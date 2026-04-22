Pistorius stellt Militärstrategie vor:Bundeswehr soll "konventionell stärkste Armee Europas" werden
Die Bundeswehr muss sich auf die Bedrohung durch Russland einstellen, sagt Verteidigungsminister Pistorius. Er will sie zur "konventionell stärksten Armee Europas" machen.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat eine Strategie für den weiteren Kurs der Bundeswehr in einer unsicheren Weltlage vorgelegt. Dazu stellte er in Berlin eine Gesamtkonzeption für militärische Verteidigung sowie die Strategie der Reserve vor. Er betonte dabei:
Darauf wolle man sich im Verteidigungsministerium einstellen. Das Konzept besteht aus einer neuen Militärstrategie für Deutschland und aus dem sogenannten Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte festlegt.
Pistorius sieht in Russland Hauptbedrohung
Das Verteidigungsministerium beschreibt Russland in den Grundsatzdokumenten als Hauptbedrohung. "Es bereitet sich durch seine Aufrüstung auf eine militärische Auseinandersetzung mit der Nato vor", schreibt der Minister zu dem Konzept. Russland sehe militärische Gewalt "als legitimes Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen".
Russland setze gezielt auch auf "hybride Mittel": Spionage, Sabotageakte, Cyberangriffe und Desinformationskampagnen seien keine Randphänomene mehr. Ihre Abwehr sei zur Daueraufgabe geworden.
Bundeswehr soll "konventionell stärkste Armee Europas" werden
"Wir entwickeln die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas. Kurzfristig erhöhen wir unsere Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit, mittelfristig streben wir einen deutlich übergreifenden Fähigkeitszuwachs an und langfristig werden wir technologische Überlegenheit herstellen", kündigt Pistorius an. Dabei wolle man auch von der inzwischen kriegserprobten Ukraine lernen.
Mehr zur Bundeswehr
Militarisierung im Orbit:Bundeswehr: Krieg im All "im Bereich des Möglichen"von Bernd Weisenermit Video43:54
Wasserstoff-Plan von Rheinmetall:Können E-Fuels die Bundeswehr unabhängiger machen?von Markus Austmit Video1:03
Signale von Trump:Iran: Hoffnung auf Kriegsende - Bundeswehr nach Hormus?mit Video2:26
Nach Kritik:Ministerium lockert Auslandsregelung für wehrfähige Männermit Video0:21