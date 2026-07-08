Aktenzeichen XY Vemisst vom 08.07.2026:Seit 2021 in Bayern vermisst: Suche nach Sebastian Geier
Im Sommer 2021 verschwand Sebastian Geier aus Großlangheim bei Kitzingen in Bayern spurlos. Der damals 27-Jährige war körperlich sowie geistig eingeschränkt und hilfsbedürftig.
Sebastian Geier lebte mit seiner Mutter im fränkischen Dorf Großlangheim bei Kitzingen. Seit ihrem Tod im April 2020 war der 27-Jährige auf sich allein gestellt - eine schwierige Situation für den jungen Mann, der körperlich und geistig eingeschränkt war. Am 21. Juli 2021 beobachtete ein Imbissbesitzer, wie er mit seiner typischen Gangart durch Kitzingen lief. Danach wurde er von niemandem mehr gesehen.
Suchmaßnahmen bisher ohne Erfolg
Im Großraum von Würzburg, in Kitzingen und in Großlangheim kannten viele den freundlichen und lebhaft-enthusiastischen, jungen Mann. In seiner kindlichen Art schwärmte er oft von einer Boxerkarriere in Hamburg.
Die Polizei verfolgte auch diese Spur zu einem mit Sebastian befreundeten Pärchen in Hamburg. Doch auch die Ermittlungen dort lieferten keinen Hinweis auf seinen Verbleib.
Die Polizei durchsuchte auch das Elternhaus von Sebastian Geier sowie die nähere Umgebung von Großlangheim mithilfe von Leichensuchhunden - jedoch ohne Erfolg. Die Ermittler gehen davon aus, dass er noch leben könnte, möglicherweise in einem anderen Teil des Bundesgebiets. Sebastian Geier kann die Bahn kostenfrei nutzen.
Personenbeschreibung
Sebastian Geier war bei seinem Verschwinden im Juli 2021 27 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte dunkelblondes Haar mit lichten Stellen, blaue Augen und könnte inzwischen einen dunklen Vollbart tragen. Er könnte abgemagert und teilweise ungepflegt sein. Auffälliges Merkmal: ein federnder, stolpernder und nach vorn gebeugter Gang.
Frage nach Zeugen
Wer hat Sebastian Geier nach dem 21. Juli 2021 gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?
Kripo Würzburg
Telefon: 0931 / 457 14 57
Ab 9. Juli: 0931 / 457 0
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