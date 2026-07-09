Aktenzeichen XY vom 8. Juli: Das sind die ersten Ergebnisse

Aktenzeichen XY Vermisst vom 8. Juli:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Vermisstenfällen
Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.
Die Anrufer, die sich während der Sendung meldeten, zeigten sich sehr betroffen und drückten ihre große Anteilnahme mit den Familienangehörigen der Vermissten aus.
51-jähriger Vater vermisst: Neue Hinweise führen nach Frankreich
Am 3. April 2024 verließ der 51-jährige Familienvater Alexander Bohnert sein Zuhause in Lichtenau-Muckenschopf. Eine Überwachungskamera hielt diesen Moment um 8 Uhr morgens fest. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Ist er wandern gegangen? Hatte er einen Unfall? Oder verfolgte er ganz andere Pläne? Auf diese Fragen hoffte Kriminalhauptkommissar Elmar Reichl von der Kripo Rastatt in der Sendung Antworten zu erhalten. Einige Hinweise von Anrufern führten nach Frankreich. Ob an diesen Spuren etwas dran ist, müssen die laufenden Überprüfungen nun zeigen, so Reichl.
Corina Niemand: Polizei geht von Tötungsdelikt aus
Seit März 2024 wird Corina Niemand aus Dresden vermisst. Zwei Jahre nach ihrem Verschwinden entdeckte ein Mann in der Nähe von Corina Niemands Wohnung einen Knochen. Die Untersuchung bestätigte, dass es sich um einen Knochen der Vermissten handelt.
Für den ersten Polizeihauptkommissar Thomas Geithner von der Kripo Dresden ist nun von einem Tötungsdelikt auszugehen. Die Frage an die Zuschauer bleibt jedoch dieselbe: Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Begerburg in Dresden-Dölzschen verdächtige Beobachtungen gemacht?
Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026:Was geschah mit Corina Niemand?
Jutta Schulz seit 2014 vermisst
Die 53-jährige Jutta Schulz lebte mit ihrem Lebensgefährten in Thale und betrieb dort einen kleinen Antiquitätenladen. Um zusätzlich Geld zu verdienen, arbeitete sie als Bardame in einem Kölner Bordell.
Nach dem Tod ihrer Mutter dachte sie über einen Neuanfang nach. Möglicherweise gibt es einen geheimen Freund, dem sie sich anvertraut hatte. Polizeioberkommissarin Tracy Hering von der Kripo in Magdeburg richtete sich mit einem Appell an den Unbekannten, sich zu melden.
Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026:Jutta Schulz seit Streit mit Freund vermisst
Fall Sebastian Geier: Neue Hinweise zum Aufenthaltsort
Seit 2021 wird Sebastian Geier aus Kitzingen vermisst. Der 26-Jährige, der seit einer Hirnhautentzündung als Kind geistig und körperlich eingeschränkt ist, verschwand nach dem Tod seiner Mutter.
Während der Sendung meldeten sich mehrere Hinweisgeber, die Sebastian Geier in Hamburg und in Köln noch gesehen haben wollen. Ob er es wirklich ist, muss nun abgeklärt werden.
Aktenzeichen XY Vemisst vom 08.07.2026:Seit 2021 in Bayern vermisst: Suche nach Sebastian Geier
Vermisstenfall Alishia (Luca) Bucher aus der Schweiz: Polizei bittet um Hinweise
Seit April 2021 wird Alishia/Luca Bucher aus der Schweiz vermisst. Zuletzt führte ihre Spur vom Bahnhof Luzern nach Sursee. Die Kripo hofft weiterhin auf Hinweise zum Verschwinden.
Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026:Alishia (Luca) Bucher aus der Schweiz gesucht
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