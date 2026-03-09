Update am Abend: Machtspiele nach Wahl in Baden-Württemberg

Guten Abend,

die Grünen feiern heute Cem Özdemir und seinen Wahlerfolg in Baden-Württemberg. Er dürfte Ministerpräsident in Stuttgart werden - und das wohl auch für fünf Jahre, auch wenn die CDU ein Wechselmodell an der Regierungsspitze ins Spiel bringt. In Teheran ist eine Machtfrage entschieden: Der Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei wurde zum neuen obersten Führer Irans ernannt. Der Iran-Krieg treibt derweil weiter die Ölpreise nach oben.

Baden-Württemberg: Cem Özdemirs Erfolg und kleine Machtspiele

Das ist passiert: Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg hauchdünn vor der CDU gewonnen. Es wird erwartet, dass die grün-schwarze Koalition fortgesetzt wird. Ministerpräsident dürfte Cem Özdemir werden.

Das ist der Hintergrund: Der Erfolg der Grünen wird vor allem ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir zugeschrieben. Die Partei hatte in Umfragen im vergangenen Jahr noch weiter hinter der CDU zurückgelegen.

Das sind die Gründe für Özdemirs Erfolg: Luisa Houben und Max Schwarz aus dem ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg haben drei Gründe für die erfolgreiche Aufholjagd ausgemacht: die Person Cem Özdemir, die Konkurrenz und die Themen.

Darüber wird diskutiert: In den kommenden Tagen dürften Grüne und CDU die Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Die CDU stellte den Führungsanspruch der Grünen infrage - auch das sogenannte israelische Modell wurde ins Spiel gebracht, bei dem sich zwei Parteien im Amt des Ministerpräsidenten abwechseln. Die Grünen lehnten das ab.

Iran-Krieg: Belegt ein neues Video US-Angriff auf Mädchenschule?

Das ist passiert: Am ersten Tag des Iran-Kriegs kam es zu einem Angriff auf eine Mädchenschule im südiranischen Minab, dabei starben nach Angaben iranischer Staatsmedien fast 170 Menschen.

Das ist der Hintergrund: Die Hintergründe des Angriffs sind noch immer nicht vollständig geklärt. US-Präsident Donald Trump machte am Sonntag Iran verantwortlich: "Meiner Meinung nach und nach dem, was ich gesehen habe, wurde das von Iran getan."

Das zeigen Recherchen: Ein neues Video stützt nun die These, dass der Treffer auf die Schule im Zuge eines US-Angriffs passiert ist: Es zeigt den Einschlag einer Tomahawk-Rakete auf ein Gelände unmittelbar neben dem Schulgebäude. Rechercheteams von "New York Times" und der Plattform Bellingcat fanden unabhängig voneinander heraus, dass das Material authentisch ist. Auch ZDFheute konnte den Clip verifizieren.

Was ist noch wichtig: Nach dem Tod von Ajatollah Ali Chamenei ist dessen Sohn Modschtaba zum neuen obersten Führer Irans ernannt worden. Er gilt als erzkonservativer Hardliner.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Ölpreis steigt über 100-Dollar-Marke

Das ist passiert: Die Ölpreise setzen wegen der sich verschärfenden Lage im Nahen Osten ihren Höhenflug fort. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent stieg in der Nacht zum heutigen Montag auf mehr als 100 Dollar.

Das ist der Hintergrund: Seit Beginn des Iran-Kriegs steigen die Ölpreise, auch die Gaspreise gehen nach oben. Unter den rasant steigenden Ölpreisen leiden auch die Börsenkurse. Verbraucher sehen die Folgen an den Tankstellen.

Das sagen Experten: "Die Nachfrage nach Diesel und Benzin steigt merklich, was dann die Preise an der Zapfsäule erhöht", sagt Samina Sultan, Handelsexpertin beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Der höhere Ölpreis wirke wie eine zusätzliche Steuer, erklärt Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts. "Das kann die Inflation erhöhen und das Wachstum dämpfen."

"Feuerblitz am Himmel", hieß es am Sonntagabend in mehreren Bundesländern. Zahlreiche Notrufe gingen ein. In Koblenz beschädigte ein Meteoritenteil ein Hausdach. ZDFheute live erklärt zusammen mit Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg, was passiert ist.

Ratgeber: Worauf Sie bei der Pfandleihe achten sollten

Hohe Preise und knappe Budgets führen viele Menschen zur sogenannten Pfandleihe. Wie Pfandkredite funktionieren, was sie kosten und welche Risiken es gibt, erklären zwei Experten.

Paralympische Winterspiele

Vor zwei Tagen konnte Ski-Star Anna-Lena Forster noch über Gold in der Abfahrt jubeln, heute hat es nicht geklappt. Beim Super-G unterschätzt sie einen Sprung und verpasst das kommende Tor. Morgen hat sie in der Super-Kombination die nächste Chance auf eine Medaille. Einen starken vierten Platz belegt die Deutsche Andrea Rothfuss.

Russland triumphiert hingegen. Zum ersten Mal seit den Heimspielen in Sotschi treten die russischen Athleten wieder unter eigener Flagge an. Warwara Worontschichina gewinnt die Goldmedaille im Super-G - und bei der Siegerehrung ertönt die russische Hymne.

Das deutsche Para Eishockey-Team spielt heute ab 17:05 Uhr gegen die USA, ist aber wie nach 0:12 Auftaktniederlage gegen China in der Außenseiterrolle. Verfolgen Sie die Partie live im Stream.

Heute ist Welt-Barbie-Tag. Für Bettina Dorfmann aus Düsseldorf ein ganz besonderer Anlass: Sie besitzt die größte Barbie-Sammlung der Welt. Rund 20.000 Puppen gehören dazu - und bringen ihr sogar einen Weltrekord ein.

Kriege, Klima, Inflation - wir leben im Zeitalter der Angst. Was macht das mit uns, und wer nutzt unsere Ängste aus? Harald Lesch zeigt in der Terra-X-Doku "Das Zeitalter der Angst", wie wir die Angstspirale durchbrechen können.

Rezept des Tages: Ofengemüse mit Burrata

Ofengemüse mit cremiger Burrata: Stefania Lettini zeigt Schritt für Schritt, wie dieses aromatische Gericht im Handumdrehen gelingt - einfach, schnell und ideal für den Alltag.

Ofengemüse mit cremiger Burrata: Stefania Lettini zeigt Schritt für Schritt, wie dieses aromatische Gericht im Handumdrehen gelingt - einfach, schnell und ideal für den Alltag.

