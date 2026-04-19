Wasserstoff-Plan von Rheinmetall:Können E-Fuels die Bundeswehr unabhängiger machen?
von Markus Aust
Der Iran-Krieg zeigt, wie fragil Öllieferketten sind. Rheinmetall bietet Europas Streitkräften an, sie davon unabhängiger zu machen. Klingt sinnvoll, aber ist das umsetzbar?
Hinter dem etwas kryptischen Titel verbirgt sich ein sehr verständliches Angebot: "Giga Ptx" kann Europa militärisch unabhängig von fossilen Energien machen. Und zwar zu 100 Prozent. So steht es in dem Konzept, das der Feder des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall entstammt.
Die "Giga Ptx"-Strategie sieht vor, den gesamten Bedarf an Kraftstoff für Europas Armeen in Europa zu produzieren - in Form von synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels. Technisch sei das - genau wie im Automobilsektor - schon heute möglich, sagt der Konzern:
Europas Armeen wegen Öl-Importen verwundbar
Ob als (Schiffs-)Diesel und Kerosin für Boote, Panzer und Kampfjets oder innerhalb der Logistikketten zur Truppenversorgung - jedes Militär auf der Welt ist abhängig von fossilen Energien. Für die Staaten, die Öl selbst fördern, ist das kein Problem. Für alle anderen kann es das - im Fall des Falles - werden.
Die Bundeswehr bezieht ihre Kraftstoffe wie ein normales Unternehmen über den zivilen Markt. Energie-Experte Loyle Campbell vom Zentrum für Klima und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) erklärt:
Das Verteidigungsministerium teilt auf Nachfrage mit, es "bewertet fortlaufend die Eignung neuer Technologien wie E-Fuels für den Einsatz und eine mögliche Beschaffung", berücksichtigt dabei aber auch "Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit".
Für E-Fuels: Günstiger Wasserstoff gesucht
Und genau da liegt das Problem. Zur Herstellung von E-Fuels wird neben Kohlenstoffdioxid auch Wasserstoff benötigt. Letzterer wird per Elektrolyse von Wasser mit Strom freigesetzt - und dabei gehen große Mengen an Energie verloren, sodass sehr viel Strom benötigt wird. Das Problem:
Kurzum: Die Herstellung von Wasserstoff rechnet sich nicht; enorme Investitionen wären nötig. Doch selbst die sind keine Garantie für den Erfolg von großskaligen Wasserstoffprojekten in der Schwerindustrie.
2025 hat unter anderem der Stahlkonzern ArcelorMittal den Umbau seiner Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt auf "grünen" Wasserstoff gestoppt - trotz Fördergeldern in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Begründung: Wasserstoff sei zu teuer und zu wenig vorhanden.
Rheinmetall wirbt für Investitionen in Giga Ptx
Rheinmetall weiß um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Dennoch trommeln die Düsseldorfer eifrig für ihr Vorhaben, zuletzt im März bei einem Diskussionsforum. Zu Gast waren unter anderem Vertreter der EU-Kommission und der Nato.
Mit ihren Ausführungen zu Giga Ptx scheinen sie nicht auf taube Ohren zu stoßen.
Giga-Ptx-Ziele mit Wasserstoff realistisch?
Die komplette Energieautonomie von Europas Streitmächten wäre in fünf bis sieben Jahren möglich, prognostiziert der Rüstungskonzern. Dass Giga Ptx in Gänze realisiert wird, hält Energie-Experte Campbell für "sehr unwahrscheinlich". Aber:
Erste regionale E-Fuel-Pilotanlagen sollen in zwei Jahren stehen.
Markus Aust ist Reporter im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.
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