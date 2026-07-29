Brand in Lauterbach: Historische Fachwerkhäuser in Flammen

In Lauterbach in Hessen sind mehrere Fachwerkhäuser in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit rund 160 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar.

Am Nachmittag ist es zu einem Feuer in Lauterbach in Hessen gekommen. Laut Polizeisprecher seien mindestens vier Fachwerkhäuser vom Brand betroffen. Die Unglücksursache ist bislang nicht bekannt. 29.07.2026 | 0:37 min

In der Innenstadt von Lauterbach in Hessen haben am Abend mehrere Fachwerkhäuser gebrannt. Das Feuer sei in einem Gebäude am Marktplatz ausgebrochen, teilte die Polizei mit. "Die Flammen breiteten sich sehr schnell aus."

Die Feuerwehr ist mit etwa 160 Einsatzkräften vor Ort. Mehrere Personen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner zudem gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. "Es kommt bereits zu erheblichen Behinderungen."

Mindestens vier Häuser betroffen

Am Abend sagte ein Polizeisprecher, vier Häuser seien wohl vom Brand selbst betroffen.

Durch die Hitzeentwicklung möglicherweise mehr. Durch die Enge und dadurch, dass es Fachwerkhäuser sind, hat es übergeschlagen. „ Polizeisprecher

Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle. "Wind und Hitze machen Glutnester weiter gefährlich." Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Die Kreisstadt Lauterbach im Vogelsbergkreis hat 14.000 Einwohner und liegt an der Deutschen Fachwerkstraße. Die alten Fachwerkhäuser, vorwiegend aus dem 17. und 18. Jahrhundert, lehnen sich in langer Reihe an die alte Stadtmauer aus dem Jahr 1266 an.

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Quelle: dpa