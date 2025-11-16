CSU-Chef Markus Söder schimpft auf AfD: "Das sind Kremlknechte"

CSU-Chef Markus Söder und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprechen sich mit harten Worten gegen die AfD aus. Quelle: Imago

CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz haben die Tonlage gegenüber der AfD erneut verschärft. "Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Das sind keine Patrioten, das sind Verräter an unserem Land", sagte Söder am Sonntag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union im baden-württembergischen Rust mit Blick auf die Russland-Kontakte der AfD. "Das sind Bücklinge, das sind die Hofnarren Putins, das sind Kremlknechte." Er bezeichnete die AfD-Politiker als rechtsextrem und warnte vor einer Annäherung. Die Partei habe ein autoritäres Staatsverständnis.

Kanzler Merz hatte am Samstag sowohl auf dem Deutschlandtag als auch dem Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz ebenfalls vor der AfD gewarnt. Es gebe nicht nur "kulturelle, habituelle, politische Unterschiede" der Union zur AfD, sagte er etwa und verwies auf Forderungen nach einem Nato- oder EU-Austritt.

"Es könnte sein, dass diese Koalition jetzt in eine Krise schlittert", sagt ZDF- Korrespondent Feldhoff zum Streit über das Rentenpaket zwischen Kanzler Merz und der Jungen Union. 15.11.2025 | 1:06 min

Söder und Merz: Keine Minderheitsregierung

Beide Parteichefs wiesen zudem Überlegungen für eine Minderheitsregierung zurück. Dies sei Unsinn, weil eine unionsgeführte Minderheitsregierung viel weniger durchsetzen könnte als eine Koalitionsregierung. "Sie führt am Ende dazu, dass du fast nichts mehr durchbekommst, dass ein Bundeskanzler dann ohne Macht wäre. Und es ist nichts anderes - wie in Weimar - als die Vorstufe der Radikalen", warnte Söder.

"Wir machen uns nicht von Leuten abhängig, die eine Faszination für autokratische Systeme sehen, die zwischen Moskau und Washington hin- und hermäandern", hatte auch Merz bei der CDU Rheinland-Pfalz betont.