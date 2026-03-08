Baden-Württemberg: Wo war die Wahl knapp - und wo deutlich?

In manchen Wahlkreisen bekommen die Grünen 50 Prozent, die AfD gewinnt überall hinzu. Und in manchen Wahlkreisen war es richtig knapp: Wo die Parteien ihre Hochburgen hatten.

Wo war das Rennen besonders knapp - und wo deutlich?

Bis zum Schluss war die Landtagswahl in Baden-Württemberg ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Grünen und CDU.

Knapp holte Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir den Wahlsieg auf Landesebene, umso deutlicher jedoch in seinem Wahlkreis Stuttgart II: Mit 47,9 Prozent erzielte er das beste Erststimmen-Ergebnis landesweit mit 22,9 Prozentpunkten Abstand auf den Zweitplatzierten Klaus Nopper (CDU).

Mit weniger Erststimmen, aber einem noch größeren Abstand lag CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel in seinem Wahlkreis Ehingen vorne: mit 47,1 Prozent und 27 Prozentpunkten Abstand sicherte er sich den deutlichsten Wahlkreissieg in Baden-Württemberg vor Michael Scheffler von der AfD.

Grüne dominieren in den Städten

Insgesamt holten die Grünen wieder in Städten ihre besten Ergebnisse. Vor allem, wenn man auf ihre Hochburgen bei den Zweitstimmen schaut. Allen voran in der Landeshauptstadt: Im Wahlkreis Stuttgart I haben die Grünen jede zweite Stimme erhalten - 50 Prozent. In Heidelberg waren es rund 47 Prozent, in Freiburg ebenfalls über 40 Prozent.

Mithilfe der Buttons oben in der Grafik können Sie zwischen den Ansichten wechseln. Unter dem Reiter "Gewinne und Verluste" können Sie sehen, in welchen Wahlkreisen die Grünen besser oder schlechter abschnitten als bei der Landtagswahl 2021.

CDU: Bestes Ergebnis im Wahlkreis von Manuel Hagel

Trotzdem haben die Grünen in den meisten Wahlkreisen Stimmanteile verloren. Ganz im Gegensatz zur CDU, die im gesamten Bundesland höhere Prozentwerte einfahren konnte als noch vor fünf Jahren.

Auf so hohe Stimmanteile wie die Grünen in den Städten kam die Partei von Spitzenkandidat Manuel Hagel zwar nicht, trotzdem hat die CDU in seinem Wahlkreis Ehingen mit fast 41 Prozent auch ihr landesweit bestes Zweitstimmen-Ergebnis geholt.

AfD gewinnt in allen Wahlkreisen hinzu

Genau wie die CDU hat auch die AfD bei dieser Landtagswahl in allen Wahlkreisen mehr Stimmen erhalten als 2021. Ganz besonders in Balingen, wo der Stimmanteil der AfD um mehr als 14 Punkte auf 26,3 Prozent wuchs.

Damit ist der Wahlkreis neben Pforzheim und Tuttlingen-Donaueschingen eine der drei Hochburgen der Alternative für Deutschland.

SPD kommt auf maximal elf Prozent in Mannheim

Ein mageres Ergebnis musste hingegen die SPD hinnehmen. Die Sozialdemokraten kamen nur noch in einem einzigen Wahlkreis auf über zehn Prozent. In Mannheim I - übrigens der einzige Wahlkreis, in dem die AfD ein Direktmandat erringen konnte. 22,3 Prozent und ein Vorsprung von nur 0,6 Punkten reichten dort für AfD-Kandidat Bernhard Pepperl.

Ihr schlechtestes Ergebnis erhielt die SPD in Biberach, wo nur 3,6 Prozent der Zweitstimmen möglich waren.

Alle Wahlkreis-Ergebnisse im Überblick:

