Ukraine-Krieg: Putin denkt über "Konflikt"-Ende nach

Wladimir Putin deutet ein Ende des Ukraine-Kriegs an. Als Vermittler für Gespräche bringt er Altkanzler Gerhard Schröder ins Gespräch.

Die Militärparade in Moskau fällt dieses Jahr kleiner aus. Russlands Präsident Putin verzichtet auf die Zurschaustellung von Raketen und Panzern. Grund sind Sicherheitsbedenken. 09.05.2026 | 2:37 min

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine neigt sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge dem Ende zu. "Ich glaube, dass die Angelegenheit sich dem Ende zuneigt", sagte er vor Reportern. Putin sagte, er sei bereit zu direkten Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, aber nur in der russischen Hauptstadt. "Wer sich mit mir treffen will, muss nach Moskau kommen", sagte Putin.

Es sei keine direkte Einladung an Selenskyj, doch würde er sich auch mit ihm treffen. "Wir können uns auch an einem anderen Ort als Moskau treffen, aber nur wenn zuvor eine langfristige Friedensvereinbarung getroffen wurde", sagte Putin. Selenskyj schließt eine Reise nach Moskau aus.

Der russische Staatschef übte zudem scharfe Kritik an der Unterstützung westlicher Länder für die Ukraine. "Sie haben damit begonnen, die Konfrontation mit Russland zu verschärfen, die bis heute andauert. Ich denke, es neigt sich dem Ende zu, aber es ist nach wie vor eine ernste Angelegenheit."

Russland feiert mit einer Militärparade in Moskau den Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Während der Feier herrscht eine Waffenruhe mit der Ukraine, die die USA vermittelten. 09.05.2026 | 1:57 min

Putin: Schröder als Vermittler

Putin betonte, dass eine friedliche Lösung des Konflikts Sache der Ukraine und Russlands sei. "Aber wenn jemand helfen möchte, sind wir dafür dankbar." Obwohl sich die USA bisher um Vermittlung bemüht hatten, könne er sich von europäischer Seite Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als Vermittler vorstellen:

Von allen europäischen Politikern würde ich Gespräche mit Schröder bevorzugen. „ Wladimir Putin

Der Ukraine-Krieg dauert mittlerweile seit mehr als vier Jahren an. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Beendigung der Kämpfe liegen derzeit auf Eis.

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US-Präsident Donald Trump hatte am Freitagabend eine dreitägige Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland verkündet, die am Samstag in Kraft trat. Trump kündigte zudem den Austausch von jeweils tausend Kriegsgefangenen zwischen Kiew und Moskau an.

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Quelle: Reuters, AFP