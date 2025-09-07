"Bild-Bericht": Wie Söder die deutsche Autoindustrie retten will

Vor dem IAA-Start kündigt CSU-Chef Söder massive Unterstützung für die deutsche Autoindustrie an. Er will das geplante EU-weite Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotoren kippen.

Wie Söder die deutsche Autoindustrie retten will

Der bayerische Ministerpräsident will die kriselnde deutsche Autoindustrie stützen. Quelle: dpa

Vor dem Start der Internationalen Automobil-Ausstellung hat CSU-Chef Markus Söder eine massive Unterstützung für die deutsche Autoindustrie angekündigt.

In einem 10-Punkte-Plan mit dem Titel "Ja zum Auto, Ja zum Autoland Deutschland", fordert der bayerische Ministerpräsident, das EU-weite Verbot von Pkw mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu kippen, wie "Bild am Sonntag" berichtete.

Söder sagte "Bild am Sonntag": "Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft." Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährde hunderttausende Arbeitsplätze.

Es ist das Herz unserer Volkswirtschaft - ohne Auto droht ein Kollaps. „ Markus Söder, CSU-Chef

Laut Söder erlebe Deutschland eine gefährliche Mischung aus Folgen von US-Zöllen, bürokratischer Einschränkungen durch die EU, Überregulierung und technologischer Einseitigkeit.

Die Autoindustrie werde geschwächt, während andere Länder aufholten oder schon davonziehen würden. "Deshalb braucht Deutschland jetzt eine klare Autostrategie - ohne Ideologie, sondern mit Vernunft, Zukunftsorientierung und technischem Realismus", so der CSU-Chef.

Deutschlands Konjunktur schwächelt weiter: US-Zölle belasten vor allem die Autoindustrie. Experten rechnen erst 2026 mit Aufschwung – dank staatlicher Investitionen. 30.07.2025 | 1:55 min

Söder will CO2-Einsparziele reduzieren

Als weitere Punkte nennt Söder:

die Reduzierung der CO2-Einsparziele

einen Ausbau der Ladeinfrastruktur

die Stärkung der Zuliefer-Industrie

die Entwicklung des autonomen Fahrens

die Reduzierung der Kosten für den Führerschein

Um der schwächelnden Autoindustrie in Deutschland aus der Konjunkturflaute zu helfen, hatte Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch einen Zukunftsdialog angekündigt.

Er betonte, dass nicht nur die großen Konzerne, sondern auch Zuliefererindustrie, mehrere Bundesländer und Gewerkschaften eingeladen würden.

Das Europäische Parlament hat entschieden, dass Autobauer in der EU mehr Zeit für die Einhaltung der sogenannten Flotten-Grenzwerte beim CO2-Ausstoß bekommen sollen. 08.05.2025 | 1:36 min

VW-Chef Blume: E-Mobilität gehört die Zukunft

VW-Chef Oliver Blume sagte der "Bild am Sonntag": "Wir begrüßen, dass die Bundesregierung zu einem Automobilgipfel einladen wird." Man stelle sich bei Antrieben flexibel auf, gleichzeitig gehöre der E-Mobilität die Zukunft.

Mercedes-Chef Ola Källenius erklärte: "Wir stehen an einem Punkt, der über die Zukunft unserer Industrie und ihrer Arbeitsplätze entscheidet - und damit über die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und Europa."