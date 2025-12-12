Update am Morgen: Mehrheit findet Aus vom Verbrenner-Aus richtig

Das Aus vom Verbrenner-Aus: Mehrheit findet es richtig

Guten Morgen,

dass die CSU ausgerechnet aus Brüssel einen Stimmungsaufheller für den heute beginnenden Parteitag erhält, ist ein Ereignis mit Seltenheitswert. Die Nachricht von der Rücknahme des von der EU geplanten Verbrenner-Verbots ist jedenfalls genau die Nachricht, auf die CSU-Chef Markus Söder gewartet hat. Im Verbund mit EVP-Chef Manfred Weber in Brüssel kämpfte Söder in Berlin für das Aus fürs Verbrenner-Aus.

In der Bevölkerung gibt es dafür großen Rückhalt: Im neuen Politbarometer spricht sich eine deutliche Mehrheit gegen die bisherigen Pläne der EU aus, ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen.

Quelle: ZDF

Nächste Woche will die Koalition die geplante Einführung einer neuen Grundsicherung ins Kabinett bringen. Diese Woche noch hatten Vorbehalte aus unionsgeführten Ministerien dazu geführt, dass der Gesetzentwurf von Sozialministerin Bärbel Bas in letzter Minute wieder von der Tagesordnung genommen wurde. Für die Pläne, die schnellere und schärfere Sanktionen für Bürgergeldbeziehende vorsehen, gibt es bei den Befragten des Politbarometers breiten Rückhalt.

Quelle: ZDF

Die Erleichterung war den schwarz-roten Frontleuten ins Gesicht geschrieben, als die Rentenpläne letzte Woche im Bundestag eine eigene Mehrheit der Regierungsparteien erhielten. Alles andere wäre wohl der Anfang vom Ende der Koalition geworden.

Im Politbarometer ist der freie Fall der Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung erstmal gestoppt. Aber die Zufriedenheit zum Jahresende bleibt auf niedrigem Niveau - für Kanzler und Regierung gleichermaßen.

Quelle: ZDF

In der Sonntagsfrage bleibt es dabei: Schwarz-Rot hätte keine parlamentarische Mehrheit, wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl.

Quelle: ZDF

Mag die schlechte Stimmung der Deutschen und die düstere Weltlage auch der rote Faden des Jahres 2025 gewesen sein. Nach ihrer ganz persönlichen Bilanz gefragt, sagen rund zwei Drittel der Deutschen, dass 2025 für sie eher ein gutes Jahr war. Dass 2026 schlechter wird, das glaubt nur eine Minderheit.

Quelle: ZDF

Mit diesem Befund lässt es sich doch gut ins Wochenende gehen.

Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

US-Präsident sauer auf Russland und Ukraine: Trump ist laut seiner Sprecherin "äußerst frustriert" über Kiew und Moskau. Er wolle nur bei einer echten Chance auf Frieden einen Vertreter zu Gesprächen entsenden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

12.12.2025 | 0:47 min

Söder stellt sich zur Wiederwahl: CSU-Chef Markus Söder will sich auf einem heute in München beginnenden Parteitag im Amt bestätigen lassen. Für den 58-Jährigen wird es die fünfte Wahl zum Parteichef. Auch die anderen Mitglieder des Vorstands werden gewählt.

Neue Ahrtalbahn nimmt Betrieb auf: Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sollen Züge wieder durchgehend auf der Ahrtal-Strecke fahren können. Die Deutsche Bahn eröffnet gemeinsam mit dem Bund, dem Land Rheinland-Pfalz und Vertretern der Region die Strecke.

Inflation bleibt hartnäckig: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Details zur Entwicklung der Preise von Lebensmitteln, Energie und Dienstleistungen im November des laufenden Jahres. Weiterhin ist wohl keine Entspannung bei den Verbraucherpreisen für die Menschen in Deutschland in Sicht.

Ausführlich informiert

Die USA fordern laut Wolodymyr Selenskyj im Rahmen eines neuen Friedensplans eine entmilitarisierte Handelszone in der Ostukraine. Militärexperte Julian Werner hat die Entwicklungen bei ZDFheute live analysiert:

11.12.2025 | 35:58 min

Zahl des Tages

195 Staaten - und damit fast alle Länder der Welt - einigten sich heute vor zehn Jahren auf einen Klimaschutz-Vertrag. Auf der Weltklimakonferenz in Paris beschlossen sie, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen - die Geburtsstunde des 1,5-Grad-Ziels. Deutschland unterzeichnete das Abkommen am 4. November 2016.

Über die Konsequenzen von Paris und die Herausforderungen bei Klimakonferenzen heutzutage berichtete heute in Europa im November:

06.11.2025 | 2:14 min

Gesagt

Ich glaube, man kann so zuversichtlich sein, wie man bisher noch nicht sein konnte, dass wir jetzt doch in substanzielle Verhandlungen hineinkommen. „ Johann Wadephul (CDU), Bundesaußenminister

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) blickt mit Zuversicht auf die Friedensbemühungen der USA im Ukraine-Krieg. Es seien allerdings noch "eine ganze Menge wirklich schwierige Fragen zu lösen", gibt er im heute journal zu bedenken.

Sehen Sie hier das gesamte Interview mit Marietta Slomka vom 11.12.2025:

11.12.2025 | 5:40 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 12.12.2025 | 2:40 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute scheint im Osten und Südwesten häufig die Sonne. Sonst bleibt es oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 3 Grad im Nebel und 12 Grad bei Sonne. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.

Alles gut? Danke, dass Sie unser ZDFheute Update lesen! Empfehlen Sie das Briefing gerne Ihren Freunden und Bekannten - hier ist der Anmeldungs-Link. Außerdem freuen wir uns weiterhin über Ihr Feedback, was Ihnen besonders gut gefällt und was wir noch besser machen sollten an zdfheute-feedback@zdf.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!