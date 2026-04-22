Die Bundeswehr muss sich auf die Bedrohung durch Russland einstellen, sagt Verteidigungsminister Pistorius. Er will sie zur "konventionell stärksten Armee Europas" machen.

Die Bundeswehr soll neu aufgestellt - und langfristig die "konventionell stärkste Armee Europas" werden. Quelle: dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat eine Strategie für den weiteren Kurs der Bundeswehr in einer unsicheren Weltlage vorgelegt. Dazu stellte er in Berlin eine Gesamtkonzeption für militärische Verteidigung sowie die Strategie der Reserve vor. Er betonte dabei:

Die Welt ist unberechenbarer geworden und - ja - auch gefährlicher. „ Boris Pistorius, Verteidigungsminister

Darauf wolle man sich im Verteidigungsministerium einstellen. Das Konzept besteht aus einer neuen Militärstrategie für Deutschland und aus dem sogenannten Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte festlegt.

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Pistorius sieht in Russland Hauptbedrohung

Das Verteidigungsministerium beschreibt Russland in den Grundsatzdokumenten als Hauptbedrohung. "Es bereitet sich durch seine Aufrüstung auf eine militärische Auseinandersetzung mit der Nato vor", schreibt der Minister zu dem Konzept. Russland sehe militärische Gewalt "als legitimes Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen".

Russland setze gezielt auch auf "hybride Mittel": Spionage, Sabotageakte, Cyberangriffe und Desinformationskampagnen seien keine Randphänomene mehr. Ihre Abwehr sei zur Daueraufgabe geworden.

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Bundeswehr soll "konventionell stärkste Armee Europas" werden

"Wir entwickeln die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas. Kurzfristig erhöhen wir unsere Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit, mittelfristig streben wir einen deutlich übergreifenden Fähigkeitszuwachs an und langfristig werden wir technologische Überlegenheit herstellen", kündigt Pistorius an. Dabei wolle man auch von der inzwischen kriegserprobten Ukraine lernen.

Quelle: AFP, dpa