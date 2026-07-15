Update zu "Aktenzeichen XY... Vermisst":Neue Hinweise zu Vermissten Jutta Schulz und Sebastian Geier
Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY", die sich mit fünf Vermisstenfällen befasst hat, gibt es mehrere Hinweise zu den Fällen Jutta Schulz und Sebastian Geier.
Im Fall Jutta Schulz hat sich nach der Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" am vergangenen Mittwoch eine Frau gemeldet. Sie ist eine Freundin von damals.
Seit 2014 fehlte jede Spur von Jutta Schulz. Ihr Antiquitätenladen in Thale in Sachsen-Anhalt ließ ihre Schulden immer höher werden. In einem Kölner Bordell nahm sie deshalb einen Job als Barfrau an.
Fall Jutta Schulz bei "Aktenzeichen XY": Polizei sucht Verehrer als Zeugen
Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten verloren sich alle Spuren von ihr. Als wichtigen Zeugen sucht die Polizei einen geheimnisvollen Verehrer aus Düsseldorf. Jetzt gibt es neue Informationen.
Fall Sebastian Geier: Zeugen wollen ihn gesehen haben
Im Sommer 2021 verschwand Sebastian Geier aus Großlangheim bei Kitzingen. Der damals 21-Jährige galt als mental beeinträchtigt und lebte alleine.
In seinem Fall haben sich mehrere Personen gemeldet, die ihn in Deutschland gesehen haben wollen.
Aktenzeichen XY Vemisst vom 08.07.2026:Seit 2021 in Bayern vermisst: Suche nach Sebastian Geier
Polizei braucht Hinweise aus der Bevölkerung
Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um ihre Datenbank zu vergrößern. Jede neue Information kann helfen, Vermisstenfälle zu lösen.
Jeder könne sicher sein, dass die Ermittlungen immer weiterlaufen, niemand werde vergessen, sagt Stephanie Wossilus vom Landeskriminalamt Bayern.
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