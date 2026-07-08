Alishia Bucher strebte eine Geschlechtsangleichung als Luca an. Am 22. April 2021 reiste sie von Adligenswil in Luzern (Schweiz) nach Sursee. Doch am Ziel verlor sich ihre Spur.

Alishia (Luca) Bucher wird seit dem 22. April 2021 vermisst. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus. Quelle: BKA / Kripo Luzern

Alishia Bucher, die von vielen Luca genannt wurde, war voller Erwartungen an ihr Leben nach der Geschlechtsanpassung von einer Frau zum Mann. Die Familie bot ihr Rückhalt - besonders die Mutter unterstützte ihr Kind.

Am späten Nachmittag des 22. April 2021 verließ sie die Wohnung ihrer Mutter in der Ebnetstraße im schweizerischen Adligenswil und fuhr zum Bahnhof nach Luzern. Dort wurde sie zuletzt in guter Verfassung gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen gesehen; sie konsumierten Alkohol. Gegen 20 Uhr zeigten die Mobilfunkdaten eine Fahrt nach Sursee am Sempachersee an. Was danach geschah, ist unklar.

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Schweizer Polizei sucht nach Alishia bzw. Luca

Weil die 21-Jährige in den offiziellen Registraturen noch als Alishia Bucher geführt wird, verwendet die Schweizer Polizei bei der Suche nach der Vermissten die weibliche Form. Unter Freunden und in den Sozialen Medien war der männliche Vorname Luca allerdings geläufiger.

Reise nach Sursee bleibt rätselhaft

Bis heute ist unklar, warum Alishia bzw. Luca nach Sursee wollte. Auch Zeugen, die die 21-Jährige dort möglicherweise gesehen hatten, konnte die Polizei nicht ermitteln. Allein die Auswertung der Mobilfunkdaten deutet auf die Reise hin.

Demnach zeigte das Funksignal die Ankunft in Sursee gegen 20:30 Uhr und über die folgenden Stunden einen Aufenthalt im Ortsteil Haselmatte. Gegen 1 Uhr ging das Signal in Sursee verloren. Suchmaßnahmen dort verliefen ergebnislos. Ein Verbrechen schließt die Polizei nicht aus.

Die 21-Jährige lebte in Adligenswil in der Schweiz und fuhr vermutlich vom Bahnhof in Luzern nach Sursee, wo sich ihre Spur verlor. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler / ZDF

Personenbeschreibung

Alishia bzw. Luca Bucher war zum Zeitpunkt des Verschwindens im April 2021 21 Jahre alt, 1,63 Meter groß, von schlanker Statur mit blauen Augen. Auffällig sind vor allem eine fünf Zentimeter lange Narbe am Hals und zwei Tattoos: ein Pokémon-Evoli in Schwarz-Weiß am rechten Unterarm und vier schwarz-weiße Punkte in Quadratform am linken Unterarm.

Die Kleidung: schwarzer Parka, schwarze Trainingshose und schwarze Kappe. Außerdem verschwunden ist das Handy, Marke Nokia, das Portemonnaie mit Ausweisdokumenten auf den Namen Alishia Bucher sowie andere persönliche Gegenstände.

Fragen nach Zeugen

Wer kann Hinweise zum Verschwinden von Alishia (Luca) Bucher am 22. April 2021 geben?

Wer hat möglicherweise persönliche Dokumente oder Gegenstände gefunden?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Schweizer Franken ausgesetzt.



Zuständig

Bundeskriminalamt Wiesbaden

Telefon: 0611 / 55 181 40

Ab 9. Juli: 0611 / 55 0

Quelle: ZDF