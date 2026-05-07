Kiew warnt vor Moskau-Besuch - Russland droht mit Vergeltung

Die Drohkulisse wächst: Russland rät Botschaftern und Bürgern erneut zur Ausreise aus Kiew. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt derweil vor einem Besuch Moskaus.

Angesichts ukrainischer Drohnenangriffe tief in Russland sei man in Moskau vor dem 9. Mai in Sorge, so Militärexperte Gustav Gressel. Der Kreml nehme die mögliche Bedrohung ernst. 07.05.2026 | 23:27 min

Russland hat angesichts eines möglichen Vergeltungsangriffs auf Kiew die Bewohner der ukrainischen Hauptstadt und ausländische Diplomaten erneut dazu aufgefordert, die Stadt zu verlassen.

Wir erinnern die Zivilbevölkerung von Kiew und die Mitarbeiter ausländischer diplomatischer Vertretungen erneut daran, dass sie die Stadt rechtzeitig verlassen müssen. „ Russisches Verteidigungsministerium

Im Falle eines Angriffs der Ukraine auf die Weltkriegsparade in Moskau am Samstag werde Russland "mit gleicher Münze zurückzahlen", so das Ministerium am Donnerstag.

Selenskyj zu Parade in Russland: "Wir raten davon ab"

Das Auswärtige Amt in Berlin wertete die russischen Drohungen als Anzeichen für fehlenden Verhandlungswillen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Ein gezielter Angriff auf eine diplomatische Vertretung wäre ein weiterer schwerer Verstoß Russlands gegen humanitäres Völkerrecht", hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium.

Am 9. Mai feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland 1945 mit einer Parade auf dem Roten Platz. Wohl auch deshalb hat Putin eine Waffenruhe ausgerufen. Doch davor gehen die Angriffe weiter. 06.05.2026 | 1:34 min

Die Behörde stehe "in ständigem Kontakt" mit der deutschen Botschaft in Kiew und evaluiere die Sicherheitslage "fortlaufend". "Wir lassen uns hiervon nicht einschüchtern und werden die Ukraine weiter unterstützen und den Druck auf Russland erhöhen", hieß es weiter.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte unterdessen ausländische Politiker vor der Teilnahme an der Weltkriegsparade. "Wir haben auch Meldungen aus einigen an Russland angrenzenden Staaten erhalten, wonach deren Vertreter vorhaben, nach Moskau zu reisen", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache und fügte an: "Ein seltsamer Wunsch, gerade in diesen Tagen. Wir raten davon ab."

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Quelle: AFP