Seit einem Streit mit ihrem Freund am 7. April 2014 fehlt von der 53-jährigen Jutta Schulz aus Thale in Sachsen-Anhalt jede Spur. Sie lernte zuvor einen neuen Mann kennen.

XY-Szenenfoto: Jutta Schulz führte ein Leben zwischen zwei Welten: dem kleinstädtischen Thale und der Großstadt Köln. Quelle: ZDF

Seit über zwölf Jahren sucht die Polizei nach Jutta Schulz. Nach Angaben ihres Lebensgefährten verließ sie am 7. April 2014 nach einem verbalen Streit das gemeinsame Haus in Thale - ohne persönliche Gegenstände.

Am folgenden Tag soll sie noch einmal zurückgekehrt sein, um Kleidung und ein paar Habseligkeiten zu holen. Danach wurde sie nicht mehr gesehen. Als Jutta Schulz am 1. Mai 2014 nicht wie vereinbart ihren Barjob in einem Kölner Laufhaus antrat, meldete eine Arbeitskollegin sie einen Tag später bei der Polizei in Thale als vermisst.

In der XY-Spezialausgabe baten Rudi Cerne und die Kripo um Mithilfe bei der Aufklärung von fünf Vermisstenfällen. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de. 08.07.2026 | 90:13 min

Verbrechen oder Flucht vor den Schulden?

In ihrem Heimatort Thale führte Jutta Schulz einen Antiquitätenladen. Doch das Geschäft warf nicht genügend Gewinn ab, und die 53-Jährige war hoch verschuldet. Deshalb arbeitete sie seit Dezember 2011 nebenbei in Köln als Barfrau in einem Laufhaus.

Die Fahrkarte für ihre Anreise nach Köln im Mai 2014 hatte sie schon rund einen Monat zuvor gekauft - aber nie eingelöst. Das Ticket fand sich später unter ihren persönlichen Sachen beim Lebensgefährten. Weder ihr Bankkonto noch der Lohn vom Vormonat im Laufhaus wurden angetastet. Wurde Jutta Schulz Opfer eines Verbrechens? Oder ist sie wegen der Schulden untergetaucht?

Seit dem 7. April 2014 fehlt jede Spur von Jutta Schulz aus Thale in Sachsen-Anhalt. Quelle: Kripo Magdeburg / Privat

Geheimnisvoller Verehrer aus Düsseldorf

Ermittlungen der Polizei ergaben: Offenbar hatte Jutta Schulz Männer an der Bar in Köln kennengelernt. Ehemalige Kolleginnen aus dem Laufhaus sagten aus, die 53-Jährige sei frisch verliebt gewesen und wollte sich in Köln ein neues Leben aufbauen.

Der Mann, für den sie Gefühle entwickelt haben soll, könnte Kurt oder Knut geheißen haben. Er sei regelmäßig aus Düsseldorf nach Köln gereist, habe Jutta Schulz in teure Restaurants ausgeführt und beschenkt. Allerdings konnten die Ermittler diese Person bis heute nicht ausfindig machen. Er wird als dringender Zeuge gesucht.

Jutta Schulz lebte vor ihrem Verschwinden bei ihrem Freund im südöstlichen Teil von Thale in Sachsen-Anhalt. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler / ZDF

Personenbeschreibung

Zum Zeitpunkt des Verschwindens im April 2014 war Jutta Schulz 53 Jahre alt, 1,60 Meter groß, sportlich-schlank, mit schulterlangen, rot-braun gefärbten, lockigen Haaren. Sie hat ein altägyptisches Horusauge als Tattoo auf dem linken Schulterblatt und den ägyptischen Sonnengott Ra auf dem rechten Unterbauch.

Jutta Schulz hatte ein alt-ägyptisches "Horusauge“ auf dem linken Schulterblatt und den "Sonnengott Ra“ auf dem rechten Unterbauch tätowiert. Quelle: Kripo Magdeburg

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Jutta Schulz nach dem 7. April 2014 machen?

Wer kennt den unbekannten Mann aus Düsseldorf, der sich 'Kurt' oder 'Knut' nannte?

Zuständig Kripo Magdeburg

Telefon: 0391 / 546 10 10

Ab 9. Juli: 0391 / 546 0

Quelle: ZDF