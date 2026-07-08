Im Sommer 2021 verschwand Sebastian Geier aus Großlangheim bei Kitzingen in Bayern spurlos. Der damals 27-Jährige war körperlich sowie geistig eingeschränkt und hilfsbedürftig.

XY-Szenenfoto: Sebastian Geier war im Stadtgebiet von Kitzingen als lebhafter und freundlicher junger Mann bekannt. Quelle: ZDF

Sebastian Geier lebte mit seiner Mutter im fränkischen Dorf Großlangheim bei Kitzingen. Seit ihrem Tod im April 2020 war der 27-Jährige auf sich allein gestellt - eine schwierige Situation für den jungen Mann, der körperlich und geistig eingeschränkt war. Am 21. Juli 2021 beobachtete ein Imbissbesitzer, wie er mit seiner typischen Gangart durch Kitzingen lief. Danach wurde er von niemandem mehr gesehen.

In der XY-Spezialausgabe baten Rudi Cerne und die Kripo um Mithilfe bei der Aufklärung von fünf Vermisstenfällen. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de. 08.07.2026 | 90:13 min

Suchmaßnahmen bisher ohne Erfolg

Im Großraum von Würzburg, in Kitzingen und in Großlangheim kannten viele den freundlichen und lebhaft-enthusiastischen, jungen Mann. In seiner kindlichen Art schwärmte er oft von einer Boxerkarriere in Hamburg.

Die Polizei verfolgte auch diese Spur zu einem mit Sebastian befreundeten Pärchen in Hamburg. Doch auch die Ermittlungen dort lieferten keinen Hinweis auf seinen Verbleib.

Der damals 27-jährige Sebastian Geier wurde im Juli 2021 zuletzt in der Innenstadt von Kitzingen gesehen. Quelle: Kripo Würzburg

Die Polizei durchsuchte auch das Elternhaus von Sebastian Geier sowie die nähere Umgebung von Großlangheim mithilfe von Leichensuchhunden - jedoch ohne Erfolg. Die Ermittler gehen davon aus, dass er noch leben könnte, möglicherweise in einem anderen Teil des Bundesgebiets. Sebastian Geier kann die Bahn kostenfrei nutzen.

Der damals 27-jährige Sebastian Geier lebte in Großlangheim in Bayern und wurde im Juli 2021 zuletzt in der Innenstadt von Kitzingen gesehen. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler / ZDF

Personenbeschreibung

Sebastian Geier war bei seinem Verschwinden im Juli 2021 27 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte dunkelblondes Haar mit lichten Stellen, blaue Augen und könnte inzwischen einen dunklen Vollbart tragen. Er könnte abgemagert und teilweise ungepflegt sein. Auffälliges Merkmal: ein federnder, stolpernder und nach vorn gebeugter Gang.

Markant ist auch die geschwungene Unterschrift von Sebastian Geier. Quelle: Kripo Würzburg

Frage nach Zeugen

Wer hat Sebastian Geier nach dem 21. Juli 2021 gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Zuständig Kripo Würzburg

Telefon: 0931 / 457 14 57

Ab 9. Juli: 0931 / 457 0

Quelle: ZDF