen unterhalb der Begerburg in Dresden ein Knochen gefunden, der laut DNA-Gutachten von Corina Niemand stammt. Der Fundort lag rund 500 Meter Luftlinie von Corina Niemands Wohnung entfernt. Außer dem einen Knochen gab es keine weiteren Funde - auch keine Kleidung. Wurde Corina Opfer eines Verbrechens?

Im April 2026 wurde einer von Corina Niemands Knochen am Fuße dieser Felswand gefunden. Quelle: Kripo Dresden

Personenbeschreibung

Corina Niemand war zum Zeitpunkt Ihres Verschwindens im März 2024 43 Jahre alt, 1,70 Meter groß und war sportlich-schlank. Sie hatte braune Augen und mittellange, dunkle Haare. Sie trug vermutlich einen dunklen, langen Steppmantel, Stiefel mit Fellbesatz und rote Wollhandschuhe. Ihr Handy Xiaomi Redmi 11S mit eckiger schwarzer Schutzhülle und ihr Wohnungsschlüssel fehlen.

Der Fundort des menschlichen Knochens unterhalb der Begerburg befand sich nur 500 Meter Luftlinie von ihrer Wohnung in Dresden-Dölzschen entfernt. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat Corina Niemand am Tag ihres Verschwindens, am 23. März 2024, nach 5 Uhr morgens gesehen?

Wer kann Angaben zu Verabredungen oder Kontakten an diesem Tag machen?

Gibt es Beobachtungen in Dresden-Dölzschen, die der Polizei bislang nicht gemeldet wurden?

Zuständig Kripo Dresden

Telefon: 0351 / 48 32 233

Ab 9. Juli: 0351 / 48 32 082

Quelle: ZDF