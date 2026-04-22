Update am Abend: Europa im Krisenmodus

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Europa steht unter Druck - die Kriege in der Ukraine und Iran haben Folgen auf vielen Ebenen. In der Europäischen Union, aber auch in Deutschland, reagieren Verantwortliche vor allem auf militärisch-strategischer und wirtschaftlicher Ebene.

EU beschließt 90-Milliarden-Kredit für Ukraine

Das ist passiert: Nach monatelangem Gezerre mit Ungarn hat die EU heute den Weg für einen 90 Milliarden Euro schweren Kredit an die Ukraine freigemacht. Die Botschafter aller 27 Mitgliedstaaten billigten in Brüssel die dafür notwendige Anpassung des EU-Haushalts.

Das ist der Hintergrund: Die Milliarden-Hilfen waren zwar schon im Dezember von allen Mitgliedstaaten grundsätzlich vereinbart worden, doch der ungarische Noch-Ministerpräsident Viktor Orban stellte sich quer. Weil die Druschba-Pipeline nun offenbar wieder Öl fördern kann, gab Ungarn die Blockade auf.

Das sagen unsere Korrespondenten: Auch aus Sicht von ZDF-Korrespondent Andreas Stamm ist die Freigabe "der große Schritt, auf den ja alle gewartet haben". Das Geld sei überlebenswichtig für das von Russland angegriffene Land. Jetzt könne es sehr schnell gehen, bis das Geld an die Ukraine fließe.

Neue Militärstrategie der Bundeswehr

Das ist passiert: Eine Reaktion auf die Konflikte in der Welt ist auch eine Militärstrategie der Bundeswehr und das dazugehörige Fähigkeitsprofil. Ziel sei es, die Bundeswehr bis 2039 zur "stärksten konventionellen Armee in Europa" auszubauen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

heute in Deutschland vom 22.04.2026 um 14:00 Uhr. 22.04.2026 | 1:41 min

Das ist der Hintergrund: Die Dokumente sollen politische Vorgaben zur Landes- und Bündnisverteidigung erstmals systematisch in konkrete militärische Fähigkeiten wie Waffen, Truppenstärken und Durchhaltefähigkeit übersetzen.

Das sagen unsere Korrespondenten: Die Militärstrategie bedeute, dass weiterhin "sehr viel Geld gebraucht werde", sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen. Der Gesamtbedarf liege bis 2040 laut Expertenschätzungen bei bis zu 700 Milliarden Euro. Beim Personal halte Pistorius am Ziel fest, 260.000 aktive Soldaten und 200.000 Reservisten zu haben.

heute Xpress vom 22.04.2026 um 10:29 Uhr. 22.04.2026 | 1:36 min

EU-Pläne gegen Kerosin-Engpass

Das ist passiert: Die EU-Kommission hat einen neuen Plan für den Fall von Engpässen bei der Kerosinversorgung im Sommer infolge des Iran-Kriegs vorgelegt. Die national unterschiedlichen Raffineriekapazitäten und Treibstoffreserven sollen erfasst werden, um die Produktion abzusichern und Reserven koordiniert freizugeben. Mehr Kerosinimporte aus den USA sollen helfen.

Das ist der Hintergrund: Mit den Maßnahmen will die EU-Kommission Auswirkungen der Energiekrise auf Unternehmen und Bürger in Europa abdämpfen und Versorgungsengpässe vermeiden.

Mittagsmagazin vom 26.04.2026 um 13:54 Uhr. 22.04.2026 | 3:14 min

Das sagen unsere Korrespondenten: Die Pläne der Kommission deuteten darauf hin, dass sie "da nicht wirklich viel Macht in den Händen hält", berichtet ZDF-Korrespondent Andreas Stamm in Brüssel. Im kurzfristigen Handeln seien es die Mitgliedstaaten, die etwa durch Steuererleichterungen entscheiden könnten.

Gleichzeitig treibe die EU mittel- und langfristig ihre energetische Unabhängigkeit durch Elektrifizierung voran. "Da kann die EU-Kommission viel tun. Aber das ist natürlich kurzfristig jetzt nichts, was den Preis an der Tankstelle drückt."

heute in Deutschland vom 26.04.2026 um 15:28 Uhr. 22.04.2026 | 1:30 min

Terminal 3 am Frankfurter Flughafen eröffnet

Das ist passiert: Zeitgleich zu Sorgen um ausbleibende Öl- und Kerosinlieferungen hat heute das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen eröffnet.

heute Xpress vom 22.04.2026 um 10:29 Uhr. 22.04.2026 | 1:19 min

Das ist der Hintergrund: Zehn Jahre hat es gedauert, das Riesenbauwerk zu errichten, vier Milliarden Euro wurden investiert. 19 Millionen Passagiere sollen dort pro Jahr ankommen und abfliegen können.

heute Xpress vom 22.04.2026 um 10:29 Uhr. 22.04.2026 | 0:57 min

Das sagen unsere Korrespondenten: Bürgerinitiativen kritisierten das Projekt als "überdimensioniert und aus der Zeit gefallen", berichtet ZDF-Reporterin Susanne Biedenkopf. Zudem befürchteten sie noch mehr Fluglärm. Die privaten Investoren seien hingegen stolz und erleichtert, dass das Projekt trotz großer Krisen wie der Corona-Pandemie pünktlich fertiggestellt werden konnte.

Wie teuer wird der Sommerurlaub durch die hohen Energiepreise? Das ZDF-Mittagsmagazin hat alles Wichtige zusammengefasst:

Mittagsmagazin vom 22.04.2026 um 12:27 Uhr. 22.04.2026 | 2:57 min

Grafik des Tages

Wie sind Öl und Gas auf dem Globus verteilt, welche Länder fördern am meisten und wie funktioniert die Verteilung? Ein Überblick über die Rohstoffe im Grafikvideo.

ZDFheute vom 17.04.2026 um 17:30 Uhr. 17.04.2026 | 1:34 min

Ratgeber: So gelingt der Einstieg ins Lauftraining

Der Frühling ist da - die Motivation, an die frische Luft zu gehen, bei vielen auch. Aber wie gelingt der Einstieg ins Lauftraining? Die Kollegen bei Volle Kanne haben wichtige Tipps für Laufen selbst, aber auch für die Vorbereitung darauf.

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Sport

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Als ein so klarer Außenseiter ist Leverkusen schon lange nicht mehr in ein Spiel gegen die Bayern gegangen. Im DFB-Pokal-Halbfinale will Bayer trotzdem eine Überraschung schaffen. Das ZDF zeigt den Pokalknaller am Abend live ab 20:15 Uhr. Im Anschluss die Zusammenfassung der Partie.

Münchner Favorit im DFB-Pokal-Halbfinale : Überraschung gegen FCB? Für Bayer kommt es auf drei Dinge an Als ein so klarer Außenseiter ist Leverkusen schon lange nicht mehr in ein Spiel gegen die Bayern gegangen. Im DFB-Pokal-Halbfinale will Bayer trotzdem eine Überraschung schaffen. von Tim-Julian Schneider mit Video 0:39

Schlagzeilen

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