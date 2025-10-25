80 Jahre CSU: Wie die Partei die Bundespolitik erobert hat

80 Jahre CSU:Wie die CSU die Bundespolitik erobert hat
von Simon Pfanzelt und Julian Schmidt-Farrent
Die CSU feiert 80. Geburtstag: Seit Jahrzehnten rüttelt die bayerische Volkspartei die Bundespolitik auf. Wie kam es dazu und wo stehen die Christsozialen heute?
80 Jahre nach der Gründung der CSU hockt die Landshuter Junge Union im Rhetorik-Seminar und diskutiert über eine Frage: Wie schafft die Partei den Spagat zwischen Stammwählern und Gen Z? Wenn ein alter CSU-Wähler am Wahlkampfstand über seine Rente klage - "dann würde ich ihm gerne ins Gesicht sagen: Ja, du hast zu wenig Kinder gekriegt!", sagt Sebastian Heinze. "Aber das kann ich doch auch nicht machen."
Eine Partei für alle - das war vor 80 Jahren das Credo, mit dem die CSU bald ganz Bayern eroberte. Nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert sich die Partei schnell als eine Kraft, die die unterschiedlichsten Gruppen vereint: Handwerker und Beamte, Landwirte und Professoren, vor allem aber Katholiken und Protestanten.
Eine damals revolutionäre Idee, die zum Erfolgsrezept der CSU wird, sagt Roman Deininger, CSU-Experte und Chefreporter der Süddeutschen Zeitung: "Die CSU hat in ihrer Geschichte viel dafür getan, als volkstümelnde Karikatur ihrer selbst wahrgenommen zu werden. Aber sie war eigentlich immer eine moderne Partei: In der Organisation, aber auch in dem breiten Dach, das sie geboten hat."
CSU entwickelt sich zur Bundespartei
Über die Jahrzehnte vereinnahmt die CSU bayerische Identität und Folklore. Das sichert ihr lange die absolute Mehrheit in Bayern. Seit 1957 stellt sie ununterbrochen den bayerischen Ministerpräsidenten.
Und mit diesem Selbstbewusstsein bestimmt sie auch die Bundespolitik mit. Ihre Doppelrolle als Landes- und Bundespartei verschafft der CSU einen beispiellosen Wettbewerbsvorteil: Wenn die Union im Bund regiert, hat die CSU faktisch ein Vetorecht - ganz anders als alle Landesverbände der CDU.
Scheitern der Kanzlerkandidaten
Doch bundesweit stoßen die CSU-Protagonisten an ihre Grenzen. Mit Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber treten zwei CSU-Männer als Kanzlerkandidaten der Union an - beide scheitern. Die "Laptop und Lederhosen"-Politik findet bundesweit keine Mehrheit.
Doch immer wieder treiben die Christsozialen die CDU vor sich her. Etwa 2013 mit der Pkw-Maut für Ausländer, die später vom Europäischen Gerichtshof kassiert wird. Oder ab 2015 beim Streitthema Migration, bei dem die CSU unter Parteichef Horst Seehofer später beinahe die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU platzen lassen wird.
Die CSU zwischen AfD und Freien Wählern
An den Wahlergebnissen daheim ändert das wenig – die absolute Mehrheit scheint in Bayern unerreichbar zu sein. Bei der letzten Landtagswahl 2023 erreichte die CSU nur 37 Prozent. Am Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der Partei hat das wenig geändert:
Doch die Parteienlandschaft hat sich verändert - auch in Bayern. Von rechts greift die AfD an, von links die Grünen. Dazu kommt ein sehr bayerischer Sonderfaktor: die Freien Wähler um Hubert Aiwanger - seit 2018 Koalitionspartner der CSU in Bayern.
CSU wird 80: Die letzte Volkspartei?
Für Markus Söder gehe es nicht mehr um die absolute Mehrheit, so Söder-Biograf Deininger, sondern darum, die CSU als Volkspartei zu erhalten: "Es fehlt Söder gewiss nicht an Energie, aber die zündende Idee, wie man es schafft, die hat er auch nicht", so Deininger. Zum 80. Geburtstag, befinde sich die CSU in einer "Situation von historischer Bedrängnis."
Diese Bedrängnis spürt auch die Junge Union in Landshut. Die AfD rückt bei ihnen in Niederbayern auf, die Freien Wähler dicht dahinter. Zeit für einen Strategiewechsel? "Parteien, die auf eine Person ausgerichtet sind, funktionieren nicht", meint Sebastian Heinze. "Ich fände es schön, wenn auch andere Sterne neben Markus Söder glänzen könnten."
Simon Pfanzelt und Julian Schmidt-Farrent berichten aus dem ZDF-Studio in München.
