Städte fordern Hitzeschutz-Milliarden - Könnte das helfen?

Die Städte heizen sich besonders auf, Gegenmaßnahmen kosten Milliarden - der Städtetag fordert deshalb Unterstützung. Aber ist Abhilfe überhaupt möglich? Fragen und Antworten.

Der Deutsche Städtetag fordert wegen der Hitze, dass Bund und Länder mehr für die Klimaanpassung tun. Dem Hauptgeschäftsführer Schuchardt zufolge seien Milliardeninvestitionen nötig. 30.07.2026 | 0:21 min

Der Deutsche Städtetag will von Bund und Ländern deutlich mehr Förderung für die Anpassung an den Klimawandel. Das sei kein "Nice to have", sondern existenziell für unsere Zukunft", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Unterm Strich reden wir da über Milliardensummen bundesweit, die investiert werden müssen. „ Christian Schuchardt, Deutscher Städtetag

Für die Städte sei die Anpassung an Erhitzung eine Daueraufgabe für Jahrzehnte. Es gehe um Milliardeninvestitionen, die die Kommunen nicht allein stemmen könnten, so Schuchardt. Die Umsetzung von Konzepten zur Hitzevorsorge wie Entsiegelung, Stadtgrün oder Wasseraufnahme müsste "dauerhaft und planbar von Bund und Ländern mitfinanziert werden".

Bestehende Förderprogramme reichten nicht aus, kritisiert der Städtetag. Angesichts der dramatischen Finanzlage der Kommunen fehlten eigene Investitionsmittel zur Klimaanpassung.

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Spiegeln Rekord-Temperaturen immer die heißesten Orte wider?

Tatsächlich fließen Innenstadt-Messwerte nicht in die Analyse von Hitzerekorden im Bundesgebiet oder in Bundesländern ein, wie Meinolf Koßmann vom Deutschen Wetterdienst erklärt. Heißer als in der Umgebung sei es in Städten allerdings vor allem nachts.

Rekord-Orte sind tatsächlich nicht immer die heißesten Orte an dem Tag, sagt Ferdinand Briegel vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT): "Es gibt immer einen heißeren Ort. Man kann ja nicht an jedem einzelnen Punkt in Deutschland messen."

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Wie groß sind die Temperaturunterschiede zwischen Städten und Umland?

Städte sind im Mittel merklich wärmer als ihr Umland. Tagsüber betrage der Unterschied meist ein bis zwei Grad, nachts aber bis zu etwa zehn Grad, sagt Koßmann.

Am 28. Juni um 14 Uhr war es demnach zum Beispiel in der Innenstadt Münchens 35,1 Grad heiß, weiter draußen am Flughafen 34,5 Grad. Eine Differenz von 8,4 Grad hingegen hatten die Stationen wenige Stunden zuvor: Um 3 Uhr morgens wurden für die Innenstadt 25,2 Grad erfasst, für den Flughafen aber nur 16,8.

Die Universität Freiburg zählte für ihre Stadt bis zum 29. Juni 13 Tropennächte in Folge - Nächte, in denen es sich nicht unter 20 Grad abkühlte. Im gleichen Zeitraum gab es fünf Kilometer außerhalb der Stadt nur zwei bis drei Tropennächte, sagt Briegel, der am KIT die Hitzebelastung von Städten mittels KI modelliert.

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Warum heizen sich Städte so stark auf?

Städte sind dreidimensionale Gebilde aus gewaltigen Mengen an Beton, Stein und Asphalt: Massen dicht an dicht stehender Gebäude kombiniert mit großflächig versiegelten Flächen wie Straßen und Plätzen - und sie alle speichern die Energie der einfallenden Sonnenstrahlen als Wärme. Nachts wird sie an die Luft abgegeben, die dadurch viel langsamer abkühlt als auf dem Land.

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Wie wirkt sich die nächtliche Hitze auf Menschen aus?

Hitze in der Nacht sei besonders gesundheitsschädlich, weil sich der Körper nicht ausreichend von der Belastung des Tages erholen könne, erklärt Umweltmeteorologe Briegel. Der Organismus stehe unter Dauerstress: Der Schlaf wird unruhiger, Herz und Kreislauf werden stärker belastet, das Risiko für Erschöpfung, Dehydrierung oder Kreislaufprobleme steigt. Je länger eine Tropennacht-Phase andauere, desto mehr steige das Risiko für langfristige gesundheitliche Schäden und Todesfälle.

Der Epidemiologin Alexandra Schneider vom Helmholtz-Zentrum in München zufolge gehört Hitze schon jetzt zu den wichtigsten umweltbedingten Gesundheitsrisiken in Deutschland.

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Lässt sich der Wärmeinsel-Effekt gezielt aufheben?

Zwar werde viel über Klimaanpassung debattiert, sagt Briegel. Tatsächlich aber seien die Möglichkeiten begrenzt und selbst mit engagierten Maßnahmen ließe sich nur eine Minderung, aber kein Stopp erreichen.

Die Städte werden immer heißer werden, das ist definitiv so, „ Ferdinand Briegel, KIT Karlsruhe

Selbst eine perfekte öffentliche Anpassung könne das nicht abfangen. Ein zentraler Faktor für den Wärmeinsel-Effekt ist die Größe einer Stadt - und gezielt verkleinern lässt sie sich schwerlich. Gut sind vom Rand ins Innere reichende Luftschneisen und eine möglichst lockere Bebauung.

Wir können aber keine Gebäude abreißen und im Zuge der Wohnungskrise werden Städte derzeit sogar noch stärker verdichtet. „ Ferdinand Briegel, KIT Karlsruhe

Würden Klimaanlagen helfen?

Das ist nicht nur wegen des immensen Stromverbrauchs keine Lösung: "Klimaanlagen sind im Endeffekt Wärmetauscher: Drinnen wird es kühler, draußen über die Abluft aber noch wärmer", erklärt Briegel. Nach einer 2020 vorgestellten Studie zu den Folgen in Paris könnte die Außentemperatur um rund zwei Grad steigen, wenn bei einer intensiven Hitzewelle verbreitet Klimaanlagen zum Einsatz kämen.

Eindeutig sei, dass Pflegestationen, Krankenhäuser und Kindergärten mit Klimaanlagen ausgestattet werden müssten.

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Würden sehr große Parks in Städten helfen?

Zwar fangen Bäume tagsüber viel Sonnenstrahlung ab und sorgen zudem mit dem Verdunsten von Wasser für Kühlung. Nachts aber wirken die Baumkronen Briegel zufolge wie eine Wolke - und ein Wald entsprechend wie eine geschlossene Wolkendecke: Sie halten die von Grund abgegebene Wärme in Bodennähe, die Luft kann also weniger gut abkühlen.

Wichtig ist darum immer ein Mosaik aus Bäumen und Freiflächen. „ Meinolf Koßmann, Deutscher Wetterdienst

In schmalen Straßenschluchten könne es sinnvoll sein, nur auf einer Seite Bäume zu pflanzen, damit die Luft besser zirkulieren könne, sagt Koßmann.

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Quelle: KNA, dpa, AFP