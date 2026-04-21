Öllieferungen nach Europa:Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline abgeschlossen
Die durch russische Angriffe beschädigte Pipeline kann laut ukrainischem Präsidenten wieder Öl fördern. Damit könnte Ungarn seine Blockade des EU-Darlehens für Kiew aufgeben.
Die von den EU-Ländern Ungarn und Slowakei geforderten russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline können nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wieder aufgenommen werden. Die Ukraine habe die Reparaturarbeiten abgeschlossen, sodass die Pipeline wieder in Betrieb genommen werden könne. Das erklärte Selenskyj am Dienstag in Onlinenetzwerken. Die Druschba-Pipeline war durch russischen Beschuss beschädigt worden.
EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hatte die Wiederaufnahme der Öl-Lieferungen am Montag für diese Woche in Aussicht gestellt.
Ungarn hatte bisher Milliarden-Darlehen für Ukraine blockiert
Kurz nach der Ankündigung hatte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft bekanntgegeben, für diesen Mittwoch den letzten Beschluss für ein seit Monaten geplantes 90-Milliarden-Euro-Darlehen für die Ukraine zu planen. Dieses war bislang von Ungarn blockiert worden, um die Wiederaufnahme des Pipeline-Betriebs zu erzwingen.
Ungarns bisheriger Regierungschef Viktor Orban hatte der Ukraine vorgeworfen, eine Wiederaufnahme russischer Öllieferungen über die Druschba-Pipeline aus politischen Gründen zu blockieren. Die Pipeline führt von Russland über Belarus und die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Die Regierung in Kiew wies die Vorwürfe zurück und betonte, die Pipeline müsse nach russischen Luftangriffen im Januar repariert werden.
Am Sonntag hatte Orban mitgeteilt, er habe über Brüssel eine Andeutung aus der Ukraine erhalten, dass diese bereit sei, die Öllieferungen bereits an diesem Montag wieder aufzunehmen, wenn Ungarn seine Blockade des EU-Darlehens aufhebe. Er schrieb dazu:
Ukraine dringend auf EU-Darlehen angewiesen
Das frische Geld soll den dringendsten Finanzbedarf der Ukraine decken und dem Land eine Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen Russland ermöglichen. Die Mittel sollen über gemeinsame EU-Anleihen am Kapitalmarkt finanziert und durch Spielräume im langfristigen EU-Haushalt abgesichert werden. In diesem Jahr sollen 45 Milliarden Euro fließen, im kommenden Jahr noch einmal bis zu 45 Milliarden Euro.
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