Seehofer und Huber kritisieren "grüne Brandmauer" der CSU

Umgang mit Grünen:Seehofer kritisiert "strategische Fehlentscheidung" Söders
Der einstige CSU-Chef Horst Seehofer übt Kritik an Nachfolger Markus Söder. Die harte Abgrenzung zu den Grünen sei eine Fehlentscheidung. Ein anderer Ex-Parteichef äußert sich ähnlich.
Der frühere CSU-Parteivorsitzende Horst Seehofer kritisiert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für dessen harte Abgrenzung zu den Grünen. "Das gehört zu den strategischen Fehlentscheidungen in den letzten sieben Jahren", sagte Seehofer dem Magazin "Stern".
Huber: Hart gegenüber AfD, offen für die Grünen
Auch Erwin Huber, ebenfalls ehemaliger CSU-Chef, sagte, die demokratischen Parteien müssten angesichts des Ansturms von rechts prinzipiell für eine Zusammenarbeit offen sein. "Es muss für die Union gelten: Die Brandmauer zur AfD muss betonhart stehen." Und weiter:
Eine grüne Brandmauer sei deshalb politisch kurzsichtig und damit falsch, betonte Huber.
Söder teilt online gegen Grüne aus
Söder hatte Seehofer 2018 als Ministerpräsidenten und 2019 als CSU-Vorsitzenden abgelöst. In den vergangenen Jahren griff Söder die Grünen besonders in den sozialen Medien wiederholt scharf an. Seit die CSU nach der Bundestagwahl vom Februar in die Regierung und die Grünen in die Opposition gewechselt waren, hatte Söder seine Attacken etwas zurückgefahren.
Auch Seehofer hatte in seiner Politikerlaufbahn gegen die Grünen gestichelt. Huber, der von 2007 bis 2008 Parteivorsitzender der CSU war, hat wiederholt vor einer Anbiederung seiner Partei an die Freien Wähler - Söders Koalitionspartner in Bayern - gewarnt. Im September war Huber sogar Gast einer Klausurtagung der grünen Landtagsfraktion. In Bayern werden am 8. März kommenden Jahres Gemeinderäte und Bürgermeister neu gewählt.
