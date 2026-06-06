Putin-Schröder-Treffen: Russland meldet "gutes Gespräch" im Kreml

"Gespräch unter vier Augen":Kreml: Putin hat Schröder getroffen
Russlands Präsident Putin hatte Ex-Bundeskanzler Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg gefordert. Jetzt sollen beide "ein gutes Gespräch" im Kreml gehabt haben.
Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist laut Kreml-Angaben in Moskau vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen worden. Es sei "ein gutes Gespräch" gewesen, sagte am Freitagabend Präsidentenberater Juri Uschakow nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Das Treffen habe im Kreml stattgefunden.
Keine Kreml-Angaben zum Inhalt
Zum Inhalt könne er nichts sagen, weil es sich um ein "Gespräch unter vier Augen" gehandelt habe, fügte Uschakow hinzu. Dieses sei "freundschaftlich" verlaufen. Putin hatte hinsichtlich der Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs Schröder im vergangenen Monat als seinen bevorzugten Vermittler von europäischer Seite genannt.
Der frühere SPD-Chef gilt als persönlicher Freund Putins und war auch noch nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für russische Energiefirmen tätig.
Merz bezweifelt russische Gesprächsbereitschaft
In Brüssel und Berlin war Putins Vorschlag bereits vor dem jetzt vom Kreml gemeldeten Treffen skeptisch aufgenommen worden. Angesichts Schröders Vergangenheit als Lobbyist für russische Staatsunternehmen sei "klar", warum Putin ihn als Vermittler haben wolle, hatte nach dem Vorschlag etwa die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gesagt.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verbat sich im Mai zudem Einmischungen von außen in der Frage. "Wir Europäer entscheiden selbst, wer für uns spricht. Niemand anders", sagte er. Außerdem zweifelte Merz daran, dass es auf russischer Seite tatsächlich Verhandlungsbereitschaft gebe.
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