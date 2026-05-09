Putin feiert Militärparade während Waffenruhe im Ukraine-Krieg

Erinnerung an Tag des Sieges:Putin feiert Militärparade während Waffenruhe
Seit Mitternacht gilt eine Waffenruhe mit der Ukraine, nun hat Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau die jährliche Militärparade begangen - ohne Panzer und Raketen.
Jedes Jahr feiert Russland am 9. Mai den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Die Militärparade unter Aufsicht von Russlands Präsident Wladimir Putin fand dieses Jahr aber im Schutz einer von den USA vermittelten Waffenruhe statt.
In Moskau ging die Furcht vor ukrainischen Drohnenattacken um. Russland drohte für diesen Fall mit Gegenangriffen auf das Zentrum von Kiew. Die Vorführung von Panzern, Geschützen und Raketen bei der Parade wurde gestrichen.
Als provokante Spitze gegen den russischen Machtapparat unterschrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine - wie er es nannte - "Erlaubnis" für die Moskauer Parade. Er führte die genauen GPS-Koordinaten des Roten Platzes auf und wies seine Militärs an, dort nicht anzugreifen.
Trump verkündet Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine
US-Präsident Donald Trump teilte am Freitag in Washington unerwartet mit, Putin und Selenskyj hätten seiner Bitte um eine dreitägige Waffenruhe bis zum 11. Mai zugestimmt. Die Waffenruhe begann dann mit Tagesanbruch des Samstags um 00:00 Uhr Ortszeit in Moskau und Kiew. Bis zum Morgen berichtete zunächst keine der beiden Seiten über Verstöße gegen die Feuerpause.
Beide Seiten wollten auch jeweils 1.000 Kriegsgefangene austauschen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Gespräche über ein Ende des Kriegs gingen weiter.
Russland erinnert an Sieg im Zweiten Weltkrieg
Russland erinnert immer am 9. Mai an die Bezwingung Hitler-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg.
Allerdings dienen die pompösen Feiern auch der Selbstdarstellung und Festigung von Putins Führung.
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