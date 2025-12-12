Beim CSU-Parteitag stellt sich Markus Söder zur Wiederwahl. Der Parteichef ist in eine neue Rolle geschlüpft - in Berlin gibt er den Vermittler, in Bayern steht er unter Druck.

In der Koalition nimmt der CSU-Chef neuerdings häufiger die Vermittlerrolle ein. Doch in Bayern steht der Ministerpräsident unter Druck - vor dem CSU-Parteitag und mit der AfD im Nacken. 07.12.2025 | 4:34 min

Wenn es nach Markus Söder geht, dann soll Harmonie das Leitmotiv des CSU-Parteitags werden. In Richtung Kanzler, der am Samstag auftritt, klingt das schon mal so:

Ich bin einer der freundlichsten CSU-Vorsitzenden, die es bisher gab. Wir unterstützen Friedrich Merz sehr. „ Markus Söder, CSU-Chef

Markus Söder hat sich eingerichtet in seiner neuen Rolle auf der Berliner Bühne, als Vermittler und Verkäufer der Koalition. Fast, von ein paar wohl dosierten Nadelstichen abgesehen, scheint vergessen, dass er im Kanzleramt Hausherr werden wollte, 2021 erbittert um die Kanzlerkandidatur kämpfte.

Brodeln in Bayern hat begonnen

Bei seinen Auftritten betont er gerne, wie geschlossen seine CSU ist. Dabei hat es begonnen zu brodeln in der bayrischen Heimat. Ein Grund - trotz hartem Migrationskurs und markigen Tönen: Die AfD wächst weiter. Von einer konservativen Wende ist wenig zu spüren und manch einer findet, dass Markus Söder die Partei zu sehr auf sich konzentriert und der AfD zu wenig entgegensetzt.

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf Beschleunigung beim Infrastrukturausbau und ein neues Heizungsgesetz geeinigt. Viel Lob gab es für die Zusammenarbeit der Koalition. 11.12.2025 | 2:41 min

"Rechts von der CDU/CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben" - dieses CSU-Mantra von Übervater Franz Josef Strauß greift längst nicht mehr. Bei der Bundestagswahl haben 19 Prozent der Bayern AfD gewählt, während das CSU-Wahlergebnis trotz Ampelchaos nur bei rund 37 Prozent lag. Die 40-Prozent-Marke, den CSU-Erfolgsmaßstab, konnte Söder seit Amtsantritt nicht knacken.

Expertin: Zuwächse für AfD zu erwarten

Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl von der Bundeswehr-Uni München analysiert: "Die AfD ist aus CSU-Perspektive deutlich zu stark."

Und es ist zu erwarten, dass bei den anstehenden Kommunalwahlen deutliche Zuwächse für die AfD zu verbuchen sind. Für die CSU ist das ein massives Problem. „ Jasmin Riedl, Politikwissenschaftlerin

"Und die Rezepte stehen zum Teil noch aus", sagt Riedl.

Mit Blick auf die Landtagswahlen 2026 wolle die AfD mit einer Bindung in die USA vor allem bei den westlichen Wählern in Deutschland punkten, sagt ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann. 08.12.2025 | 7:00 min

Nirgendwo in Westdeutschland haben so viele Menschen AfD gewählt, wie in Niederbayern. Nirgendwo in Bayern wird so deutlich, wie schwer es ist, in der einst tief schwarzen Bastion, in einer Gegend, die am Verbrenner hängt, vom Auto lebt, Menschen wieder von der CSU zu überzeugen.

Söders Hauptgegner ist die AfD

Positives Erzählen und Liefern, sowie klare Kante samt Brandmauer zeigen: Das ist der Kurs von Markus Söder. Die AfD ist für ihn zum Hauptgegner avanciert. "Das sind Bücklinge, das sind die Hofnarren Putins, das sind Kremlknechte. Das sind keine Patrioten, das sind Verräter an unserem Land", so versucht Markus Söder seine Partei einzuschwören. Aber manch einer findet, dass das nicht tief genug greift.

Söder allerdings kritisieren und Widerspruch wagen nur die Wenigsten: Die Altvorderen Seehofer und Huber sowie Europas Stimme der CSU, Manfred Weber. "Meine Rolle ist, dass ich ein Stück weit Mahner bin bei der Grundsatzfrage", sagt Weber.

Wir werden die AfD nicht nur mit Inhalten, also mit dem Liefern in der Sache bekämpfen, sondern wir brauchen Lust auf programmatische Tiefe, auf langfristige konzeptionelle Antworten und müssen viel arbeiten. „ Manfred Weber, stellvertretender CSU-Vorsitzender

Wunsch der Jungen nach breiterer Aufstellung

Das finden auch viele Junge in der Partei. Da ist der Wunsch nach einer breiteren Aufstellung und mehr Diskussion. Das ist ein neues Selbstbewusstsein der Jungen.

"Ich finde das schon gut, wenn es eine starke Person an der Spitze der Partei gibt. Ich finde es aber auch wichtig, dass es inhaltliche Köpfe gibt und ich glaube, da haben wir schon so ein bisschen ein Leck in der Partei" sagt Samantha Simbeck, Mitglied der Jungen Union Bayern, die Söder auch offen für die Mütterrente kritisiert. Aber ein Rivale für Söder ist derzeit nicht in Sicht. Politikwissenschaftlerin Riedl sagt:

Im Moment hilft Söder, dass da niemand am Konkurrenzhorizont auf ihn wartet. Die Frage ist, wie lange funktioniert das? „ Jasmin Riedl, Politikwissenschaftlerin

"Es erzeugt in der Partei Rumoren, weil die Personen, die in der Partei aktiv sind, die wollen nicht nur im Schatten von jemand anderem stehen", so Riedl.

Nach Bundeskanzler Merz hat auch CSU-Chef Söder die Junge Union aufgefordert, sich bei der Gestaltung von Rentenplänen einzubringen. Söder warb um Verständnis für Merz. 16.11.2025 | 0:22 min

Keine strittigen Kandidaturen im CSU-Vorstand

Da ist also ein Grummeln, ein Brodeln in der CSU, und es wird spannend, ob und wie es sich beim Parteitag niederschlägt. Bei seiner letzten Wahl hat der CSU-Chef Söder ein Rekordergebnis von 96,6 Prozent eingefahren. Alles unter 90 Prozent wäre für ihn eine Enttäuschung.

Es heißt, Söder habe viel auf diese Wahl hingearbeitet. Der CSU-Führung ist es gelungen, alle strittigen Kandidaturen im engeren Vorstand zu verhindern und auch kontroverse Anträge sind nicht in Sicht. Wenn nichts dazwischen kommt, dürfte also Harmonie pur auf diesem Parteitag die Devise sein.