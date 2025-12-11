Verbrenner-Aus: Manfred Weber unterstützt geplante EU-Lockerung

Verbrenner-Aus offenbar "vom Tisch":EVP-Fraktionschef Weber: "Schaffen Technologieneutralität"
Die EU will eine Lockerung des Verbrenner-Aus vorschlagen. EVP-Fraktionschef Manfred Weber spricht von einer notwendigen Korrektur. Mit den Klimazielen sei dies vereinbar.
Die EU-Kommission will eine Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus vorschlagen. Nach derzeitigem Stand der Planung will die Behörde empfehlen, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zuzulassen, wie die dpa aus Kommissionskreisen bestätigt wurde. Der Vorschlag muss noch vom Kollegium der EU-Kommissare angenommen werden.
Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich 2022 eigentlich darauf geeinigt, dass Neuwagen ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen dürfen. Davon soll nun Abstand genommen werden.
Weber begrüßt Kurswechsel und setzt auf "Technologieneutralität"
EVP-Fraktionschef Manfred Weber sieht in den Plänen der EU-Kommission einen wichtigen Schritt für Industrie und Verbraucher. Im Interview mit dem heute journal update betont er, es gehe nicht darum, Klimaschutz infrage zu stellen, sondern darum, ihn offener umzusetzen.
Entscheidend sei, dass künftig nicht politische Vorgaben die Antriebstechnologie bestimmten, sondern die Menschen selbst.
Weber: Autoindustrie vorbereitet
Der CSU-Politiker verweist darauf, dass die EU weiterhin eine deutliche Senkung der Emissionen anstrebe. Der Plan, so Weber:
Für Neuwagen ab 2035 sei eine 90-prozentige CO2-Reduktion geplant. Die deutsche Autoindustrie sei darauf vorbereitet - mit modernen Plug-in-Hybriden, sogenannten Range-Extendern und Elektrofahrzeugen. Verbrennungsmotoren könnten zudem mit Biokraftstoffen klimaneutral betrieben werden.
Weber: Keine Sorge vor Rückstand gegenüber China
Die Sorge, Deutschland könnte mit einem Festhalten an Verbrennungstechnologien im globalen Wettbewerb zurückfallen, teilt Weber nicht. Die Internationale Automobilausstellung (IAA) habe gezeigt, dass die deutsche Industrie auch im E-Auto-Segment konkurrenzfähige Modelle vorweise. Für ihn bleibt entscheidend, Technologien nicht zu verbieten, sondern Innovationen zu ermöglichen.
Weber verweist auf Wählerauftrag
Die Rücknahme des Verbrenner-Aus sei zudem politisch legitimiert, so Weber. CDU und CSU hätten dies im Europawahlkampf angekündigt und dafür ein klares Mandat erhalten. Man wolle das Thema "den Populisten wegnehmen" und das Auto nicht zu einem ideologischen Symbol verengen. Entscheidend sei Vertrauen in Ingenieure und Verbraucher.
Kontroverse in Brüssel
Während Weber den Kurswechsel ausdrücklich begrüßt, kommt aus Brüssel deutliche Kritik. "Eine Aufweichung der Ziele ist schlecht für den Wirtschaftsstandort Europa", warnte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Terry Reintke und sprach von wachsender Planungsunsicherheit. Auch Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut hält ein Kippen des Null-Emissionsziels für einen falschen Weg: "Planungssicherheit und Glaubwürdigkeit sind zentrale Elemente langfristiger Industrie- und Klimapolitik."
Die EU-Kommission will ihre Vorschläge zum Verbrenner-Aus sowie weitere Maßnahmen wie eine Batterie-Strategie nächste Woche vorlegen.
