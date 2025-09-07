"Bild-Bericht": Wie Söder die deutsche Autoindustrie retten will

Bericht der "Bild am Sonntag":Wie Söder die deutsche Autoindustrie retten will
Vor dem IAA-Start kündigt CSU-Chef Söder massive Unterstützung für die deutsche Autoindustrie an. Er will das geplante EU-weite Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotoren kippen.
Vor dem Start der Internationalen Automobil-Ausstellung hat CSU-Chef Markus Söder eine massive Unterstützung für die deutsche Autoindustrie angekündigt.
In einem 10-Punkte-Plan mit dem Titel "Ja zum Auto, Ja zum Autoland Deutschland", fordert der bayerische Ministerpräsident, das EU-weite Verbot von Pkw mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu kippen, wie "Bild am Sonntag" berichtete.
Söder sagte "Bild am Sonntag": "Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft." Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährde hunderttausende Arbeitsplätze.
Laut Söder erlebe Deutschland eine gefährliche Mischung aus Folgen von US-Zöllen, bürokratischer Einschränkungen durch die EU, Überregulierung und technologischer Einseitigkeit.
Die Autoindustrie werde geschwächt, während andere Länder aufholten oder schon davonziehen würden. "Deshalb braucht Deutschland jetzt eine klare Autostrategie - ohne Ideologie, sondern mit Vernunft, Zukunftsorientierung und technischem Realismus", so der CSU-Chef.
Söder will CO2-Einsparziele reduzieren
Als weitere Punkte nennt Söder:
- die Reduzierung der CO2-Einsparziele
- einen Ausbau der Ladeinfrastruktur
- die Stärkung der Zuliefer-Industrie
- die Entwicklung des autonomen Fahrens
- die Reduzierung der Kosten für den Führerschein
Um der schwächelnden Autoindustrie in Deutschland aus der Konjunkturflaute zu helfen, hatte Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch einen Zukunftsdialog angekündigt.
Er betonte, dass nicht nur die großen Konzerne, sondern auch Zuliefererindustrie, mehrere Bundesländer und Gewerkschaften eingeladen würden.
VW-Chef Blume: E-Mobilität gehört die Zukunft
VW-Chef Oliver Blume sagte der "Bild am Sonntag": "Wir begrüßen, dass die Bundesregierung zu einem Automobilgipfel einladen wird." Man stelle sich bei Antrieben flexibel auf, gleichzeitig gehöre der E-Mobilität die Zukunft.
Mercedes-Chef Ola Källenius erklärte: "Wir stehen an einem Punkt, der über die Zukunft unserer Industrie und ihrer Arbeitsplätze entscheidet - und damit über die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und Europa."
Mehr zur Autoindustrie
- Analysevon Klaus Weber
- mit Video
Autoindustrie in der Krise:Rasanter Jobabbau - begrenzte Perspektivenvon Anne Sophie Feil
- mit Video
Rabatte bei E-Autos:CO2-Vorgaben bringen Autobranche in Zugzwangvon Frank Bethmann
- mit Video
Kampf um den Auto-Standort:Ein Auto, 3.300 US-Dollar Lohnkostenvon Dennis Berger