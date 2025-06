ArcelorMittal stoppt Pläne für grünen Stahl

20.06.2025 | 22:00 |

ArcelorMittal zieht sich aus der geplanten grünen Stahlproduktion zurück – "weil man an der Wirtschaftlichkeit" zweifle, so Valerie Haller an der Börse: "Ein schlechtes Zeichen."