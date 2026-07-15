Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY", die sich mit fünf Vermisstenfällen befasst hat, gibt es mehrere Hinweise zu den Fällen Jutta Schulz und Sebastian Geier.

Welche Hinweise sind seit der Vermisst-Sendung vom 08. Juli eingegangen? Fabian Puchelt und Stephanie Wossilus vom LKA Bayern sprechen über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 15.07.2026 | 2:58 min

Im Fall Jutta Schulz hat sich nach der Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" am vergangenen Mittwoch eine Frau gemeldet. Sie ist eine Freundin von damals.

Sie konnte einige Hinweise geben zu Aufenthaltsorten. Jetzt gilt es natürlich, das genauer zu überprüfen. „ Stephanie Wossilus, LKA Bayern

Aktenzeichen XY Vermisst vom 08.07.2026 : Jutta Schulz seit Streit mit Freund vermisst Seit einem Streit mit ihrem Freund am 7. April 2014 fehlt von der 53-jährigen Jutta Schulz aus Thale in Sachsen-Anhalt jede Spur. Sie lernte zuvor einen neuen Mann kennen. mit Video 90:13

Seit 2014 fehlte jede Spur von Jutta Schulz. Ihr Antiquitätenladen in Thale in Sachsen-Anhalt ließ ihre Schulden immer höher werden. In einem Kölner Bordell nahm sie deshalb einen Job als Barfrau an.

In der XY-Spezialausgabe baten Rudi Cerne und die Kripo um Mithilfe bei der Aufklärung von fünf Vermisstenfällen. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de. 08.07.2026 | 90:13 min

Fall Jutta Schulz bei "Aktenzeichen XY": Polizei sucht Verehrer als Zeugen

Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten verloren sich alle Spuren von ihr. Als wichtigen Zeugen sucht die Polizei einen geheimnisvollen Verehrer aus Düsseldorf. Jetzt gibt es neue Informationen.

Die neuen Erkenntnisse kommen aus einer Datenbank, die alle Informationen über eine vermisste Person zusammenträgt. Darauf können alle Vermisstenstellen der Polizei bundesweit zugreifen. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Seit April 2024 fehlt auch von Alexander Bohnert jede Spur. Seitdem ermittelt die Kriminalpolizei Rastatt. 08.07.2026 | 1:30 min

Fall Sebastian Geier: Zeugen wollen ihn gesehen haben

Im Sommer 2021 verschwand Sebastian Geier aus Großlangheim bei Kitzingen. Der damals 21-Jährige galt als mental beeinträchtigt und lebte alleine.

In seinem Fall haben sich mehrere Personen gemeldet, die ihn in Deutschland gesehen haben wollen.

Jetzt kommt es darauf an, ob man da vielleicht irgendein Muster erkennen kann. Er selbst hat ja gesagt, dass er nach Hamburg möchte. Es gab auch Sichtungen in Hamburg. „ Stephanie Wossilus, LKA Bayern

Aktenzeichen XY Vemisst vom 08.07.2026 : Seit 2021 in Bayern vermisst: Suche nach Sebastian Geier Im Sommer 2021 verschwand Sebastian Geier aus Großlangheim bei Kitzingen in Bayern spurlos. Der damals 27-Jährige war körperlich sowie geistig eingeschränkt und hilfsbedürftig. mit Video 90:13

Polizei braucht Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um ihre Datenbank zu vergrößern. Jede neue Information kann helfen, Vermisstenfälle zu lösen.

Für Angehörige ist ein Vermisstenfall der Worst Case. „ Stephanie Wossilus, LKA Bayern

Jeder könne sicher sein, dass die Ermittlungen immer weiterlaufen, niemand werde vergessen, sagt Stephanie Wossilus vom Landeskriminalamt Bayern.