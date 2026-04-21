Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline abgeschlossen

Die durch russische Angriffe beschädigte Pipeline kann laut ukrainischem Präsidenten wieder Öl fördern. Damit könnte Ungarn seine Blockade des EU-Darlehens für Kiew aufgeben.

Laut Wolodymyr Selenskyj kann durch die reparierte Pipeline wieder Öl aus Russland in die EU fließen. Quelle: dpa

Die von den EU-Ländern Ungarn und Slowakei geforderten russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline können nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wieder aufgenommen werden. Die Ukraine habe die Reparaturarbeiten abgeschlossen, sodass die Pipeline wieder in Betrieb genommen werden könne. Das erklärte Selenskyj am Dienstag in Onlinenetzwerken. Die Druschba-Pipeline war durch russischen Beschuss beschädigt worden.

EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hatte die Wiederaufnahme der Öl-Lieferungen am Montag für diese Woche in Aussicht gestellt.

Trotz Ungarns Nein zu Ukraine-Hilfen "wird Kredit fließen", sagt ZDF-Korrespondent Stamm. Man setze darauf, die Druschba-Pipeline "schnell zu reparieren", sagt ZDF-Reporter Lessmeister in Kiew. 20.03.2026 | 3:49 min

Ungarn hatte bisher Milliarden-Darlehen für Ukraine blockiert

Kurz nach der Ankündigung hatte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft bekanntgegeben, für diesen Mittwoch den letzten Beschluss für ein seit Monaten geplantes 90-Milliarden-Euro-Darlehen für die Ukraine zu planen. Dieses war bislang von Ungarn blockiert worden, um die Wiederaufnahme des Pipeline-Betriebs zu erzwingen.

Ungarns bisheriger Regierungschef Viktor Orban hatte der Ukraine vorgeworfen, eine Wiederaufnahme russischer Öllieferungen über die Druschba-Pipeline aus politischen Gründen zu blockieren. Die Pipeline führt von Russland über Belarus und die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Die Regierung in Kiew wies die Vorwürfe zurück und betonte, die Pipeline müsse nach russischen Luftangriffen im Januar repariert werden.

Der ukrainische Teil der Öl-Pipeline ist beschädigt, es gelangt darüber kein Öl nach Ungarn. Im dortigen Wahlkampf wirft man der Ukraine die Verzögerung der Reparatur aus politischen Gründen vor. 12.03.2026 | 2:07 min

Am Sonntag hatte Orban mitgeteilt, er habe über Brüssel eine Andeutung aus der Ukraine erhalten, dass diese bereit sei, die Öllieferungen bereits an diesem Montag wieder aufzunehmen, wenn Ungarn seine Blockade des EU-Darlehens aufhebe. Er schrieb dazu:

Sobald die Öllieferungen wieder aufgenommen sind, werden wir der Genehmigung des Darlehens nicht mehr im Wege stehen. „ Viktor Orban, abgewählter Ministerpräsident von Ungarn

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Ukraine dringend auf EU-Darlehen angewiesen

Das frische Geld soll den dringendsten Finanzbedarf der Ukraine decken und dem Land eine Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen Russland ermöglichen. Die Mittel sollen über gemeinsame EU-Anleihen am Kapitalmarkt finanziert und durch Spielräume im langfristigen EU-Haushalt abgesichert werden. In diesem Jahr sollen 45 Milliarden Euro fließen, im kommenden Jahr noch einmal bis zu 45 Milliarden Euro.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: AFP, Reuters