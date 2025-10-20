Migrationspolitik: Merz verteidigt umstrittene Stadtbild-Aussage

Migrationspolitik:Kanzler Merz wiederholt umstrittene Stadtbild-Aussage
Trotz Kritik bleibt der Bundeskanzler bei seiner Aussage, im Stadtbild gebe es in Bezug auf Migration ein Problem. "Ich habe nichts zurückzunehmen", sagte Friedrich Merz in Berlin.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht zu seiner umstrittenen Äußerung zum problematischen Stadtbild als Folge der Migration. Anlässlich einer CDU-Klausurtagung in Berlin sagte er:
"Wir müssen daran etwas ändern und der Bundesinnenminister ist dabei, etwas daran zu ändern", sagte der Kanzler weiter.
Kritik auch aus der eigenen Partei
Merz hatte bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg vergangene Woche in einer Pressekonferenz in Potsdam gesunkene Migrationszahlen als Erfolg hervorgehoben und hinzugefügt:
Am Sonntag hatte es Proteste gegen Merz' Äußerung vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegeben. Die Polizei sprach von 1.800 Teilnehmern, die Veranstalter von etwa 5.000 Menschen. Sie zeigten Plakate unter anderem mit der Aufschrift "Wir sind das Stadtbild" oder "Herz statt Hetze im Stadtbild".
Merz kritisiert Demonstrationen
Merz kritisierte die Proteste. Wer meine, gegen seinen Spruch demonstrieren zu müssen, "setzt sich dann allerdings auch der Frage aus, ob er ein Interesse daran hat, ein Problem zu lösen oder ob er eher ein Interesse daran hat, möglicherweise den Keil in unsere Gesellschaft zu treiben."
Zuvor hatte sich unter anderem die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), irritiert über die Stadtbild-Äußerung geäußert und gesagt: "Migration darf nicht durch verkürzte oder populistische Schnellschüsse stigmatisiert werden - das spaltet die Gesellschaft noch mehr und hilft am Ende den Falschen, statt Lösungen zu fördern."
Linke und Grüne kritisierten Merz scharf und forderten eine Entschuldigung. Rückendeckung bekam der Kanzler aus seiner Partei und der CSU. Aber auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) distanzierte sich von der Einschätzung des Bundeskanzlers.
Merz: "Fragen Sie Ihre Töchter"
Am Montag führte der Kanzler auf Nachfragen weiter aus: "Wer es aus dem Lebensalltag sieht, weiß, dass ich mit dieser Bemerkung, die ich in der letzten Woche gemacht habe, Recht habe." Er habe sie auch nicht das erste Mal und nicht als einziger getätigt.
"Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit", so Merz.
Nur wenn die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleistet sei, fühlten sich die Menschen im Land sicher und fassten wieder Vertrauen zu den politischen Parteien.
