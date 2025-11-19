Live: Deutscher Zukunftspreis 2025 für Innovation und Forschung

Sehkorrektur mit Lichtimpulsen, neue Biomaterialien und sauberer Fernverkehr - beim Deutschen Zukunftspreis am 19. November ehrt Bundespräsident Steinmeier technische Innovationen.

Der Preis des Bundespräsidenten wird verliehen für herausragende Impulse für Deutschland in Entwicklung und Innovation, die den internationalen Stand der Forschung und Technik deutlich erweitert. 19.11.2025

Mit dem Deutschen Zukunftspreis werden "hervorragende technische, ingenieur- oder naturwissenschaftliche sowie Software- und Algorithmen-basierte Innovationen ausgezeichnet", erklären die Veranstalter. Der Preis würdige Projekte, die ausgehend von exzellenter Forschung zu anwendungs- und damit zu marktreifen Produkten führen, und ehrt die Menschen, die hinter diesen Entwicklungen stehen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die hochrangige Auszeichnung an das Siegerteam. Die drei nominierten Teams und ihre Arbeiten werden in Filmbeiträgen und Gesprächen vorgestellt.

Die Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2025 ... sehen Sie am Mittwoch, 19. November 2025, um 22.15 Uhr im ZDF. ZDF-Moderatorin Yve Fehring führt durch die Veranstaltung im Kraftwerk Berlin, die ab 18.00 Uhr im Livestream im ZDF-Streamingportal zu sehen ist.



Der Bundespräsident ehrt mit dieser Auszeichnung alljährlich herausragende Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Der Preis wird zum 29. Mal vergeben.

Sehkorrektur, Biomaterial und Wasserstoff-Lkw

Diese drei Projekte sind für den Deutschen Zukunftspreis nominiert:

Dr. Mark Bischoff (Sprecher), Dr. Gregor Stobrawa und Dirk Mühlhoff von der Carl Zeiss AG entwickelten ein minimal-invasives Augenlaserverfahren. Ultrakurze Lichtimpulse ermöglichen Sehkorrektur für Millionen Menschen.

Dr.-Ing. Anne Lamp (Sprecherin), Sina Spingler und Niklas Rambow von der traceless materials GmbH ersetzen fossile Kunststoffe durch innovative Biomaterialien. Diese Biomasse reduziert den Einsatz von Mikroplastik.

Christoffer Uhr (Sprecher), Kai Weeber und Pierre Andrieu von der Robert Bosch GmbH präsentieren einen Fernverkehr-Lkw, der mit Wasserstoff elektrisch betrieben wird. Das Kraftpaket soll den Klimaschutz im Transportsektor voranbringen.

Preis setzt Zeichen für Forschung und Technik

Der Deutsche Zukunftspreis gilt als eine der wichtigsten Wissenschaftsauszeichnungen in Deutschland und ist mit 250.000 Euro dotiert. Der Preis des Bundespräsidenten will das öffentliche Bewusstsein für die in Deutschland vorhandenen wissenschaftlichen und technischen Innovationspotenziale stärken und zu einem technik- und innovationsfreundlichen Klima beitragen. Er unterstreicht die Bedeutung enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.

Der Preis wird im Jahr 2025 zum 29. Mal verliehen. Von Beginn an - seit 1997 - ist das ZDF als Medienpartner dabei.

