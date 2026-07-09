Aktenzeichen XY vom 8. Juli: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Vermisstenfällen

In der XY-Spezialausgabe baten Rudi Cerne und die Kripo um Mithilfe bei der Aufklärung von fünf Vermisstenfällen. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de. 08.07.2026 | 90:13 min

Die Anrufer, die sich während der Sendung meldeten, zeigten sich sehr betroffen und drückten ihre große Anteilnahme mit den Familienangehörigen der Vermissten aus.

51-jähriger Vater vermisst: Neue Hinweise führen nach Frankreich

Am 3. April 2024 verließ der 51-jährige Familienvater Alexander Bohnert sein Zuhause in Lichtenau-Muckenschopf. Eine Überwachungskamera hielt diesen Moment um 8 Uhr morgens fest. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Ist er wandern gegangen? Hatte er einen Unfall? Oder verfolgte er ganz andere Pläne? Auf diese Fragen hoffte Kriminalhauptkommissar Elmar Reichl von der Kripo Rastatt in der Sendung Antworten zu erhalten. Einige Hinweise von Anrufern führten nach Frankreich. Ob an diesen Spuren etwas dran ist, müssen die laufenden Überprüfungen nun zeigen, so Reichl.

Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026 : Wo ist Alexander Bohnert? Am Morgen des 3. April 2024 verließ Alexander Bohnert aus Lichtenau-Muckenschopf in Baden-Württemberg das Haus. Seitdem fehlt von dem Familienvater jede Spur. mit Video 1:30

Corina Niemand: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Seit März 2024 wird Corina Niemand aus Dresden vermisst. Zwei Jahre nach ihrem Verschwinden entdeckte ein Mann in der Nähe von Corina Niemands Wohnung einen Knochen. Die Untersuchung bestätigte, dass es sich um einen Knochen der Vermissten handelt.

Für den ersten Polizeihauptkommissar Thomas Geithner von der Kripo Dresden ist nun von einem Tötungsdelikt auszugehen. Die Frage an die Zuschauer bleibt jedoch dieselbe: Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Begerburg in Dresden-Dölzschen verdächtige Beobachtungen gemacht?

Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026 : Was geschah mit Corina Niemand? Am 23. März 2024 verschwand die 43-jährige Corina Niemand spurlos aus ihrer Wohnung in Dresden. Hatte sich die zweifache Mutter heimlich mit jemandem verabredet? mit Video 90:13

Jutta Schulz seit 2014 vermisst

Die 53-jährige Jutta Schulz lebte mit ihrem Lebensgefährten in Thale und betrieb dort einen kleinen Antiquitätenladen. Um zusätzlich Geld zu verdienen, arbeitete sie als Bardame in einem Kölner Bordell.

Nach dem Tod ihrer Mutter dachte sie über einen Neuanfang nach. Möglicherweise gibt es einen geheimen Freund, dem sie sich anvertraut hatte. Polizeioberkommissarin Tracy Hering von der Kripo in Magdeburg richtete sich mit einem Appell an den Unbekannten, sich zu melden.

Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026 : Jutta Schulz seit Streit mit Freund vermisst Seit einem Streit mit ihrem Freund am 7. April 2014 fehlt von der 53-jährigen Jutta Schulz aus Thale in Sachsen-Anhalt jede Spur. Sie lernte zuvor einen neuen Mann kennen. mit Video 90:13

Fall Sebastian Geier: Neue Hinweise zum Aufenthaltsort

Seit 2021 wird Sebastian Geier aus Kitzingen vermisst. Der 26-Jährige, der seit einer Hirnhautentzündung als Kind geistig und körperlich eingeschränkt ist, verschwand nach dem Tod seiner Mutter.

Während der Sendung meldeten sich mehrere Hinweisgeber, die Sebastian Geier in Hamburg und in Köln noch gesehen haben wollen. Ob er es wirklich ist, muss nun abgeklärt werden.

Aktenzeichen XY Vemisst vom 08.07.2026 : Seit 2021 in Bayern vermisst: Suche nach Sebastian Geier Im Sommer 2021 verschwand Sebastian Geier aus Großlangheim bei Kitzingen in Bayern spurlos. Der damals 27-Jährige war körperlich sowie geistig eingeschränkt und hilfsbedürftig. mit Video 90:13

Vermisstenfall Alishia (Luca) Bucher aus der Schweiz: Polizei bittet um Hinweise

Seit April 2021 wird Alishia/Luca Bucher aus der Schweiz vermisst. Zuletzt führte ihre Spur vom Bahnhof Luzern nach Sursee. Die Kripo hofft weiterhin auf Hinweise zum Verschwinden.

Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026 : Alishia (Luca) Bucher aus der Schweiz gesucht Alishia Bucher strebte eine Geschlechtsangleichung als Luca an. Am 22. April 2021 reiste sie von Adligenswil in Luzern (Schweiz) nach Sursee. Doch am Ziel verlor sich ihre Spur. mit Video 90:13

Quelle: ZDF