Migrationspolitik: Merz verteidigt umstrittene Stadtbild-Aussage

Trotz Kritik bleibt der Bundeskanzler bei seiner Aussage, im Stadtbild gebe es in Bezug auf Migration ein Problem. "Ich habe nichts zurückzunehmen", sagte Friedrich Merz in Berlin.

Nach zweitägigen Strategieberatungen der CDU informierten Friedrich Merz und Carsten Linnemann über die Ergebnisse. Bei der Pressekonferenz verteidigte der Bundeskanzler auch seine umstrittene Stadtbild-Aussage. 20.10.2025 | 43:38 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht zu seiner umstrittenen Äußerung zum problematischen Stadtbild als Folge der Migration. Anlässlich einer CDU-Klausurtagung in Berlin sagte er:

Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

"Wir müssen daran etwas ändern und der Bundesinnenminister ist dabei, etwas daran zu ändern", sagte der Kanzler weiter.

Innenminister Dobrindt hatte sich Anfang Oktober mit Amtskollegen zu Beratungen über die europäische Migrationspolitik in München getroffen. Dort bekräftigte er einen deutlich restriktiveren Kurs. 04.10.2025 | 1:44 min

Kritik auch aus der eigenen Partei

Merz hatte bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg vergangene Woche in einer Pressekonferenz in Potsdam gesunkene Migrationszahlen als Erfolg hervorgehoben und hinzugefügt:

Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. „ Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz in Potsdam

Am Sonntag hatte es Proteste gegen Merz' Äußerung vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegeben. Die Polizei sprach von 1.800 Teilnehmern, die Veranstalter von etwa 5.000 Menschen. Sie zeigten Plakate unter anderem mit der Aufschrift "Wir sind das Stadtbild" oder "Herz statt Hetze im Stadtbild".

Demonstration in Berlin Am Sonntag haben laut Polizei etwa 1.800 Menschen gegen Merz' Stadtbild-Aussage in Berlin demonstriert. Quelle: epa

Merz kritisiert Demonstrationen

Merz kritisierte die Proteste. Wer meine, gegen seinen Spruch demonstrieren zu müssen, "setzt sich dann allerdings auch der Frage aus, ob er ein Interesse daran hat, ein Problem zu lösen oder ob er eher ein Interesse daran hat, möglicherweise den Keil in unsere Gesellschaft zu treiben."

Zuvor hatte sich unter anderem die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), irritiert über die Stadtbild-Äußerung geäußert und gesagt: "Migration darf nicht durch verkürzte oder populistische Schnellschüsse stigmatisiert werden - das spaltet die Gesellschaft noch mehr und hilft am Ende den Falschen, statt Lösungen zu fördern."

"Kanzler ohne Mehrheit": Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge übt scharfe Kritik an Friedrich Merz. 16.10.2025 | 8:34 min

Linke und Grüne kritisierten Merz scharf und forderten eine Entschuldigung. Rückendeckung bekam der Kanzler aus seiner Partei und der CSU. Aber auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) distanzierte sich von der Einschätzung des Bundeskanzlers.

Merz: "Fragen Sie Ihre Töchter"

Am Montag führte der Kanzler auf Nachfragen weiter aus: "Wer es aus dem Lebensalltag sieht, weiß, dass ich mit dieser Bemerkung, die ich in der letzten Woche gemacht habe, Recht habe." Er habe sie auch nicht das erste Mal und nicht als einziger getätigt.

Die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge ist das erste Mal seit 2011 gesunken. Es sind rund 50.000 Geflüchtete weniger als Ende letzten Jahres. 19.09.2025 | 0:24 min

"Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit", so Merz.

Nur wenn die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleistet sei, fühlten sich die Menschen im Land sicher und fassten wieder Vertrauen zu den politischen Parteien.